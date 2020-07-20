Китай не будет мировым гегемоном — его ждет кризис

Китайская экономика растет с 70-х годов прошлого века практически без остановок. Сегодня многие люди считают, что в скором времени Китай станет самой крупной экономикой мира. Более того, за счет этого Китай сможет стать главным политическим игроком на мировой арене и подвинет в этом деле США. Это виденье выглядит рациональным в свете сложившихся к текущему моменту обстоятельств и тенденций.

Но, как учит нас история, в разрезе десятилетий линейная логика почти никогда не работает. В истории все и всегда менялось. История почти всегда вела в то будущее, которое не было видно с точки зрения линейной рациональной логики.

В 70-е годы прошлого века никто не мог вообразить, что Китай совершит экономическое чудо, и никто не мог вообразить, что СССР развалится. Будущее относительно 70-х годов развилось вопреки ожиданиям прошлого. Также можно совершить экскурс почти в любой отрезок истории, и почти всегда история будет делать не так, как ожидают люди.

Российская Империя в конце 19 века, по меркам того времени, росла очень бурными темпами, сродни Китаю в конце 20 века. К примеру, в 1881 году в Российской Империи было всего 770 тысяч рабочих, а через 15 лет, в 1896 году, их количество составляло уже 1,7 млн человек, и это было только началом экономического роста. В тот период многие люди считали, что к середине 20-го века Российская Империя будет мировым гегемоном с населением 500 млн человек и с самой крупной экономикой в мире. Современники думали так, исходя из точно таких же мыслей, как и в наше время люди думают о том, что Китай к середине 21 века станет крупнейшей и сильнейшей экономикой мира. Но что случилось с Российской Империей, все знают.

Современный Китай в аналогии, очень похож на то, что тогда было в России. Китайская экономика последние 50 лет росла за счет либерализации в экономической политике, с сохранением монопольной вертикали власти Коммунистической Партии Китая. Так же и в Российской Империи почти 150 лет назад, экономика росла за счет либерализации экономики с сохранением самодержавия царской власти.

Но рост экономики закономерно ведет к тому, что люди богатеют, а более богатые и сытые люди предъявляют к властям больше требований. Сегодня в Китае появилось несколько сотен миллионов людей, которым не нравится вертикаль власти КПК Китая. Это закономерный процесс, в этом плане китайский зажиточный класс почти ничем не отличается от пролетариев в Российской Империи столетие назад.

В этом контексте внутреннее столкновение внутри Китая практически неизбежно. У сытых и богатых китайцев не сойдутся "шестеренки" с лидирующей ролью Компартии Китая, потому что богатея, люди все больше и больше хотят расширения своих политических прав и свобод. Богатый человек не может быть крепостным. Эта закономерность не видна с позиции цифр и линейной логики, которая смотрит только на экономику без внимания на другие аспекты.

Сейчас Китай имеет душевой ВВП равный 10 тысяч долларов. Китай попал в условный социальный капкан, так же, как когда то в этот капкан попал российский царь. Китай не сможет прийти к душевому ВВП равному 15-20 тысяч долларов без смены политического строя. Чем ближе ВВП Китая будет к отметке 15 тысяч долларов на человека, тем сильнее будет давление на "корону власти" КПК Китая. С другой стороны, Китай не может позволить себе остановить рост экономики, поскольку это так же будет вести к росту социальной напряженности. В итоге Китай, так или иначе, ждут проблемы.

Китай не станет гегемоном мира в середине 21 века, потому что он неизбежно столкнется с внутренним конфликтом. Начало этого конфликта мы сегодня уже видим в Гонконге. Богатые и свободные люди в Гонконге не хотят жить по нормам вертикали власти и никогда не захотят. С другой стороны, богатые не захотят снова стать бедными.

А власти Китая в лице Коммунистической Партии Китая естественно будут сопротивляться. А любые гонения и "вкручивание гаек" будет вести к ухудшению инвестиционного климата и бегству капитала, что будет вредить экономике. Что в принципе уже и начало происходить. Плюс к этому, как всегда, нарастание внутреннего конфликта ведет и к внешним проблемам, что еще более усугубляет положение.

По совпадению или нет, Китай сегодня уже встал на путь конфронтации с США. Неважно, кто начал это противостояние, важно то, что в этом противостоянии вкупе с вышеописанной социальной ловушкой у Поднебесной нет шансов на победу. Недавно введенные санкции Китая по отношению к американским должностным лицам в ответ на санкции США лишь ухудшат положение самого Китая.

В вопросе противостояния США и Китая важно понимать один важный фактор. Это Китай в конце прошлого века принял правила игры западных стран, за счет чего его экономика и стала развиваться. Любой откат в отношениях Китая и западного мира будет вести к оттоку капитала из Китая, а не из стран Запада, потому что для Транснациональных Компаний именно "западное право", а не китайское право является основой.

Можно взять к примеру вопрос патентов. Это Китай присоединился к патентному праву западных стран. Патенты принадлежат людям, компаниям, государствам, на основании законов, которые придуманы и написаны на Западе. Именно законы западных стран являются основой для права собственности на патенты, в том числе и в самом Китае. Более того, патентное право в самом Китае, базируется на основе законодательства стран Запада. Не будет западной правовой системы, не будет и права собственности на конкретные патенты. Китай не может отделить свое патентное право от западной правовой системы, а если он это сделает, то все держатели патентов при выборе между Китаем и Западом выберут Запад, потому что "фундамент" патентного права на Западе, а не в Китае. Точно так же по аналогии будет и с другими вопросами.

Именно в странах Запада, изначально сформировались правила игры и архитектура современного мира, как в части норм права, так и в части традиций. Страны Запада, условно говоря, являются депозитарием всех правил игры. И международное право, и международные отношения по всем вопросам основаны именно на тех правилах и принципах, которые были придуманы в развитых странах Запада, эти правила не базируются на вертикали власти КПК и не подчиняются им.

Поэтому при любом споре и конфликте, транснациональные компании, люди, деньги и даже китайские деньги будут голосовать за Запад и США. А в этом ключе абсолютно не важно, сколько у Китая накоплено золотовалютных резервов, поскольку все они ничего не будут стоить без Ямайской денежной системы. Неважно, сколько в Поднебесной заводов, если того потребует время, частный капитал вывезет их из Китая.

Такие страны как Китай присоединились к глобализации, и находясь внутри, являлись участником всех процессов. Но если Китай начнет отгораживаться и, например, начнет национализировать собственность иностранных компаний, или как-то мешать частному капиталу, то тем он будет собственноручно исключать себя из глобализации и противопоставит себя всему миру. Тут важно, что Китай не может забрать глобализацию с собой, он может из нее только выйти или не выйти! А поэтому цифры по китайской экономике не важны. Китай проигрывает США не по цифрам, а по самой сути всех процессов.

К этому стоит добавить, что мир будущего это мир где роботы все более и более будут входить в нашу жизнь, и роботы будут создавать конкуренцию человеческому труду. Экономика поднебесной в последние 50 лет совершила огромный скачек, в первую очередь за счет того, что Китай имел дешёвую рабочую силу. Этот фактор производства, был ключевым конкурентным преимуществом для развития Китая.

В будущем, роботы могут нивелировать это преимущество Китая, более того — сделают этот фактор больше проблемой, а не преимуществом, потому что китайский рабочий в будущем скорее всего проиграет конкуренцию роботам. От тотальной роботизации в первую очередь как раз может пострадать Китай.

Исходя из вышеизложенных трех факторов, социальной ловушки, противостоянию Китая с США и будущей роботизации, Китай в будущем может оказаться в глубоком кризисе с ростом социальной напряженности на целые десятилетия, и мировым гегемоном он не станет. Вполне возможно, что коронакризис станет для Китая неким маяком, после которого в Поднебесной сменится цикл и все поменяется.