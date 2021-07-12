Как сделать артиста амбассадором вашего бренда и найти баланс между творчеством и бизнесом

Амбассадор бренда — это социально-активная личность, которая представляет бренд, публично выражает свою симпатию и популяризирует продукт. Это очень важный персонаж для маркетинга любого продукта или услуги, потому что люди охотнее доверяют отзывам знакомых, а лучше — известных артистов, спортсменов и ученых. Такая рекомендация воспринимается как совет успешного товарища.
Движение амбассадорства появилось из-за перенасыщенности рекламой. Публике надоели "продающие тексты" и "глянцевые" рекламные интеграции, они хотят правду — им интересны живые коммуникации и жизненные истории. Поэтому сегодня важно не просто выбрать популярную личность и заплатить ей за рекламу, а найти идеального союзника, разделяющего философию, убеждения и ценности бренда, вместе с которым такие истории будут уникальными и настоящими.
Почему уже недостаточно быть просто лицом бренда
Сейчас потенциальных покупателей очень сложно удивить очередными кроссовками или помадой, выпущенными брендом совместно со звездами. Чаще всего основная цель такого сотрудничества — шумиха и разовое повышение продаж. Аудитория это знает, и не реагирует. Мы же в MOZGI GROUP стараемся создать стильные и оригинальные коллаборации, значительно увеличивающие длительный спрос на продукт даже на сегодняшнем избалованном маркетингом рынке.
С чего же начинается магия успешной коллаборации?
Люди покупают эмоции. Им неинтересно просто провести карточкой по терминалу и закрыть свою потребность. Они хотят ощущения счастья. Поэтому очень важно создать вокруг продукта историю, которая вызовет у аудитории интерес, эйфорию от ожидания перед покупкой и восторг от полученного результата. И тут нужен персонаж, который подогреет или напишет эту историю.
Ключ — во влюбленности между артистом и брендом, в коннекте между сотрудничающими командами, который возникает с самого начала и перерастает в большую любовь на долгие годы, иногда даже после завершения контракта.
Когда к нам заходит бренд, в первую очередь, мы всей командой, включая артиста, продюсера, PR-менеджера и маркетолога, оцениваем, возможна ли между нами та самая химия. Мы анализируем, насколько продукт и артист соответствуют ценностям друг друга, и какую взаимную дополнительную выгоду принесет это сотрудничество. Коллаборация звезды и бренда — это всегда Win-Win, поэтому мы беремся за работу, когда чувствуем, что нащупали идеальный match.
Как найти подход к артисту и с чего начать
Главное правило: никакого потребительского отношения. Артист — это не просто коммерческий продукт, это индивидуальность со своими ценностями, принципами, историей, коммуникационной платформой, стратегией, и, конечно же, уникальным талантом. В идеальной коллаборации артиста и бренда первый отвечает за творчество и креатив, а команда продукта вокруг его творческого видения выстраивает процессы и системный подход. За каждой классной кампанией стоит ежедневный труд большой команды, начиная с классического анализа, статистики, изучения рынка, заканчивая психологической работой — поиска подхода к селебрити, создания атмосферы, когда артист сможет полностью раскрыться и прочувствовать то, что он делает. Потребитель всегда узнает фальшь и неискренность, поэтому нельзя делать искусственные коллаборации, где одна из сторон всего лишь делает вид, что включается, а не проживает историю.
Мы часто отказываем коммерческим предложениям, потому что не видим ценности, которую получит бренд после работы с нами, а мы — после работы с брендом. Если наш артист придерживается здорового образа жизни, мы не будем рекламировать джанк-фуд, какие бы деньги не смогли заработать. Это фикция, а значит, это провалится.
Не менее важный фактор для эффективного результата — чистота бренда артиста, те ассоциации с брендами, которые вызывает артист у своих фолловеров. Мы категорически против большого количества рекламных интеграций в социальных сетях, и серьезно следим за этим. Перенасыщенность коротких частых рекламных проявлений размывает восприятие, не ассоциирует артиста ни с каким конкретным продуктом, а сам инфлюенсер воспринимается как непереборчивый предприниматель. MOZGI GROUP предпочитает создавать легенды с небольшим количеством брендов и на длительное время, чтобы в головах потребителей выстроилось четкое представление, что бренд и артист — это одно целое.
Как систематизировать творческий подход
Еще несколько лет назад MOZGI GROUP была компанией семейного типа со своими устоями, обычаями и традициями. В связи с масштабированием компания трансформируется, выстраивая бизнес-процессы и четкую систему взаимодействия внутри команды.
Например, внутренний процесс взаимодействия бренда и звезды можно разделить на несколько основных блоков:
1.Поиск общей большой ценности.
Бренд и артист должны стать бустом друг для друга, создавая дополнительную ценность.
2.Назад к бизнесу и цифрам.
Стандартные подходы остались в прошлом. 5 сториз и 10 постов с использованием продукта в Инстаграме артиста нам неинтересны, даже если клиента это устраивает и он готов платить деньги. Мы с командой MOZGI GROUP отходим на 2 шага назад и смотрим на общие цели, которые хочет достичь партнер, его боли и потребности. Совместно с артистом мы формируем внутреннюю идею совместного проекта, а также привлекаем таланты из наших подразделений: MOZGI Ideas, MOZGI Studio, MOZGI Entertainment. Если клиент приходит с готовым креативом и идеями, мы вносим свои корректировки, показываем артисту предложенные варианты и прислушиваемся к его пожеланиям. К нам обращаются не за медийным лицом, а за комплексными решениями, т.к. мы предоставляем полный пакет услуг, включая креативное направление, инфлюенс-маркетинг, диджитал-продвижение, студию звукозаписи, и знаем, как никто другой, что лучше сработает с нашим артистом.
3. Лидер один, но талантов — много
Каждый проект обязательно закрепляется за конкретными проджект-менеджером и PR-менеджером артиста. Именно в такой комбинации достигается лучший результат. По принципу взаимодействия бизнес-аналитика и разработчика из IT-сферы, мы разделили зоны ответственности, где проджект-менеджер ведет коммуникацию с клиентом, а PR-менеджер — с артистом. Также к реализации проекта подключаются все эксперты, понимающие специфику работы артиста.
4. Всегда возвращаться к задачам
На протяжении всего периода сотрудничества мы стремимся быть инлайн с партнером регулярно делиться промежуточными результатами, статистикой, получать и давать обратную связь. Работа с брендом и артистом — это не только строгое выполнение плана, но и гибкое умение реагировать на актуальную повестку, сложившиеся условия и способность вносить корректировки в процесс реализации, даже если чего-то не было прописано в контракте. Мы умеем подловить необходимый момент, когда складывает идеальный match, и делаем это.
14 июля приглашаем вас в Pochayna Event Hall на крупнейший фестиваль для малого и среднего бизнеса Get Business, чтобы послушать про интересные кейсы и факапы, которые являются неотъемлемой составляющей проектов в интертейнмент-сфере.