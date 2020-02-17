Заинтересовать инвестора: как умело презентовать свой проект

Контакт с инвестором может произойти в разных форматах: выступление с микрофоном и слайдами, во время нетворкинга на какой-то из бизнес-встреч, или если вы высылаете презентацию по электронной почте. Чтобы завладеть вниманием инвестора и не перегружать его информацией, необходимо знать правила для каждого из форматов презентации проекта.

Какие правила существуют у презентаций проектов

Сейчас среди предпринимателей и авторов идей пользуется популярностью формат презентации проекта при помощи слайдов. Чаще всего это проходит на специальных тематических мероприятиях, когда у инициатора проекта есть не больше 10 минут на презентацию. За это время вам необходимо максимально ёмко и понятно объяснить, в чем суть проекта и в чем заключается ваше предложение потенциальным партнерам. Кроме слайдов, которых должно быть минимальное количество, важно подготовить и самого спикера.

Поэтому я расскажу несколько правил качественной презентации: что может быть продемонстрировано на слайдах, а что дополняется устно.

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1. Титульный слайд

В нем указывается название проекта и название компании, род деятельности с объяснением, что делает компания. В этом же слайде лучше указать имя, фамилию, статус в компании или проекте человека, который представляет проект. По сути этот слайд играет роль первого знакомства.

2. Краткое описание проекта

В этом разделе презентации указывается краткая концепция проекта. Здесь можно описать перечень товаров и услуг, которые планируется продавать, их конкурентные преимущества и добавить фотографию.

Пример текста на таком слайде: "Компания производит инновационные деревянные механические 3D пазлы. 3D пазлы — это экологически безопасные конструкторы для детей и взрослых". Конечно, если что-то эксклюзивное, то стоит включать это в тексте на слайд. Такой информацией может быть: технология производства, порода дерева, из которого изготавливается продукт. Устно можно рассказать об ассортименте, способе производства и разработки самих деталей, то есть дать общее представление.

3. Потенциал роста

В этом слайде автор проекта указывает на возможности масштабирования, темпов роста и скорости роста компании. Продемонстрировать динамику роста можно через диаграмму или карту с инфографикой. Например: "Через 1 год количество клиентов увеличится до 100 тысяч человек, что составит 1% рынка. Такие показатели компания может достичь за счет открытия новых филиалов, увеличения рекламной активности и качественного продукта."

4. Описание целевых потребителей

Этот слайд презентации лучше всего сделать в виде инфографики. В него необходимо добавить информацию о целевой аудитории и ее количестве и о том, какую их потребность решает ваш продукт. Докладчик в это время дополнительно может информировать о поведении и действиях целевой аудитории при возникновении потребности, а также, сколько денег они тратят сейчас на закрытие этих нужд. Обратите внимание инвестора на самом ключевом факторе принятия решений в вашем конкретном случае.

5. Размер рынка

В этом слайде важно показать динамику рынка с помощью основных показателей. Такими показателями являются объемы рынка в денежном и натуральном эквиваленте, темпы роста за прошлые периоды, тенденции отрасли и прогнозы.

6. Анализ конкурентов

На слайде показывается распределение рынка между основными конкурентами или их флагманскими продуктами. При сравнении укажите основное преимущество каждого товара или конкурента, какую-то одну сильную сторону. Рядом укажите ваше самое сильное качество, то, что будет выделять ваш проект среди конкурентов. На слайд выкладывайте самую важную информацию, остальной текст раскрывает докладчик.

7. Опыт команды

Слайд, который представляет основных членов команды с описанием их опыта, достижений и перечнем функциональных обязанностей в проекте. Это не менее важный слайд, о котором очень часто забывают. Важно показать инвестору, что у вас уже сформирована команда из профессионалов и вы готовы стартовать уже "завтра".

8. Бизнес-модель

Слайд, на котором представлена схема бизнес-модели. Докладчик в это время рассказывает о способе монетизации бизнес-идеи, стратегии ценообразования, маркетинга и способов реализации.

9. Сроки

Слайд демонстрирует ваши ожидания относительно сроков реализации проекта. Обычно рисуем график запуска проекта с ключевыми этапами развития.

10. Финансовые показатели

Обзор основных показателей инвестиционной привлекательности проекта и окупаемости инвестиций.

11. Инвестиции

Слайд с информацией о финансировании проекта. Сколько денег необходимо для запуска, количество циклов инвестиций, которые будут необходимы и в каких суммах, как будут использованы эти средства.

12. Возможности для инвесторов

Описание условий, которые вы предлагаете вашим инвесторам, стратегия входа и выхода из бизнеса, ставка возврата капитала и описание возможных рисков.

Подытоживая все вышесказанное: не торопитесь. Если нужно сделать бизнес-план, то сделайте его качественно для себя и для инвестора. А далее не ограничивайтесь, используйте не только стандартное приложение для презентаций PowerPoint, а аудио-визуальную информацию. Удачи!