Как облачные технологии делают удаленную работу эффективной

В большинстве компаний есть возможность перевести на удаленную работу до 70% сотрудников. Это все те, кто обычно работал в офисе. Конечно, многое зависит от сферы деятельности предприятия, а также технической возможности организации этого процесса. Если говорить о банковских учреждениях, то там удаленно работают 10-20% сотрудников. Наш опыт доказывает, что при должной организации удаленной работы офисных сотрудников ее эффективность остается на прежнем уровне.

В 90% случаев в этом помогут те или иные облачные технологии. Речь идет не только о виртуальных серверах (инфраструктуре как сервисе), но и SaaS-решениях (Software as a Service). К примеру, это может быть Microsoft Office 365, G Sute или онлайн-системы видео-конференц-связи (Teams, Cisco Webex, ZOOM и другие), облачные системы хранилища и другие сервисы. Именно такие решения позволяют в кратчайшие сроки и при минимальных затратах решить вопросы по организации рабочих процессов в компании.

Когда все дома

Мы рекомендуем обратить внимание на пакет MS Office 365, который позволяет организовать полноценное рабочее место сотрудника вне офиса.

Например, SharePoint позволяет организовать комфортную среду, в которой сотрудники компании могли бы продуктивно взаимодействовать друг с другом, обмениваться данными, находить, хранить и систематизировать информацию, управлять рабочими процессами.

OneDrive позволяет каждому сотруднику выделять облачное хранилище объемом 1 Тб, где можно хранить рабочие документы и успешно делиться ими со своими коллегами или клиентами.

Exchange Online предоставляет пользователям доступ к электронной почте, календарю, контактам и задачам с ПК, мобильных устройств и через интернет.

Exchange Online полностью интегрируется с Active Directory, позволяя администраторам с помощью групповых политик и других средств администрирования управлять функциями Exchange Online в своей среде.

Teams позволяет организовывать виртуальные комнаты, где можно проводить презентации для клиентов, обсуждать рабочие вопросы и делиться важной информацией, проводить аудио- и видеоконференции, совещания. Кстати, в период карантина, объявленного во многих странах, компания Microsoft предоставляет Teams на 6 месяцев бесплатно, вплоть до 1000 лицензий для одной организации.

Если говорить об опыте нашей компании, то уже три года наши сотрудники и топ-менеджмент используют все ранее перечисленные полезные инструменты в ежедневной работе. Именно благодаря Office 365 компании удалось в течение двух дней перевести 43 % сотрудников на дистанционную работу на время общенационального карантина. При этом для конечных пользователей эти программы привычны, удобны, эффективно закрывают весь спектр возникающих задач. А нам как телеком-компании позволяют обеспечить для клиентов высочайший уровень сервиса и безопасности из имеющихся на рынке решений.

Для тех, кто ранее не интересовался возможностями удаленной работы, перечислю кратко основные преимущества Office 365:

быстрое внедрение, поддержка 24/7;

доступ откуда угодно (с любого устройства);

совместная работа с документами;

контроль доступа, отслеживание статуса выполнения, безопасность;

упрощенное IT-управление;

экономия средств, в том числе благодаря отсутствию затрат на инфраструктуру — только абонплата.

Польза от виртуальных серверов

Это решение пригодится, если у компании есть собственные IT-сервисы, аналогов которым пока нет в виде SaaS (софт как сервис). Например, если 1С установлен на аппаратном сервере в офисе, то данное ПО физического сервера с операционной системой можно виртуализировать и разместить у провайдера облачных сервисов, что позволит администраторам более гибко управлять сервером из дома — например, доступ к консоли, управление сетевой подсистемой, бекапирование, — а также снимет вопросы обеспечения электропитанием и замены комплектующих в случае аппаратного сбоя сервера.

Организация работы виртуального сервера или изменение его конфигурации и возможностей реализуются чрезвычайно оперативно: уже через 1-2 часа сервис будет готов к работе. Дата-центр обеспечивает стабильную работу сервиса в режиме 24/7/365.

При этом доступ к вашей виртуальной инфраструктуре (IaaS) возможен из любой точки, где есть интернет. А если вам необходим выделенный канал связи со своим облаком, то "Датагруп" как крупный оператор с высокотехнологичной и отказоустойчивой телекоммуникационной инфраструктурой по всей Украине сможет вам помочь и в этом вопросе. Благодаря облачному решению ваша инфраструктура будет обеспечена отказоустойчивостью. В зависимости от потребностей клиента мы можем предложить несколько вариантов по географии размещения виртуального сервера. Это может быть Украина (на базе собственного дата-центра), Microsoft Azure, который доступен из 140 стран, или размещение у нашего партнера DEAC в Европе.

И все еще IP-телефония

Если бизнесу нужно постоянно общаться с потенциальными клиентами, заказчиками, бизнес-партнерами — в этом поможет IP-телефония.

Во-первых, именно настройки IP-телефонии очень просты: технология предусматривает наличие у клиента только доступа к интернету и оборудования. Интернет-канал должен быть стабильным, способным поддерживать необходимую скорость. Услуга настраивается очень быстро: буквально в течение часа ее можно развернуть и при необходимости свернуть.

Пользователю не нужны какие-то особые технические навыки. Для него прежде всего важны стабильный сигнал, чистая и четкая передача голоса, возможность выбрать привлекательный номер. Поэтому заказать IP-телефонию очень просто. Достаточно связаться с нашим оператором, выбрать оптимальный тариф или пакет в зависимости от бизнес-потребностей и пожеланий. Далее оператор предоставит вам данные для настройки оборудования.

Во-вторых, IP-телефония имеет больше дополнительных голосовых сервисов, а именно: виртуальная АТС, услуги аудиоконференции, использование Microsoft Teams для VoIP-звонков.

Например, услуга "Виртуальная АТС" позволяет клиенту через веб-интерфейс получить в полное пользование IP-АТС с оптимальным количеством функций, которая физически расположена на площадях нашей компании, а также экономить на исходящих звонках, без лишних затрат объединить территориально разнесенные офисы и отделения и обеспечить через виртуальную АТС связь с сотрудниками, которые работают дома.

Также мы предлагаем услуги спутникового интернета, который обеспечит надежной связью сотрудников, живущих далеко за городом, где нет других возможностей организации доступа к сети Интернет. Все, что необходимо для работы сервиса, — стабильный источник питания. Это решение обеспечит надежной связью даже отдаленные здания, где нет проводной связи, частные гостиницы, рестораны на берегу моря или в горах, бизнес в труднодоступной местности, удаленной от областных или районных центров.