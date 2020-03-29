Мнения 4 часа назад

Как коронавирус влияет на работу глобальных компаний и что можно предпринять

На примере таких компаний, как Amazon, eBay и других

Как коронавирус влияет на работу глобальных компаний и что можно предпринять Как коронавирус влияет на работу глобальных компаний и что можно предпринять
Фото: Makaan

Коронавирус затронул всю мировую экономику. Специалисты аналитического центра Oxford Economics прогнозируют финансовые потери от него по итогам 2020 года на уровне $1,1 триллиона. Очевидно, что больше всех на данный момент пострадал Китай. А это означает значительное влияние на всю индустрию электронной коммерции, ведь именно в этой стране производится большая часть товаров, продающихся через интернет.

Но уже есть позитивные тенденции — за последние 10 дней ситуация стабилизировалась. Китай возвращается к работе, цепочки поставок восстанавливаются, но потребители из западных стран теперь столкнулись с собственными эпидемиями COVID. Все это влияет на электронную коммерцию. С одной стороны, многие потребители избегают розничных магазинов и покупок в интернете, экономя свои расходы из-за нестабильности и сокращений на своих работах. С другой стороны, есть тенденция увеличения объема покупок в интернете, сидя дома, нервничая — это как способ выпустить немного энергии. Китай восстанавливается, но невозможно знать, что произойдет в ближайшие недели, так как ситуация меняется ежедневно. 

По словам Вице-Президента и Кантри Менеджера Китая Payoneer Джеймса Хуанга, из неофициального опроса ведущих китайских продавцов электронной коммерции мы узнали, что ожидается от 20 до 50% спада объема продаж в первом квартале. В долгосрочной перспективе ожидается возврат потребительского спроса и стабилизации цепочки поставок.

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В таких условиях большие транснациональные маркетплейсы, среди которых eBay, Amazon и другие не могут игнорировать проблему и со своей стороны предпринимают возможные действия для минимизации ущерба. Эти усилия направлены в большей степени на поддержку продавцов. Одни торговые площадки субсидируют сборы за обработку или штрафы за возмещение. Другие — ослабили политику в отношении сроков доставки. Третьи, как JD.com, пошли еще дальше и начали жертвовать медикаменты для пострадавших регионов. 

Упомянутый Amazon думает не только о продавцах, но и о покупателях. Компания ввела мораторий на повышение цен на медикаменты. Кроме того, проводятся всяческие мероприятия по поддержанию спроса на приемлемом уровне и решению проблем с поставками.

А многие азиатские торговые площадки начали информационные кампании, которые направлены на снижение покупательских страхов относительно покупок за границей. Особое ударение делается на том, что Всемирная организация здравоохранения не призывает к каким-либо ограничениям в торговле с тем же Китаем и другими странами, пострадавшими от вируса. 

Борьба компаний с вирусом заключается не только в помощи клиентам и партнерам, но и в заботе о собственных работниках. Среди прочего — это обязательный перевод людей на удаленную работу, изменение рабочего графика во избежание передвижения в час пик, обеспечение масками и средствами дезинфекции сотрудников и членов их семей. Тем не менее, бизнес уже сейчас должен готовиться к возможному усугублению ситуации. 

Большинство компаний сейчас занимается обеспечением технологий удаленной работы (всевозможные CRM-системы, средства для проведения онлайн-конференций и встреч), чтобы сохранить функциональность даже при худшем сценарии развития событий. И рекомендуют предприятиям расширение временного диапазона на доставку в настройках магазина, выбор более длительных вариантов доставки и увеличение частоты общения с покупателями.

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