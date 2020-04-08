Карантин и наказание: за что могут привлечь к уголовной ответственности?

С 6 апреля 2020 года вступили в силу новые ограничения, которые связаны с пандемией. За прогулки в парке, встречи с друзьями, выход на улицу более двух человек без маски и без документов можно получить штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Кабинет Министров Украины уже предоставил разъяснения о применении этих правил, и есть уже первые составленные административные протоколы. За нарушение правил карантина будут, в том числе, привлекать к уголовной ответственности.

Вероятнее всего, уголовные производства будут регистрировать за нарушение правил обсервации и в отдельных необходимых случаях, так как грань между уголовным и административным правонарушением очень размыта.

Для начала давайте коротко остановимся на видах преступлений и после этого перейдем уже к конкретным действиям, за что могут привлечь к ответственности.

Первое, за что вас могут наказать, — если ваши действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение болезни.

Второе — если была доказана связь между нарушением и смертью человека.

Какие последствия?

С точки зрения доказательств — первый случай не должен вызывать проблем, поскольку не сложно подтвердить причинно-следственную связь, например, нарушили установленные правила Кабинетом Министров (вышли на улицу без маски и т.д.) и как следствие ваши действия привели к возможному распространению болезни. Хочу обратить внимание, что для наказания не обязательно устанавливать факт болезни и от кого заразился человек.

Во втором же случае, ситуация с доказательствами выглядит проблематичной, поскольку практически невозможно установить, от кого именно был заражен другой человек. Более того, такой вывод вряд ли возможно получить, даже если человек был на карантине, поэтому перспективы это доказать очень туманны.

Новые правила:

Нарушение принудительной обсервации. Если вы только вернулись из-за границы, то обязаны в течение 14 дней пребывать в специализированных учреждениях, которые определяются Киевской городской и областными государственными администрациями.

Пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски. При этом, маску можно изготовить самостоятельно.

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Дружеские прогулки. Запрещены перемещения группой лиц в количестве более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями или другими лицами, которые отвечают за ребенка.

Прогулка детей без родителей. Пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка. Здесь можно говорить об ответственности родителей за детей.

Отдых на природе. Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости. Также под запретом посещение спортивных и детских площадок.

За данное преступление предусмотрена ответственность: штраф до 51 тысячи гривен, арест до шести месяцев, ограничение или лишение свободы до трех лет.

Сейчас массово составляют протоколы об административных правонарушениях, но помните, что по фактам нарушения вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Теперь также запрещено выходить на улицу без документов, подтверждающих вашу личность.

Сейчас ситуация в Украине становится похожа на положение в США, где в некоторых штатах установлен фактический запрет выхода на улицу за исключением выгула собаки или похода в магазин. На данный момент в Америке все приюты с животными практически опустошены.

В некоторых Европейских странах, где установлен комендантский час, люди могут покинуть свой дом по уважительной причине только один раз в день. О причине выйти из дома нужно заранее сообщить в полицию, но если предупреждения не было — оформляют штраф.

Вероятнее всего, ситуация будет развиваться на усиление ограничений и для того, чтобы минимизировать последствия, необходимо соблюдать установленные правила карантина.