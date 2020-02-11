Если ребенок "родился с серебряной ложкой во рту", то он финансово молод. Если же ребенок родился в семье финансовых стариков, то и он — финансовый старик.

А какой ваш финансовый возраст? Какой финансовый возраст вы обеспечили своему ребенку?

В течение жизни наш биологический возраст двигается в одном направлении, и в конце концов мы стареем и умираем. А вот с точки зрения денег и финансов (сбережений и инвестиций) наш возраст, который мы называем "финансовый", может двигаться в обоих направлениях: мы можем как стареть — становиться беднее, так и молодеть — становиться богаче.

Что же такое финансовая молодость и чем она отличается от финансовой старости?

Человек тем финансово старше, чем выше его зависимость от внешних сил и поступлений. Например, финансово старый человек вынужден ходить на нелюбимую работу, иначе он умрет от голода. Моложе этого человека другой наемный сотрудник, квалификация которого настолько высока, что он без труда может выбрать, где и на кого работать. Что касается детей, то финансовый возраст ребенка определяется финансовым возрастом его родителей.

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Предприниматель, чей бизнес успешно работает без его трудового участия (что чаще свойственно крупным компаниям), финансово моложе своего коллеги, который сам вынужден ежедневно трудиться, иначе его бизнес потерпит фиаско. Инвестор, у которого есть стабильно высокий пассивный доход, финансово молодой. Чем больше профицит, тем человек моложе.

Соответственно, люди с высокими личными (семейными) расходами финансово старше людей, которые обладая аналогичными доходами от аналогичных инвестиций, тратят меньше денег.

Как можно финансово помолодеть?

Способ первый: учитесь.

Наемные сотрудники или фрилансеры становятся финансово моложе при помощи повышения своего уровня квалификации. Конечно, вы не в состоянии повлиять на макроэкономическую обстановку, когда в кризис сокращают даже высококвалифицированных сотрудников.

Но вы можете постоянно повышать свою квалификацию, чтобы ваш труд достойно оплачивался. Помните и о риске потерять трудоспособность, что может обернуться вашей финансовой катастрофой. Финансовая катастрофа — это потеря критически важной части инвестиций, вследствие чего их владелец очень быстро и сильно стареет.

Способ второй: улучшайте бизнес.

Если вы бизнесмен, то стройте бизнес так, чтоб он не зависел от вашего труда, не требовал активного вмешательства и имел значимую ценность. Что такое значимая ценность? Поясним на примере. У вас есть бизнес, который не требует вашего трудового участия и приносит хорошие дивиденды.

Но он построен на ваших связях и поэтому не может быть никому продан. Значит, он не имеет ценности. Такой бизнес делает вас финансово моложе, но только до тех пор, пока приносит дивиденды. Кроме того, он имеет высокий риск банкротства при изменении внешних обстоятельств (ушел с высокого поста контрагент ваших связей), а значит, и вы можете быстро финансово постареть.

Способ третий: инвестируйте.

И наемным сотрудникам, и бизнесменам подойдет путь финансового омоложения через инвестиции. Правильные инвестиции делают вас финансово моложе тем быстрее, чем выше его доходность. Но помним о важности избегания финансовой катастрофы. Поэтому меньше опасных спекуляций, особенно с использованием кредитных ресурсов.

Инвестиции тоже требуют знаний и опыта, и чем раньше вы этому научитесь, тем быстрее начнете финансово молодеть. Хотя можно просто нанять квалифицированного инвестиционного советника, что обычно и делают состоятельные люди.

При этом помните о своих детях — их финансовый возраст зависит только от вас. Не обрекайте их на финансовую старость. Впрочем, как и финансовый возраст ваших родителей.

Будьте финансово молодыми!