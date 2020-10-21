Как правильно разместить ресторан на первом этаже жилого дома

Размещение кафе, пекарен и ресторанов, которые находятся на нижних этажах многоквартирных домов — распространенное для Киева явление. Особенно такая практика характерна для жилых кварталов, где "все включено": и поликлиника, и кафе, и фитнес-клуб, однако количество мест на участке остается ограниченным.

Чаще всего заведения общественного питания открывают в помещениях, которые путем реконструкции переводят из жилого в нежилое. Однако проектировщик такой реконструкции столкнется с кучей требований, прописанных в разных государственных строительных нормах, а именно:

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1. Количество паркомест. При строительстве жилого сооружения парковки проектируются в соответствии с количеством квартир и комнат в них. Для предприятий общественного питания требования другие, которые не всегда могут быть воплощены в пределах территории застройки.

2. В помещении нужно предусмотреть два отдельных входа / выхода для выноса мусора и для приема грузов (в частности, продуктов питания). Несмотря на то, что дом уже построен, а реконструкция — это изменение только внутреннего пространства квартиры, сделать дополнительный выход крайне проблематично.

3. Средний уровень разрешенной нагрузки на электросеть согласно ГСН составляет примерно 2,5 кВт на одну квартиру. В общем показатель зависит от этажности дома и общего количества квартир. Ресторан, учитывая большое количество электроприборов для приготовления пищи, может нести нагрузку на систему в размере 50 кВт. Как это отразится на электрообеспечении всего жилого дома — вопрос открытый.

4. Работа кафе требует совершенно других вентиляционных и противопожарных систем, чем во всем доме. Для этого необходимы сложные проектные решения и специфические согласования.

5. Функционирование заведения общественного питания — это всегда сильные запахи, повышенный уровень шума и загрязнения. Снизить их до разрешенного уровня — дополнительная сложность как для заказчика, так и для архитектора. Во всем перечисленном должны быть учтены интересы лиц, живущих рядом, и условия их проживания не могут быть ухудшены в угоду чьих-то интересов.

Поэтому если вы собираетесь открыть заведение общественного питания на первом этаже жилого дома, внимательно изучите этот сложный вопрос с разных сторон, учтите все требования законодательства и подробно оцените все варианты расположения вашего будущего ресторана.