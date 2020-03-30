Какие налоговые изменения ждут малый бизнес в 2020 году и зачем они нужны

РРО

Одним из важных вопросов этого года для ФОПов является вопрос: нужно будет покупать РРО или нет? Для начала хочу определить, что такое это загадочное для многих РРО.

РРО (регистратор расчетных операций) — это программно-технический комплекс или устройство, которое запоминает в своей фискальной памяти все расчетные операции с покупателем: что было продано, на какую сумму, когда, выдает чек покупателю и сообщает эти сводные данные на сервер фискальной службы.

РРО стал уже привычным устройством на кассах супермаркетов и в большом ритейле.

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На непонимающий для многих вопрос: "Зачем РРО ФОПам и зачем государство хочет контролировать ФОПы"? — можно дать простой ответ: "Мы двигаемся в Европу, а там все с кассовыми аппаратами, даже маленькие кофейни".

Однако, такой ответ выглядит для нашего предпринимателя не очень убедительным. Более серьезная причина такого нововведения таится в следующем: крупный бизнес оптимизируется через сеть ФОПов, а это плохо. Это искажает экономические условия и правила игры.

Пример первый. Есть, скажем, сеть магазинов часов. Это торговая сеть. Тем не менее, при покупке часов в отдельном магазине сети покупателю выдается не фискальный чек, а товарный от имени какого-то ФОПа. Таким образом через сеть ФОПов крупный бизнес оптимизируется и платит приятные для себя 5% с каждого маленького ФОПчика вместо не очень приятного налога на прибыль плательщика НДС за всю сеть. Так крупному бизнесу "жить" спокойнее и проще.

Пример второй . Ресторан. При оплате заказа посетителям часто приносят расчет двумя чеками — один чек от ФОПа на кухню, второй — фискальный чек — на алкоголь. Таким образом, вся кухня идет через ФОПа второй группы, где ставка в месяц на едином налоге до 20%. Офшор лучше не бывает. С алкоголем так не получается, потому что это акцизный товар. Без кассового аппарата продать ну никак — это совсем уж нарваться на большие неприятности.

Есть примеры, когда отель с именем, но каждый этаж отеля — это отдельный ФОП. Сегодня государство нам говорит: малый бизнес должен оставаться малым бизнесом, а крупный бизнес — крупным бизнесом.

Именно для того, чтобы крупный бизнес не мог оптимизироваться через ФОПы, 20 сентября прошлого года были приняты Закон № 128-IX и Закон № 129-IX, которые вносят изменения в Налоговый кодекс в части ФОПов и Закон № 265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Согласно этим изменениям, предприниматели на едином налоге с 1 октября 2020 года должны будут применять регистраторы учетных операций независимо от того, какой у них доход по таким видам деятельности:

➡️ реализация товаров (предоставления услуг) через сеть интернет;

➡️ реализация технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;

➡️ реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг в сфере здравоохранения;

➡️ реализация ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней;

➡️ розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах (группа 47.79 КВЭД);

➡️ рестораны, кафе, рестораны быстрого обслуживания, кроме продажи воды, молока, кваса, масла и живой рыбы из автоцистерн, цистерн, бочек и бидонов; блюд и безалкогольных напитков в столовых и буфетах общеобразовательных учебных заведений и профессионально-технических учебных заведений во время учебного процесса;

➡️ турагенства и туроператоры;

➡️ гостиницы и подобные места временного размещения (группа 55.10 КВЭД);

➡️ реализация текстиля (кроме реализации за наличные средства на рынках), деталей и принадлежностей для автотранспортных средств в соответствии с перечнем, утверждаемым Кабинетом Министров Украины.

С 1 января 2021 года РРО будут применять все плательщики единого налога 2-4 группы независимо от оборота.

Тем, кто предоставляет услуги по безналу полностью — со счета на счет — РРО не нужен. Согласно логике законодателя, там нечего учитывать — все проходит по банку.

Вопрос неподъемной стоимости РРО для предпринимателей, которые реально ведут малый бизнес, сможет в перспективе решить запущенный пока что в тестовом режиме сервер "пРРОсто" на сайте Кабмина. Приложение "пРРОсто" можно загрузить на смартфон или планшет с операционными системами Android и iOS и оно превратит гаджет предпринимателя на РРО. Там можно будет программировать номенклатуру предоставляемых товаров или услуг. Чеки — в виде QR-кодов. Ожидаемо, с 19 апреля этим приложением можно будет уже пользоваться на законных основаниях.

Наемные работники

Для предпринимателей, которые не справляются сами с ведением своего бизнеса и в своих планах масштабирования решили взять на работу наемных работников, также важно знать нюансы такого трудоустройства:

1) нужно заключить трудовой договор с физлицом — готовый шаблонный договор утвержден приказом №260 Министерства труда и социальной политики;

2) нужно уведомить государственную налоговую службу о приеме работника.

Отмечу, штраф за первого неоформленного сотрудника — 10 минимальных зарплат (47 тысяч грн). В случае, если предприниматель попался во второй раз на том, что не оформил сотрудника — штраф в три раза больше.

Если, чего доброго, не впустить инспектора по труду, который пришел проверять: оформлены ли сотрудники — штраф 16 минимальных зарплат.

Штрафы очень болезненные. Так что законодательство здесь лучше не нарушать. Перед моими глазами прошла масса судебных дел, где налоговики в суде показывали судьям анонимки: обиженный на работодателя работник пришел в налоговую и написал "кляузу" о неоформленных работниках. Хорошо, если у предпринимателя есть адвокат, который докажет, что анонимка — не основание для штрафа. Тем не менее — риски есть.

3) нужно завести трудовую книжку на каждого своего сотрудника и заполнить ее надлежащим образом;

4) вести элементарную кадровую документацию: приказ о приеме на работу, учет рабочего времени, ведомости начисления зарплаты;

5) удерживать и уплачивать зарплатные налоги — налог на доходы физлиц 18% (удерживается из начисленной зарплаты), военный сбор 1,5% (удерживается из начисленной зарплаты) и 22% сверху на его зарплату ЕСВ.

Сегодня государство борется за то, чтобы труд, зарплаты и налоги были оформлены надлежащим образом.

Лимиты по доходам

16 января парламент проголосовал за законопроект №1210, который вносит огромное количество изменений, но главное, что нужно знать ФОПам, можно отнести к позитивам — для плательщиков единого налога поднимутся лимиты по доходам.

І-я группа — сюда, в основном входят те, кто торгует на рынках — сумма разрешенных доходов увеличивается с 300 тысяч до 1 млн грн;

ІІ-я группа — это уже те, кто может и услуги оказывать, и ресторанное хозяйство вести, а не только на рынке торговать — сумма разрешенных доходов увеличивается с 1,5 млн до 5 млн грн;

ІІІ-я группа — можно делать уже фактически все, кроме того, чтобы торговать бензином или ювелиркой — сумма разрешенных доходов увеличивается с 5 млн до 7 млн грн.

Из негативов — для "единщиков" ІІІ-й группы, которые являются плательщиками НДС — на ІІІ-й группе есть две ставки: 5% без НДС (большинство работает на ней) и 3% с НДС — отменят квартальный период, и они будут должны ежемесячно отчитываться по НДС и платить НДС. Это больно. НДС — это, вообще, очень болезненный налог с точки зрения администрирования.

Пока законопроект №1210 находится на подписании президента Украины.