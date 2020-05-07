Когда киевляне смогут свободно дышать

18 апреля согласно индексу качества воздуха QIAir Киев занимал первое место в мире по уровню загрязненности воздуха. Он оставил позади китайские Шэньян и Пекин, а также индонезийскую Джакарту. Содержание диоксида серы было превышено почти в 3 раза, диоксида азота — в 9 раз, формальдегида — в 2,7 раза, взвешенных веществ — почти в 1,5 раза.

Эти соединения раздражают глаза, препятствуют дыханию, вызывают кашель и головную боль, провоцируют сердечно-сосудистые болезни и аллергические реакции. В контексте пандемии COVID-19 все эти факторы приобретают особую опасность, потому что уничтожают иммунитет людей и делают их беззащитными перед агрессивным вирусом.

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Поэтому проблема чистого воздуха для Киева сейчас является сверхважной и требует системного реагирования на те вызовы, с которыми столкнулась столица.

Еще в августе 2019 года правительство приняло постановление №827, которым обязало местную исполнительную власть определить структурное подразделение, которое будет выполнять функции органа управления качеством атмосферного воздуха, и создать комиссии по вопросам осуществления государственного мониторинга в области охраны атмосферного воздуха и управления качеством атмосферного воздуха.

В КГГА эту функцию взяло на себя Управление экологии и природных ресурсов, при котором и создана соответствующая комиссия. В нее будут входить представители Госпродпотребслужбы, ДСНС, Госагентства по управлению зоной отчуждения, Киевэнерго и Киевводоканала и многих других учреждений. Комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики, которую я возглавляю, также присоединится к ее работе. К сентябрю Комиссия должна разработать план мероприятий для улучшения качества воздуха в столице, который затем утвердит Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

Это будет комплекс различных действий, которые приведут к положительному результату в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Например, увеличение количества зеленых зон, расчистка и благоустройство прибрежных территорий и водных объектов, создание веломаршрутов, обустройство пылевых барьеров вдоль автотрасс, контроль со стороны правоохранителей по правилам обращения с отходами (в частности, недопустимость их сжигания), полив улиц и дорог, увеличение подвижного состава электротранспорта. Возможен вариант, когда во время критического уровня загрязнения воздуха в Киеве будут ограничивать движение частного автотранспорта.

Также комиссия сможет взять на вооружение наработки экологов и общественных активистов, которые сейчас формируют экологическую стратегию Киева. Напомню, что один из шести ее стратегических направлений — это воздух.

По многим вопросам, очевидно, возникнут дискуссии, но для этого эксперты и специалисты различных отраслей и собираются вместе. Только в дискуссиях сможем достичь взвешенных, компромиссных, но эффективных решений, которые помогут сделать правильные шаги к лучшему качеству воздуха в столице, чтобы все киевляне смогли дышать свободно и безопасно.