Как скандалы вокруг Blizzard погружают киберспорт в политический дискурс

Еще остались люди, которые думают, что киберспорт — это про 12-летних детей, которые сутками сидят в своей комнате и играются в "комплюхтер". Фатальная ошибка. Даже в Fortnite, по итогам 2019-го, средний возраст игрока — 17 лет. Шутка, не в этом дело. Это огромная индустрия с многомиллионными наградами и изнурительными тренировками. Команды собираются, играют по 12 часов, откатывая стратегию за стратегией и оттачивая коммуникацию. Попробуйте целый день просидеть перед Overwatch, а потом еще несколько часов разбирать с тренерами ошибки в механике, позиционировании и приоритизации. Уверен, что вас хватит на две недели, не больше. А Джей "sinatraa" Вон, лучший игрок в Overwatch прошлого года, заработал за сезон почти 150 тысяч долларов.

Самое яркое же свидетельство того, что вся эта история давно не про детей — политические скандалы внутри индустрии. Движение Black Lives Matter свежий тому пример. События в США, конечно же, нашли отклик и в игровой индустрии. С учетом карантина, большинство ушло в сетевой траур. Sony отказалась от трансляция The Future of Gaming, на которой должна была презентовать пятую PlayStation. "Мы хотим сделать шаг назад и дать шанс быть услышанными более важным голосам", — говорится в сообщении компании.

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Аналогичную позицию заняли и поляки CD Projekt RED, авторы одной из самых ожидаемых игр года Cyberpunk 2077. Компания отложила на две недели презентацию Night City Wire, где должна была показать геймплей этого киберпанкового мультиплатформера. Их главный аргумент — сейчас идут более важные дискуссии и студия хочет, чтобы они были услышаны. Решение, к слову, разделившее поклонников. Одни благодарили CD Projekt за поддержку и обещали не качать игру с торрентов, другие жаловались на очередной перенос (изначально, Кибрепанк должен был выйти еще в середине апреля), а третьи прямо заявляли — "BLM такие же террористы, как и Антифа" и пытаются прикрыть свое насилие именами хороших людей.

Ожидая подобной реакции Games Workshop, мировой гигант по производству настольных игр, главным брендом которого является Warhammer, в своем сообщении отметил: мы поддерживаем гуманистические ценности, а если вам это не нравится "за вами не будут скучать".

Хотя все это кажется мелким препирательством, на фоне ситуации с Blizzard. Как и многие другие компании, ее официальный аккаунт в Twitter сменил цвет логотипа на черный, повторив что они слышат и поддерживают тех, кто выступает против расизма и неравенства. Прошло всего три минуты и подписчики напомнили "близзам" осенний скандал вокруг игрока blitzchung.

Историческая справка. В октябре 2019 года проходил очередной Hearthstone Grandmasters — центральный турнир карточной онлайн-игры по мотивам вселенной Warcraft. Уроженец Гонконга Чун Нг Вай, более известный, как blitzchung заглянул на официальную Twitch-трансляцию для постматчевого интервью. Во время стрима он надел маску и повторил лозунг протестующих в Гонконге: "Освободите Гонконг — революция нашего времени". Тут же трансляция прервалась на рекламу. На следующий день игрок узнал, что он забанен, на год отстранен от турниров и лишился всех призовых (к тому времени около трех тысяч долларов).

Комментаторов, которые брали интервью у Нг Вая, уволили. Свое решение Blizzard мотивировали тем, что игрок и комментаторы нарушили один из пунктов правил, в соответствии с которым они не имеют права оскорблять зрителей и влиять негативно на имидж компании. Президент и член правления Activision Blizzard Бобби Котик добавил, что "их игровая платформа — не место, для политических высказываний".

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Подобная цензура вызвала негодование у игроков, которые тут же призвали бойкотировать продукты "близзов". Выступили против и сотрудники — около тридцати человек из главного офиса Blizzard Entertainment в Калифорнии собрались перед главным входом и укрылись за разноцветными зонтами, которые считались символом протестов в Гонконге. Они также заклеили бумагой надписи "Мысли глобально" и "Важен каждый голос", выгравированные недалеко от входа в здание. Это заставило руководство пересмотреть свое решение. Креативный директор Hearthstone Бен Томпсон признал, что их первая реакция была слишком жесткой и стоило подольше подумать над всей ситуацией.

В итоге blitzchung получил назад все заработанное, а бан сократили вдвое. Но случай не стал единичным. Одна из университетских команд по Hearthstone во время трансляции показала плакат с призывом освободить Гонконг и бойкотировать Blizzard. Их тут же забанили на полгода. Подобных выступлений становилось все больше, баны в некоторых случаях достигали тысячи лет, а критиковать компанию начали маститые комментаторы, киберспортсмены и даже сенаторы США. События с blitzchung подтолкнули интернет-сообщество на креативный шаг — сделать символом протестов в Гонконге одного из персонажей Overwatch, другой игры "близзов". Китаянка Мэй, которая по истории родилась в городе Сиань, изображалась с флагом Гонконга и с маской на лице. Вскоре, фигурку этого персонажа за 175 долларов убрали из онлайн-магазина Blizzard Gear store.

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Но вернемся в 2020-й. Ироничные твиты пользователей о гонконгских событиях игровой гигант оставил без внимания. Вместо этого на странице World of Warcraft объявили, что они откладывают презентацию дополнения World of Warcraft: Shadowlands. Причина все та же — "сейчас нужно услышать более важные голоса". Чтобы поддержать движение, Blizzard пошли дальше и организовали внутриигровой протест Black Lives Matter. А вот на критику этой инициативы они отреагировали и достаточно жестко. На 4chan один из игроков поделился историей своего бана. Появившись на протесте BLM, он напомнил участникам, что по правилам игры за разговоры о политике в игре банят, поскольку это несовместимо с принципами компании. Через несколько часов он получил "письмо счастья" от Blizzard, в котором ему сообщили о блокировке учетной записи на сто лет. Причиной стали троллинг, агрессивное поведение и воспрепятствование протестам Black Lives Matter в игре.

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Какие выводы можно сделать из этой истории? Их, на мой взгляд, два. Первый — даже технологический гигант вроде Blizzard может оказаться жертвой токсичной непоследовательности в коммуникациях. Очередной скандал поднял новую волну бойкотов и обвинений в том что жажда быть прогрессивной компанией с гуманистическими ценностями плохо соседствует с желанием заработать максимальное количество денег на каждом из доступных рынков.

Второй — в "плоском мире" не удастся спрятаться от политической повестки. Можно сколько угодно рассуждать, что для миллениалов и зумеров выборы президента США, фестиваль BlizzCon, выступление Греты Тунберг в ООН и трейлер нового фильма Кристофера Нолана в Fortnite события одного масштаба. Но даже тем, кто предпочитает часами считать "кулдауны" перед монитором, разбираться какой герой подходит больше для миссии в Подземельях и "рашить" точку "Б" придется определиться. Определиться, что они думают по поводу движения "Black Lives Matter". Определиться, соперничает ли с ним в идеологическом поле хэштег "All Lives Matter". Определиться, готовы ли они расстаться с любимой игрой, если вдруг их ответ не совпадает с мнением разработчиков.