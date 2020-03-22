Какие возможности для украинского бизнеса привнес новый закон об образовании

Особое внимание в законе стоит обратить бизнесу, так как теперь специалисты из разных сфер могут не только читать лекции в факультативном формате, а официально работать в школе без наличия педагогического образования (но с дипломом о высшем).

Такая либерализация вызвала неоднозначную реакцию. В учительских кругах заговорили о возможном снижении качества образования. Но в этом законе есть свои плюсы.

Во-первых, уровень сегодняшних выпускников педагогических ВУЗов (особенно естественных и математических специальностей) настолько низкий, что другого выхода, как привлекать профильных специалистов из бизнеса — нет. Это шаг, который может привести к быстрым позитивным переменам. Закон говорит о том, что в школах могут работать те, кто имеет любое высшее образование, обязательно владеют украинским языком для преподавания и постоянно повышают свою квалификацию.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Во-вторых, мы знаем об успешных мировых практиках (например, в Сингапуре), которые доказывают, что первоклассные специалисты в конкретной сфере бизнеса становятся учителями, если имеют желание и призвание. Выучить курс возрастной психологии (которого раньше в педагогических университетах не было) и методику преподавания предмета легче, чем овладеть физикой, экономикой и математикой. В-третьих, для таких учителей предусмотрена годовая педагогическая интернатура и наставничество от учителей с опытом работы не менее 5 лет, который вводит его в профессию (это тоже нововведение).

Какие возможности для компаний?

Можно отметить краткосрочные и стратегические цели:

✅ Обеспечение кадровым резервом junior-специалистов и практикантов на несколько лет. Талантливых школьников как поколения с более гибким мышлением и нестандартными идеями стратегически важно уже сейчас направлять в нужное русло, чтобы при выборе ВУЗа у них было меньше шансов выбрать "не ту" профессию. А уже будучи студентами, они становятся стажерами и начинают свой карьерный путь в сфере, в которой определились еще в старших классах.

✅ Реализовать социальные инициативы совместно с образовательными учреждениями. Бизнесы уже сейчас могут продвигать свою отрасль среди старшеклассников через таких учителей, создавая гранты на проекты, конкурсы для подростков, предлагая стажировку в именитых компаниях, рассказывая им реалии своего рынка и перспективы в карьере. И это эффективнее всего сделать, говоря на одном языке с людьми, которые пришли из коммерческих структур и являются более гибкими в подаче информации и ее форматах.

Что будет мотивировать классного специалиста из успешной компании преподавать в школе?

Драйв общения с молодыми и энергичными подростками, достаточно большой уровень свободы в преподавании — то, что может позволить себе частная школа. А также возможность видеть результат своей работы в конкретных школьниках и переменах в обществе.

Читайте также: HRD компании Watsons Алена Рубанец: о карьере студентов, функции HR и дуальном образовании

Я скажу более, Закон Украины "О полном среднем образовании" снимает запрет и на занятие должности директора частной школы человеку без педагогического образования. Поэтому, надеемся, что в украинские частные школы вскоре придут сильные менеджеры с бизнеса.

Может ли бизнес стать учителем для учителей?

Осознанный шаг для бизнеса — делиться со школами своими знаниями в сфере развития персонала, принимать участие в повышении квалификации школьных учителей, тем самым усиливая свой имидж социально-ответственной компании (это уже давно стало трендом). Будем реалистами, % тех, кто пойдет из бизнеса в школы, вряд ли будет высоким. Но у большинства украинских компаний в культуре заложены высокие стандарты обучения своих сотрудников и усиление их навыков.

Почему бы не поделиться этим потенциалом со школами, например, со школьными руководителями? Как разработать стратегический план развития школы, как запустить обучение всей организации, как мотивировать работников и отслеживать их прогресс или как внедрить в организацию современные методы управления проектами (например, скрам-метод). Эти вопросы особенно актуальны сегодня для директоров школ в контексте школьной автономии. Сомневаюсь, что преподаватель в институте научит директора менеджменту лучше, чем бизнес-тренер. Также современный учитель ищет тренинги по проектному мышлению, развитию soft skills у учеников, организации обратной связи в классе и т.п. И этими знаниями может делиться бизнес. Уверена, что каждая школа мечтает иметь подобные тренинги. Поэтому сегодня компании могут уверенно занять нишу на рынке повышения квалификации педагогов, который постепенно демонополизируется.

Как эти изменения в законе повлияют на качество образования

Современная школа — это уже не просто базовые знания по всем предметам. Закон подчеркивает, что ученики могут выбирать учебные предметы. Это означает, что для старших классов возможности выбора предметов шире, так как реализуется профильность образования. Они могут учить предметы на углубленном уровне или базовом. И здесь профильная старшая школа стоит перед дилеммой: предлагать чисто школьные предметы в соответствии с выбранным будущим факультетом и предметами для сдачи ЗНО. Или подходить к профильности более гибко и эффективно — кроме традиционных школьных предметов, предложить учащимся, например, уроки по маркетингу.

Это углубит мировоззрение школьника и даст возможность овладеть конкретными навыками позиционирования себя и своих проектов, основам работы с партнерами и клиентами. И такие уроки учитель подготовить и провести не готов. Эффективнее всего, когда программу по профориентации будут преподавать учителя, пришедшие из реальных бизнесов с практическими занятиями и примерами из своей профессиональной жизни. Специалисты из компаний способны обеспечить компетентный, практический подход, а не теоретический.