Какие инвестиционные тренды в 2021 году наиболее интересны для частных инвесторов

Настроение инвесторов на рынке, как внешнем так и внутренних напрямую зависит от финансовой ситуации, макроэкономических показателей, политических и экономических рисков определенных рынков и инструментов. Также немалую роль играет ситуация с COVID-19, в части выхода экономик мира из карантинных ограничений.

Рассматривая внутренний финансовый рынок Украины можно увидеть тренд на увеличение учетной ставки НБУ, с начала года учетная ставка выроста с 6% до 7,5% , которая коррелирует с инфляцией и имеет влияние на изменение процентной ставки по депозитам и рост доходности государственных инвестиционных инструментов. Также не стоит забывать о политических рисках связанных с северным соседом, который с начала 2021 года накаляет обстановку на границе с Украиной.

Внешние рынки США и Европы находятся в благоприятном режиме мягкой монетарной политики и финансовой поддержки со стороны правительств и такой режим будет поддерживаться в течении 2021 года, однако эта поддержка может иметь негативную сторону в виде роста инфляции, что напрямую оказывает влияние на фондовый рынок и усиливает негативные настроения инвесторов.

Учитывая финансовые показатели, экономическую и политическую ситуацию как в Украине, так и за ее пределами, можно рассмотреть ряд инструментов, которые обычно выбирают инвесторы:

Депозитные вклады

Рост учетной ставки имеет прямое влияние на рост доходности по депозитам, которые в 2020 году опустились до минимумов. Так в 2020 году практически все банки платили по валютным вкладам 0%, за исключением некоторых государственных и частных банков, которые готовы были принимать депозиты в валюте от частных лиц, и платить за это 1-3%% годовых. По гривневым вкладам ситуация была не намного лучше, процентные ставки по депозитам были на уровне 5-10%% годовых.

Увеличение учетной ставки в 2021 году не значительно улучшить ситуацию по гривневым вкладам, и вообще не изменит ситуации с валютными вкладами. Поэтому депозиты можно рассматривать как вариант сохранения денег, но не заработка и тем более не сохранения своего капитала от инфляции.

Недвижимость

Рынок недвижимости развивается в Украине неравномерно и основная концентрация припадает на города-миллионники, такие как Киев, Одесса, Львов и т.д.

Несмотря на то, что покупка недвижимости это одна из альтернатив инвестирования, она не относиться к доступному типу инвестиции, потому что требует со старта существенных капиталовложений, которые состоят из двух этапов: 1- это покупка самой недвижимости, 2- это капитальное вложение в ремонт, так как дальнейшая перепродажа или сдача жилья в аренду требует какого-либо минимального ремонта.

Рынок недвижимости перенасыщен предложениями от строительных компаний, что не является благоприятной ситуацией для роста цен на недвижимость, и не может принести инвестору существенный доход, также ситуация с COVID19 показала существенную уязвимость рынка аренды жилья. Не стоит забывать и риски недобросовестных застройщиков, истории по которым мы видели в 2020 году.

Также инвестиции в недвижимость обладают низкой ликвидностью, так как продать такой объект в очень сжатые сроки без потери в цене, практически невозможно.

Драгоценные металлы

Золото или другой аналогичный актив — серебро, платина и т.д. в период, когда основные государства, такие как США, Китай, Еврозона "печатали" колоссальное количество денег выглядит очень привлекательным. Данный актив можно приобрести как физически так и через финансовые инструменты. Золото — ликвидный актив, потому что его можно очень быстро перевести денежные средства, но стоит учесть один важный момент, если мы говорим о физической покупке золота или аналогичного драгоценного метала- это маржинальный доход, Банка, который продает и покупает золотые слитки. Такая маржинальность составляет от 5 до 25%%. Другими словами, золото — это инструмент долгосрочного инвестирования, точно не на месяц или год, т.к. покупка такого актива Вам обойдётся дороже, чем его продажа в коротком периоде.

Если драгоценный метал покупается не в физическом виде, например через ETF (Exchange Traded Fund), в таком случае расходы при покупке/продаже будут минимальными.

Надежность золота высока, так как этот металл в природе ограничен в объемах, тяжело добываем, и очень активно используется в различных сферах производства от космоса и электроники, до ювелирных украшений.

В период роста инфляции, золото является выгодной и надежной инвестицией.

ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа) Украины

В 2020 году иностранные и отечественные инвесторы рассматривали этот инструмент, как основную альтернативу банковским вкладам.

Причины этого очень просты. ОВГЗ доступный финансовый инструмент для любого украинца, но стоит отметить, что его покупка и оформление всех необходимых договоров требует определенных навыков или помощи профессиональных консультантов. Чек такой инвестиции может варьироваться от 20 тыс. грн. до десятков миллионов, но чем меньше сумма инвестиции, тем менее она рентабельна, т.к. покупка ценных бумаг несет траты связанные с открытием счетов, хранением бумаг и т.д.

Ликвидность ОВГЗ высока, т.к. любой инвестор может купить или продать бумагу на первичном или вторичном рынках очень быстро, а достаточно широкая линейка срочности ОВГЗ позволяет инвестору покупать бумаги на приемлемый для себя срок. Риски по ценным бумагам очень низкие, а надёжность высокая, потому что гарантом выпуска и выкупа данных бумаг — является государство.

Рост учетной ставки НБУ оказывает благоприятное влияние на доходность ОВГЗ, которая варьируется от 3-4%% в валюте, до 10-12%% в гривне.

Но стоит не забывать про политические и экономические риски в Украине. Нагнетание ситуации с военной активностью между Украиной и Россией вынуждает инвесторов нерезидентов выходить из ОВГЗ, а прохладные отношения с МВФ и дефицит бюджета Украины приводит к наращиванию ОВГЗ в портфелях государственных банках до максимумов.

Биржевые инструменты (акции, облигации): Очень перспективная возможность инвестировать личный капитал в инвестиционные инструменты по всему миру.

Открыв брокерский счет или инвестиционный счет, инвестор получает возможность сформировать свой портфель из различных инвестиционных инструментов с учетом страновых рисков, выбрать определенный сектор индустрии, привязать свой портфель к одному из индексов и т.д.

Это открывает возможности минимизировать риски, обеспечить себе доход и в реальном режиме времени управлять своими инвестициями.

Ценные бумаги иностранных эмитентов или других финансовые инструменты очень ликвидны, потому что Вы можете купить или продать любой инструмент в период или вне периода торговой сессии по цене, которая будет на тот момент на рынке.

Рискованность таких инвестиций находится в плоскости эластичности рынка и тех событий, которые происходят в мире, т.к. фондовый рынок — это как живой организм, который по разному реагирует на новости, события или обстоятельства, который возникают в определенный момент времени.

Стоит отметить, что торговля ценными бумагами на фондовом рынке требует определенного багажа знаний, конечно можно покупать голубые фишки или акции компаний, которые на слуху и входят в топовые рейтинги, но существует множество других компаний, которые показывают прекрасные финансовые результаты и цена их акций растет. Но также существуют компании, чьи звезды со временем затухают, а с ними стоимость их акций. Поэтому при работе на фондовом рынке необходимо или найти хорошего инвестиционного аналитика или самому внимательно следить за новостями, аналитическими рейтингами, чтобы принять правильное решение.

Игорь Левченко, начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group

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