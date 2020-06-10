Как мы запускаем ивент-пространство в эпоху самоизоляции

PMHUB — это новое киевское ивент-пространство, расположенное неподалеку от станции метро "Дворец Украина". Хаб предназначен для проведения мероприятий в области бизнеса, IT, Gaming & Entertainment отраслей.

Мы начали строить площадку в октябре 2019 года, а закончили — в марте 2020-го. Оборудовали ее экраном 14х4,5 м, с помощью которого можно проводить панорамные презентации, профессиональным звуковым и видеооборудованием от Front Pictures и "Лайтек". Другими словами, в марте 2020-го мы создали ивент-хаб, по моему нескромному мнению, которому нет равных, прямо в центре города. Но так и не запустили его.

После объявления карантина у нас пошла волна отмен и переносов мероприятий, к чему мы отнеслись с пониманием. Всего у нас сместилось два десятка событий. Могу сказать, что для ивент-пространства, которое только начинает работу, это почти что катастрофа. Взвесив все "за" и "против", мы решили запускаться в онлайн-формате, а оффлайн-открытие перенести на время, когда это будет возможным. Ниже я расскажу о том, как и зачем мы это делаем.

Онлайн позволит привлечь аудиторию — пусть даже дистанционно

Для молодого бизнеса главная задача на начальных этапах — заполучить первых клиентов. Когда у тебя оффлайн-бизнес и ты доступен физически, порядок действий, которые необходимо для этого выполнить, примерно понятен. Но что делать, когда к тебе банально не могут прийти люди?

Мы решили запускать PMHUB в онлайн-формате, потому что, на наш взгляд, это хорошая возможность привлечь аудиторию, которая впоследствии конвертируется в посетителей. И команда разработала перспективную стратегию: проводить деловые, образовательные и даже развлекательные мероприятия по сети. Конечно, карантинные ограничения постепенно снимают, но работать свободно мы пока не можем.

Статистика показывает, что повышенный интерес к онлайн-образованию, спровоцированный пандемией, никуда не уходит. Например, с марта по середину мая на Coursera зарегистрировалось 10 млн новых пользователей — это в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. У других образовательных сайтов, edX и Udacity, темпы похожие. Мы видим спрос на разные форматы обучающего контента и хотим его удовлетворить.

Это хорошая возможность развить свой бренд

Запускаясь в онлайне, мы не гонимся за прибылью — для нас это скорее дополнительная инвестиция в маркетинг. Все ближайшие виртуальные мероприятия в PMHUB мы делаем бесплатными. Логика такая: лучше не будем просить денег и соберем 500-1000 участников, чем станем продавать билеты по 200 грн и привлечем всего 100 человек.

Что нам дал этот шаг? Мы заявили о себе в момент информационного-вакуума на рынке ивентов. Также у нас появилась возможность подготовиться к посткарантинным ивентам в формате офлайн.

Онлайн — не компромисс

Сравнивать качество проведения офлайн и онлайн-мероприятия не имеет смысла: у каждого формата свои задачи. Но мы уверены, что виртуальный ивент можно сделать ничуть не хуже физического. Здесь у нас есть несколько идей.

Во-первых, хаб не будет постоянно придерживаться подхода "одно событие — один спикер". Организовать ивент с несколькими гостями — сложная задача, но мы считаем, что она стоит того. Такие мероприятия несут больше пользы для посетителей: они могут узнать больше информации и услышать разные точки зрения. Разумеется, к проведению подобных ивентов нужно подходить грамотно, чтобы сохранять вовлеченность и интерес зрителей. Мы к этому готовы.

Во-вторых, PMHUB не будет ограничиваться только традиционными вебинарами. На июль у нас запланированы полноценные конференции и даже виртуальный хакатон. Мы хотим предоставить аудитории такое же разнообразие мероприятий и контента, которое они могли бы получить в офлайне. И сделаем все, чтобы онлайн-события проходили на наивысшем уровне.

Запускать ивент-пространство в онлайн-формате — это, конечно, нестандартная задача. Но мы убеждены, что это будет наилучшим вариантом старта в текущих условиях. Впоследствии — когда карантинные ограничения снимут, и мы сможем открыться полноценно физически — в хаб придет аудитория, которая уже знает о нашем бренде и уверена в качестве наших мероприятий.