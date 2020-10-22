Как медицинское страхование помогает корпорациям в период COVID-19

Сегодня опция покрытия расходов, связанных с COVID-19 очень актуальна — каждый день количество новых случаев существенно увеличивается. Соответственно, это требует реакции со стороны и страховых компаний, и самих корпораций. Корпорации страхуют своих работников для того, чтобы в момент выявления какого-либо очага быстро его ликвидировать и не допустить распространения.

Такая опция в 2020 году стала актуальной, хотя изначально по договору страхования любые эпидемии, пандемии, особо опасные инфекции являются исключением.

Когда произошло официальное объявление COVID-19 как пандемии и начались "первые звоночки" не столько о заболевших, сколько о подозрении на COVID-19, страховые компании сразу начали обрабатывать базу медицинских учреждений и сам механизм действия, как вести COVID-19 среди застрахованных.

Изменения в корпоративных страховых программах

Начнем с того, что у большинства застрахованных коллективов существует корпоративный лимит на исключения. На первом этапе, по уже действующим договорам страхования, ведение случаев COVID-19 проводится через корпоративный лимит на исключения.

Дополнительная опция по покрытию COVID-19 может быть либо в пределах корпоративного лимита, либо как отдельно и с описанием непосредственно того, что в нее входит. А входят чаще всего услуги для выявления COVID-19, ПЦР диагностика, а также КТ диагностика, точнее, проведение КТ легких в случаях, когда появляется симптоматика, связанная с развитием пневмонии. То есть, это может быть диагностический блок, а кроме него, еще и блок лечения.

Блок лечения в программе детализируется и чаще всего это обеспечение медикаментами при амбулаторной помощи. Пока что это неспецифическое лечение, поскольку специфического не разработано. В основном это препараты, которые направлены на противовирусное лечение. Также блок лечения может включать в себя услуги стационарного лечения, но и здесь страховка покрывает обычно обеспечение медикаментами. Ведь все лечение идет по государственным программам, на базе определенных государственных больниц, а они, как правило, со страховыми не работают, за редкими исключениями. Потому страховые возмещают обычно именно потребность застрахованного лица в медикаментами.

Что касается корпоративного лимита, то это очень удобно — докупается лимит, который необходим в рамках имеющегося бюджета. В случае если в бюджете не хватает этого корплимита, его всегда можно докупить. Если говорить о статистике, то где-то у 90% компаний были корплимиты, которых им оказалось достаточно. Докупили же примерно 10%, на что у них был дополнительный бюджет.

В первые месяцы эпидемии преимущественно расходовался тот корплимит, который существовал, а уже в последующие месяцы он докупался активнее. К тому же многие коллективы изъявляют желание расширить корплимит, даже на всякий случай.

Консультация по COVID-19. Работа с семейными врачами

Во время карантина и до сих пор на первый план вышла консультация семейного врача по декларации. До карантина этому вопросу уделялось мало внимания, в том числе и со стороны страховых компаний. Но на сегодняшний день это стало особенно актуально.

У каждой страховой существует база семейных докторов по всей Украине, а также есть список частных клиник, в которых можно заключить декларацию с семейным врачом. Согласно законодательству сегодня ведение случаев COVID-19 проводится именно через семейного врача по декларации. Поэтому вопрос заключения деклараций актуализировался. Это то, чему поспособствовал COVID.

Опция лечения COVID и как работают амбулатории

Если говорить о лечении, то в основе его лежит работа с лабораториями. Страховые компании актуализировали для себя перечень лабораторий, в том числе аккредитованных, согласно спискам МОЗ Украины, чтобы в кратчайшие сроки направлять туда застрахованных на прохождение ПЦР диагностики.

Второе, что требует повышенного внимания со стороны страховых, это списки клиник, которые принимают на диагностику при подозрении на COVID-19 — это определенный спектр КТ-диагностических центров. В основном, по всей Украине КТ проводится в государственных центрах, но есть и определенный список частных учреждений. И хоть среди частных их не так много, как хотелось бы, но есть те, которые принимают застрахованных на проведение КТ. И если в программе страхования предусмотрено покрытие частной клиники, то этим все-таки можно воспользоваться.

Информация по расходам по последним реальным кейсам амбулаторных случаев COVID-19

Стоимость медикаментозного лечения COVID-19:

- легкая форма — около 1 100 грн;

- средняя степень — до 2 000 грн;

- тяжелая — более 7 300 грн.

Стоимость диагностики/консультаций и манипуляций (при необходимости) COVID-19:

- легкая форма заболевания — до 7 000 грн;

- средняя степень — около 13 400 грн;

- тяжелая — более 15 000 грн.

Чем может помочь страхование корпорациям?

Во-первых, это контроль ведения каждого сотрудника при определенном заболевании. А также экспертность страховщика, который понимает и знает, в какую больницу и с какой проблемой, к какому врачу направить. В основе оценки — объективно высокие рейтинги. В основе такого сотрудничества непременно будет результат лечения заболевания.

Во-вторых, это дополнительные опции, которые предлагает страховщик для минимизации расходов, времени, снижения инфицированности. Чтобы сотрудник оставался трудоспособным и не выходил из рабочего процесса в случае болезни, актуальна опция амбулаторной помощи. Она может состоять из консультации в телефонном режиме, а также обеспечения экспресс-аптечки. Например, когда человек начинает ощущать признаки недомогания, ему привозят домой или в офис, где он работает, минимальный перечень препаратов, чтобы быстро предпринять лечение и притом оставаться в рабочем процессе.

В-третьих, это организация непосредственно консультаций докторов либо по телефону, либо в клинике. Последующее обеспечение медикаментами сюда тоже включено. Это полноценное ведение случая — до выздоровления.

Больше ли стали страховать компании свой персонал в связи с пандемией?

Запросы есть. Чаще от компаний с западным капиталом, потому что это нормальная практика для иностранных компаний. Это включено в социальный пакет сотрудников.

В связи с COVID украинский бизнес стал обращать больше внимания на здоровье сотрудников и сейчас все больше коллективов запрашивают страхование, уточняют информацию по различным программам и покрытию.

Нужно понимать, что у страховых есть программы очень разных видов. Минимум — это только экстренная помощь. Но самые большие расходы — это когда человек попадает в стационар, это не амбулатория. Пребывание в стационаре, не важно, попали вы туда с COVID-19 или нет, требует обычно ощутимых трат. Их покрывают программы так называемой экстренной помощи. Но на сегодняшний день актуально все-таки покрытие опцией, предполагающей ведение случаев COVID-19.

Также есть варианты, которые обеспечивают проведение профилактических осмотров, когда человек хочет за один раз пройти комплекс диагностических процедур и убедиться, что со здоровьем все хорошо.

Второй вариант — это полноценные программы, куда включается и амбулаторная помощь, но они более дорогие.

Также программы отличаются, например, по покрытию клиник. Есть клиники государственные и ведомственные — это минимальные пакеты по покрытию. Есть клиники средней и высокой ценовой позиции, а также брендовые клиники, которые покрываются только для определенного количества людей или программ.

Клиенты страховых компаний на сегодняшний день могут быть совсем разные — начиная от небольших предприятий (из десяти человек минимум) до любой сферы офисного бизнеса. И разумеется, IT-сфера, она превалирует, равно как и сфера крупных производственных холдингов, где заботятся о своих сотрудниках.

И хоть культура страхования в Украине еще не на высоком уровне, но мы видим позитивную динамику.