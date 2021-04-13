Как технологии меняют логистическую индустрию

Мы уже не представляем жизнь без технологий. Мы общаемся в мессенджерах, читаем новости в соцсетях и смотрим сериалы на стриминговых платформах. Но если брать логистику, на первый взгляд, может показаться, что к ней инновации еще не "дошли". Впрочем, это не так — вот пять технологий, которые уже изменили или меняют сейчас сферу перевозок.

Мобильные приложения

Раньше как говорили — если твоего бизнеса нет в интернете, твоего бизнеса нет вообще. Сейчас это актуально для многих отдельных интернет-сервисов, и особенно — для приложений. Дело тут даже не в интернет-промо, а скорее в комфорте — современные приложения стали полноценным инструментом для выполнения повседневных задач. И такая, отчасти консервативная индустрия как почтовая логистика, не может не отвечать этим потребностям.

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Простой факт — почти 80% владельцев смартфона совершали хотя бы одну покупку с него за последние шесть месяцев 2020 года. И когда потребитель покупает вещи через смартфон, разобраться с доставкой товара он хочет также на устройстве — это логично. Собственные приложения сейчас есть у всех крупных почтовых операторов, например, у FedEx, UPS, DHL и остальных. За последние годы они вышли на такой уровень, что почти все процессы можно делать прямо в этих сервисах: оформлять заказ, оплачивать его доставку, отслеживать посылки, и тому подобное.

Мы в разработке собственного приложения пошли еще дальше. Здесь можно не только оформить и оплатить заказ, но и изменить адрес доставки, дату, а также настроить ее формат — в отделение, почтомат или курьером. Это создано для того, чтобы уменьшить для клиентов перечень действий, которые нужно проводить в отделениях — чем этих действий больше, тем дольше происходит обслуживание. Сейчас мы достигли глобальной цели — сделали так, чтобы все оформления проходили через сайт или приложение, а в отделениях (или почтоматах) надо было только оставить посылку.

Чатботы

Если мобильные приложения стали первым шагом навстречу комфорта потребителей, то чатбот можно назвать вторым. Это сервисы, автоматизирующие типовые потребительские сценарии. Если говорить о логистике, то речь идет об оформлении заказов, отслеживании и работе с колл-центром.

У этого инструмента есть два главных преимущества. Во-первых, он минимизирует "человеческий фактор" — чатбот действуют по предварительно заданным параметрам, поэтому вероятность ошибки здесь минимальна. Во-вторых, они доступны 24/7 и "отвечают мгновенно". Опыт потребителей только подчеркивает преимущества чатботов — по данным опросов, более половины людей хочет получать мгновенную реакцию от бизнеса, при этом около 40% покупателям неважно, от кого они получают эту реакцию — от человека или робота.

Meest запустил чатбот несколько месяцев назад в двух популярных мессенджерах, которыми пользуются все украинцы — Viber и Telegram. Через них можно за несколько кликов отправить или получить посылку: посмотреть ближайшие отделения и почтоматы, открыть ячейку и главное — произвести оплату. Сейчас чатбот — это ли не самый удобный и интуитивно понятный инструмент.

Автоматизация складов

Робототехника и искусственный интеллект, о которых мы слышим в контексте беспилотных автомобилей или промышленности, уже заняла свое место в логистической сфере. А именно — на больших складах. С распространением интернет-шоппинга, растут и объемы заказов электронной коммерции, которые надо быстро обрабатывать. Для этого ритейл-гиганты используют большие складские помещения, напоминающие маленькие города.

Но жители здесь — роботы, которые сортируют и отправляют посылки с невероятной точностью. Некоторые такие "рабочие" движутся по предварительно запрограммированным маршрутом, а другие могут самостоятельно ориентироваться в пространстве.

Например, производитель камер видеонаблюдений, компания Hikvision, использует второй тип таких устройств. Всего на складе работает 800 роботов: они сортируют материалы и управляют готовой продукцией. За несколько лет использования подхода Hikvision снизила расходы на персонал на 58% и повысила эффективность склада на невероятные 84%. Аналитики считают, что в ближайшие годы эта отрасль будет развиваться еще быстрее.

Почтоматы

Почтоматы — не совсем IT-технология, но сейчас эти устройства становятся центром, которые объединяют вокруг себя интернет-сервисы оператора. Во-первых, автоматические терминалы во время коронокризиса получили еще большее распространение: бесконтактный способ отправки и получения позволяет не подвергать здоровье опасности. Кроме того, многие почтоматы доступны круглосуточно. По оценкам, рынок устройств в мире вырастет до $1,4 млрд в последующие семь лет — серьезный показатель.

Во-вторых, технологии повышают комфорт при работе с почтоматами. В Meest, например, работать с терминалами можно с помощью все тех же чатботов — создать посылку, оплатить ее и даже открыть устройство. Все, что нужно — оставить отправления в ящике. Логистические технологии позволяют ускорить доставку вместе с почтоматами. Недавно мы внедрили доставку за 5 часов между терминалами в Киеве — это стало возможным именно благодаря комбинации терминалов и технологии. А для того, чтобы все могли попробовать сервис, мы уже несколько месяцев делаем доставку между почтоматами бесплатной.

Переход на электромобили

Если говорить о направлении автоперевозок, то на рынке существует серьезная проблема. Большая часть автомобилей ездят заполненными лишь частично, это не только создает трудности из-за того, что компании вынуждены платить больше за меньший объем перевозимых товаров, но и очень вредит экологии. Сейчас, когда количество заказов в онлайне постоянно увеличивается, вопрос внедрения экологических способов доставки товаров стоит остро.

В этом контексте главную надежду и перевозчики, и ритейлеры возлагают на электромобили. В Европе свой электрический транспорт для доставки уже есть, например, у IKEA и Amazon. Последние недавно представили полностью электрический фургон, который будет использоваться для перевозки посылок электронной коммерции. К 2022 году Amazon планирует вывести на дороги около десяти тысяч подобных электромобилей, а к 2030 их парк должен увеличиться до 100 тысяч.

Переход на электротранспорт — важная часть плана компании по снижению до нуля выбросов углекислого газа. IKEA также стремится снизить негативное влияние деятельности компании на окружающую среду, поэтому для доставки ее товаров во многих странах Европы также уже используются электромобили. В целом, переход на электротранспорт — это мировой тренд, и мы также будем стараться со временем перевести автопарк на электромобили.