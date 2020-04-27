Как минимизировать рутину в бизнесе с помощью чат-бота

Почему бизнес и клиенты хотят коммуницировать по-другому?

В украинском бизнесе происходит несколько основных тенденций со стороны бизнеса и со стороны клиентов. Со стороны бизнеса 一 владелец и команда все время торопятся. Им важно быть на шаг впереди конкурента, они хотят увеличить количество клиентов, из-за чего пробуют и находят эффективные каналы продаж через социальные сети Facebook, Instagram, маркетплейсы и другие.

Благодаря новым каналам продаж появляются новые заказы. А с ними и много рутинных задач, вроде ответов на стандартные вопросы о графике работы компании, наличии свободного времени у мастеров, если речь идет о сфере красоты, или свободных столиков, когда речь идет о HoReCa (общественное питание и гостиничное хозяйство).

Из-за большого количества каналов взаимодействия с клиентом, однообразных задач, предприниматели теряют много времени 一 не успевают охватить вниманием всех потенциальных клиентов. Развитие бизнеса замедляется, а владельцы компаний выгорают.

Со стороны клиентов наблюдается другая тенденция. Клиенты хотят совершать заказ или покупку товаров или услуг как в любом удобном месте 一 метро, эскалаторе, лифте, где-угодно, так и в любое удобное для них время 一 по пути на работу, во время перерыва, во время ожидания, на бизнес-встрече, утром, днем, или ночью.

Но лишь немногие компании могут предоставить ответ на вопрос или совершить онлайн-заказ товара или услуги, проконсультировать в любое удобное для клиента время и в удобном ему месте. Как следствие бизнес теряет клиентов, которые не хотят тратить время на звонки и уточнения и уходят к тем, кто отвечает на их запросы в любое время дня и ночи.

Поэтому предприниматели находятся в поиске ответов на вопросы: "Как уменьшить количество рутины, обрабатывать вопросы, а вместе с этим, получать заказы днем и ночью?"

Как бизнес решает задачи и становится удобным для клиентов

Все чаще предприниматели склоняются к автоматизации бизнеса, потому что это позволяет избавиться от рутины и держать все в фокусе. Такие задачи помогают решать планировщики задач вроде Trello, приложения для команд Slack, CRM 一системы и другие инструменты. Под последними я имею в виду чат-ботов в мессенджерах Viber, Telegram, Facebook, которые с одной стороны заменяют администратора, отвечая на типичные вопросы, с другой стороны выполняют функцию интернет-магазина, с третьей позволяют упростить систему регистраций, когда речь идет об ивент-бизнесе, сфере красоты и многих других сферах, где регулярно нужны регистрации.

Для предпринимателя чат-бот позволит сэкономить несколько часов его времени в день, а также позволит получать клиентов круглосуточно, потому что бот взаимодействует с клиентами все время и решает их задачи в любое время дня и ночи.

Взаимодействуя с чат-ботом, клиент получает моментальный отклик и решение своих задач, моментально регистрируясь на мероприятие или бронируя столик в кафе, при этом оставаясь в любимом мессенджере. Тоже самое делает и предприниматель для своего бизнеса, делегируя решение рутинных задач боту-ассистенту, работающему 24/7 без выходных и праздников.

Как подготовиться к разработке чат-бота и когда ожидать результатов

Для предпринимателя перед разработкой чат-бота сначала важно проанализировать, сколько времени уходит на взаимодействие с клиентом, какие самые распространенные вопросы задают клиенты, и какой средний возраст клиентов. От ответов на вопросы зависит сложность и наполнение чат-ботов, а также то, какой мессенджер выбрать для чат-бота. Для людей до 40 лет подходит Facebook и Telegram, для категории 40-55 лет 一 Viber. Самые простые чат-боты для ответов на вопросы клиентов будут стоить от $250, с функцией резервирования или CRM-системы 一 дороже.

Обычно стадия сбора информации о запросах и тонкостях бизнеса требует наибольшее количество времени. Дальше за работу берутся разработчики, которые делают тестовую версию в течение одного месяца. После этого предприниматель начинает работу с чат-ботом. В период тестирования и запуска важно отслеживать ошибки и стимулировать клиентов пользоваться чат-ботом. Если этого не делать, то ожидаемые результаты и автоматизация бизнеса будут не скоро. А если аудиторию простимулировать пользоваться роботом, тогда первые результаты работы будут заметны уже через один месяц после запуска.

Мессенджеры как канал коммуникации с клиентами 一 это новый виток социальных сетей, это возможность вести диалог с клиентом один на один, создавая эффект персонализированного общения, уберегая клиента от избытка информации. Единственный вариант быть в тренде 一 использовать мессенджеры. И чтоб не тратить на это свое собственное время и время сотрудников, стоит взять в команду одного чата-бота, ведь он способен вести неограниченное число диалогов одновременно.