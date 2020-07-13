Каков он был — второй квартал?

Рынок ждет сезон отчетностей компаний, который начнется на этой неделе, и свежие данные по экономике за второй квартал. Эти данные для рынка очень важны и они и определят вектор динамики рынка до осени. От данных за второй квартал зависит то, сможет ли S&P500 продолжить рост с обновлением своих максимумов или же напротив его постигнет очередная волна падения.

Вся суть заключается в том, что именно данные за второй квартал дадут инвестором ответ на вопросы, как фактически упала экономика, как в период карантина пострадали компании. Именно по данным за второй квартал и можно будет определить всю величину проблемы с корона-кризисом. Ведь ранее данные за первый квартал не могли дать полное представление о кризисе, поскольку первый квартал застал лишь самое начало ограничительных мер, а потому данные еще были не полными. Данные по компаниям и экономике за второй квартал в этом контексте очень важны, поскольку они позволят инвесторам поставить полноценный диагноз всей ситуации с корона-кризисом для экономики.

Уже в понедельник свой отчет предоставит компания PepsiCo, по которой инвесторы предварительно смогут оценить общий пульс экономики. Во вторник отчет предоставят банки JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, по которым рынок сможет оценить состояние финансового сектора США. Так же во вторник отчет предоставит авиакомпания Delta Air Lines и откроет для инвесторов "завесу" о том, как авиакомпании пережили обвальный для отрасли второй квартал. В среду внимание стоит обратить на отчет компании eBay, а в четверг на отчет компании Netflix.

Из экономических данных во вторник следует обратить внимание на статистику по инфляции в США за июнь, а в среду данным по промышленному производству в США за июнь. В четверг выйдет очень важная для рынка информация по ВВП Китая за второй квартал и данные по промпроизводству экономики Поднебесной в июне. Так же в четверг пройдет заседание ЕЦБ.