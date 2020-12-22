Как спасти урожаи от меняющегося климата: три шага для агробизнеса

Сейчас, когда большую часть Украины заливает и засыпает мокрым снегом, сложно вспомнить, что первая половина года была рекордно сухой. Не выпавший прошлой зимой снег, не выпавшие весной дожди — и мы получили первую в истории Украины пылевую бурю, массовые пожары и посевную в сухую землю. Фермеры, кстати, вряд ли забыли эти погодные капризы — сбор урожая был поздним, а сам он уступает прошлогоднему, когда погода была по графику.

Однако стоит думать, что "по графику" теперь будет "не по графику" — изменения климата ведут к тому, что длительные периоды засухи будут все чаще, урожаи будут страдать все сильнее, фермерство станет еще более рисковым бизнесом, а значит человечество рискует остаться голодным, если ничего не менять. Так что же делают и что еще надо сделать научно-исследовательским аграрным компаниям для того, чтобы сделать ситуацию более стабильной и предсказуемой?

Работать с передовыми научными разработками

Осенью Нобелевскую премию по химии в 2020 году получили ученые Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна за развитие метода редактирования генома CRISPR/Cas. Это так называемые "молекулярные ножницы", которые буквально разрезают конкретную последовательность ДНК и удаляют одни участки из генома или заменяют на другой родной внутри самого организма с целью улучшения его характеристик.

Это решает проблемы сразу многих отраслей, в том числе сельского хозяйства — без многолетней селекционной работы (а стандартный процесс создания одного гибрида занимает до 10-15 лет) всего за несколько месяцев можно получить семена, отвечающие актуальным потребностям фермеров, стойкие к различным испытаниям природы и дающие возможность получить хорошие урожаи в сложных условиях.

Corteva Agriscience поддерживала эту технологию задолго до того, как Нобелевский комитет рассказал о ней всему миру. Наши ученые-разработчики добились того, что компания стала лидером в разработке сельскохозяйственных продуктов (кукурузы, сои, сорго и канолы) с помощью CRISPR. Так, наша компания на американском рынке уже имеет опыт коммерциализации восковидной кукурузы, созданной с помощью этой инновации.

И мы поощряем широкое внедрение этой технологии в сельском хозяйстве, предоставляя доступ к нашим правам интеллектуальной собственности CRISPR некоммерческим организациям, ученым и коммерческим предприятиям с намерением помочь решить некоторые из крупнейших мировых продовольственных проблем.

Например, в 2018 году Corteva подписала соглашение с Международным научно-исследовательским институтом сельскохозяйственных культур полузасушливой тропической зоны (ICRISAT) о многолетнем партнерстве, чтоб вместе работать над улучшением производительности сельхозкультур, а с 2017 года Corteva вместе с Институтом Броуда Массачусетского технологического института и Гарвардом раскрыли неэксклюзивные лицензии технологии CRISPR-Cas9 для сельскохозяйственного применения.

Планировать работу с учетом будущего

О том, что нехватка влаги будет одной из основных проблем человечества, говорят уже довольно давно. В Украине это далеко не первый год, когда засуха резко уменьшает все прогнозы урожая. А если посмотреть на южные области — Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, то для них проблемы с водой — часть повседневности.

Поэтому многие компании уже давно обратили свое внимание на то, что селекцию надо развернуть в сторону засухоустойчивых гибридов, которые позволяют получить стабильный урожай даже в самых засушливых условиях. На протяжении многих лет они показывают высокие результаты, так рассчитаны были именно на длительные периоды недостатка влаги.

Когда воды мало, надо ответственно относиться к имеющейся. Например, не позволять удобрениям и средствам защиты растений (СЗР) вымываться в соседние водоемы или стекать в подземные воды. Для этого надо использовать высокотехнологические современные препараты. Если говорить о СЗР, то продукты, разработанные передовыми мировыми компаниями в последние годы, намного более безопасны для экологии и используются в небольших дозах. Компании-разработчики постоянно работают в направлении инноваций.

Например, сейчас активно применяется технология промышленной обработки посевного материала кукурузы и подсолнечника. Благодаря правильно подобранным компонентам и дозам, соблюдению температурного и временного режимов мы защищаем генетический потенциал семян и всходов от наиболее вредоносных вредителей и болезней еще до попадания семян в землю, а это значит, что фермеру потребуется меньшее количество использования СЗР на полях.

Сложнее с удобрениями. Значительная часть самых популярных, азотных, вымывается дождями, смывается в водоемы и уходит в подземные воды — до 50%. Поэтому необходимо использовать так называемые ингибиторы для стабилизации азота в доступной для растений аммонийной форме. Чтоб больше азота оставалось в верхних слоях почвы и, следовательно, его доступность для растений в более поздние фазы роста и развития значительно возрастала. Такие препараты уже разработаны и эффективно используются фермерами многих стран. Это позволяет им увеличить урожай, сократить расходы и значительно смягчить влияние на экологию.

Большие международные научно-исследовательские компании сейчас как никогда осознают свою ответственность перед будущими поколениями. Потому что у нас есть возможность инвестировать в правильные технологии и поддерживать правильные идеи, которые помогут человечеству защититься от голода в период изменений климата. Но это задача не отдельно взятой компании, а всех глобальных игроков отрасли вместе с правительствами ведущих стран мира.