Как эффективно рекламировать свой продукт в Европе: ТОП-5 советов

Вас тоже волнует идея вывести бизнес на европейский рынок? Даже в сегодняшнее время многие компании видят выход из сложившейся ситуации в развитии бизнеса зарубежом.

Конечно, первое, что Вам нужно будет сделать — заявить о себе, своих услугах и товарах во всеуслышание, проще говоря — прорекламировать. Но это может оказаться не так легко, ведь необходимо учесть множество тонкостей, да и реклама там несколько отличается от отечественной. Вы же не хотите просто выбросить свои деньги на европейский ветер?

Работая в европейских концернах, я начала параллельно вести блог о маркетинге, чтобы "расширить горизонты" и показать русскоязычным специалистам особенности, тренды и тенденции маркетинга в Европе. Назвала его шутливо: „Маркетинга" — Маркетинг + Инга. Ко мне стали поступать вопросы, как выйти на рынок Германии, как развить бизнес и где найти клиентов, партнёров и первые заказы. Я видела конкретные ошибки, которые компании совершают, начиная рекламировать свои продукты.

Для вас я собрала пять простых рекомендаций, чтобы Вы успешно продвигали свои услуги и товары и о Вас действительно услышали в Европе.

Не английским единым

Если Вы делаете ставки на запуск англоязычной рекламы, забудьте об этом. Если, конечно, Вы не планируете ограничиться рынком Великобритании. Согласно индексу EF EPI для жителей ЕС характерен средний уровень владения английским языком. Из четырех крупнейших стран еврозоны довольно хорошо знают английский только в Германии (63,77% населения). Франция же, Испания и Италия отстают почти от молодых стран-участников (Латвия, Литва, Эстония) ЕС по знанию языка. В них по-английски говорит лишь в среднем 56% населения. Если Вы хотите продавать тонометры в Италии, то должны понимать, что ваша основная целевая аудитория — не молодежь, которая преимущественно и составляет эти 56%. И с учётом этого фактора в рекламе эффективнее всего будет использование национального языка или же билингвального подхода.

В каждой стране люди хотят говорить и читать на своем родном языке, даже когда хорошо понимают английский. Если у вас небольшая компания или для вас важен каждый лид, обязательно примите это во внимание!

Цена (почти) не играет роли

Помните о том, что приоритеты выбора потребителей в постсоветских и западноевропейских странах заметно отличаются. Если в странах СНГ покупатели в первую очередь обращают внимание на цены, зачастую отдают преимущество акционным предложениям и товарам по скидке, то в Европе фокус смещен на практичность, функциональность и экологичность! Европейские потребители заинтересованы в том, чтобы товар приносил им максимальную пользу, был удобным, эффективным, чистым и был произведён в справедливых условиях, и цена не является главным приоритетом. Так покупатели мебели в Германии будут в первую очередь оценивать не дешевизну, а её качество и долговечность. Хотя, конечно, ценовую конкуренцию никто не отменял, и если вы завысите цену на свой товар, то каким бы качественным он ни был, ему всегда найдут альтернативу. Поэтому действуйте с умом и справедливо.

Личность, а не целевая группа

Совет, плавно вытекающий из предыдущего. Запомните, персонализация — один из основных европейских рекламных трендов. Бренды персонализируют свой контент и все каналы, которые используют. Для того, чтобы успешно продавать свой продукт в Европе, Вам необходимо знать о своем потребителе всё. Вы должны предложить ему интересующий товар еще до того, как он успеет подумать о нем. Принимайте во внимание также культурные различия потребителей перед тем, как выходить на тот или иной рынок и рекламировать товар. Потрудитесь адаптировать его под местные особенности, ведь в каждой стране и в каждом регионе – своя специфика и менталитет. Обязательно изучайте законодательство страны, в которой запускаете рекламу, для того, чтобы не ввязаться в скандал, как, например, произошло в 2011 году в Италии. Учитывайте детали, помните, что, к примеру, юмор для рекламы продукта в Европе — это очень рискованный шаг. Будьте осторожны и прозорливы.

Будьте в тренде

Наблюдая за мировыми тенденциями, Вы можете заметить, что популярность наружной, теле- и радиорекламы, рекламы в прессе постепенно снижается, ее замещает онлайн-реклама. Европа все же не спешит отказываться от сложившихся рекламных традиций, хотя и они претерпевают некоторые изменения. Время билбордов и огромных растяжек прошло даже в "традиционной" Европе. Тренды сегодняшнего дня – световые указатели, вывески, панели, брендированные скамейки и остановки. Акцент — на функциональности и пользе продукта, поэтому логотипы компаний уже не занимают большую площадь рекламной поверхности, располагаясь преимущественно в углу.

Будущее розничной торговли – это комбинация офлайн и онлайн мира. Недавний опрос показал, что 50% продаж продуктов питания в оффлайне находятся под влиянием цифровых технологий. Поэтому даже для физической витрины требуется цифровая реклама. Это правило распространяется на все сферы продаж.

Что касается телевидения, согласно Statista в ЕС доля ТВ-рекламы заметно стабильна уже на протяжении многих лет: в 2000 году она составляла 32%, а в 2017 — 31%. Этот показатель остается высоким, несмотря на рост роли интернета в рекламе, доля которого за тот же период выросла с 1,2% до 40%. Поэтому в телевизионную рекламу имеет смысл вкладывать средства.

Безусловно, заказывая рекламу за границей, Вам необходимо понимать, что ее стоимость будет значительно выше, чем на родине. Однако она обладает несомненным преимуществом — очень высокой эффективностью.

Digital решает!

В Европе тоже процветает digital-реклама. Поставщик рекламных технологий Bannerflow в 2019 году создал инфографику, раскрывающую ключевые тенденции, влияющие на европейскую рекламу. Согласно ей есть несколько перспективных направлений, на которые стоит обратить особое внимание:

In-banner видео. Использование видео в digital-рекламе увеличивает CTR на 18,4%!

Динамические креативы. Эти объявления помогут значительно увеличить интерес пользователей к Вашей рекламе. Маркетологи в Италии (20,5%), Германии (17,6%) и Норвегии (12,4%) являются крупнейшими пользователями динамического контента в медийной рекламе,

Мобильная реклама. Такой вид рекламы — один из самых удобных, поскольку большинство людей пользуются смартфонами ежедневно и неоднократно. 55,2% всех рекламопоказов в выходные дни осуществляется на мобильном телефоне, в будние дни этот показатель опускается до 45,5%.

В Европе жители активнее всего пользуются Facebook и Youtube, также большую роль играет Google Adwords. Их можно использовать как основные каналы для онлайн-продвижения. А вот Instagram и другие соцсети вызывают меньший интерес у населения. Кроме того, в Европе проблема с крупными блогерами — "миллионников" там гораздо меньше, чем в США или СНГ. Поэтому вкладывать большие суммы в продвижение через блогеров нецелесообразно.

В 2018 году AppsFlyer опубликовал глобальный рейтинг самых известных платформ для мобильной рекламы. В Европе помимо Google Adwords и Facebook такими платформами стали Applovin, Twitter, Yandex Direct, myTarget, Unity Ads и Apple Search Ads.

Преуспеть на зарубежном рынке — непросто, но обладая комплексными знаниями о нем и разработав адекватную маркетинговую стратегию, всё более чем возможно. Надеюсь, эти 5 нехитрых советов помогут Вам создать по-настоящему эффективную кампанию.