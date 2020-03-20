Когда в Украине начнут сажать за нарушение карантина

Вступивший накануне в силу закон "о борьбе с коронавирусом" до введения полноценного чрезвычайного положения будет работать лишь вполсилы. Ряд его положений предусматривают серьезные ограничения прав граждан, а это возможно при условии введения чрезвычайного или военного положения.

Как только законопроект о предотвращении распространения коронавирусной инфекции появился в инфополе, в СМИ и среди экспертов начались разговоры о неоправданно жестких мерах, граничащих с репрессиями, которые вводятся документом. Хорошая новость состоит в том, что при "обычном карантине", по состоянию на четверг, привлекать к уголовной ответственности за нарушение его условий нельзя. Хотя и не факт, что соответствующие органы не будут этого делать.

Что нового в законе?

Статья 325 УК (ответственность за нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний и массовых отравлений) существует давно. В ней две части. Первая устанавливает ответственность в случае, если действия могли привести / привели к распространению заболевания, вторая — если такие действия повлекли смерть человека или другие тяжкие последствия.

Новый закон изменил только первую часть: если ранее за такое нарушение можно было получить максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, то теперь 一 лишение свободы на этот же срок. Максимальное наказание во второй части (до 8 лет лишения свободы) 一 не изменилось.

Ранее эта статья была не слишком популярной в Украине. По данным Офиса Генпрокурора, в 2019 году по ней было возбуждено всего 70 уголовных производств, в семи случаях обвинительный акт направлялся в суд. "Обычное" дело по этой статье 一 несанкционированные мусорные свалки, которые могли привести к распространению инфекций.

Теперь наказаний, очевидно, будет больше, и они будут касаться коронавируса. Но кому конкретно стоит бояться? Неужели на три года могут сесть пассажиры троллейбуса, если их будет в салоне больше 10 человек? Не совсем так.

Ответственность должна будет наступать в случаях нарушения конкретных пунктов "карантинного" постановления Кабмина. Это:

- посещение учащимися учреждений образования;

- проведение массовых мероприятий с участием более 10 лиц;

- предпринимательская деятельность, которая предусматривает прием посетителей (кроме банков, АЗС, доставки и аптек);

- регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автобусами;

- перевозка более 10 пассажиров одновременно в городском транспорте, осуществление междугородних перевозок.

Таким образом, в примере с троллейбусом, ответственность точно не коснется перевозимых пассажиров, а только тех, кто организовывает и осуществляет перевозку.

Кроме того, законодательство о защите населения от инфекционных болезней предоставляют органам местного самоуправления широчайшие полномочия, на что пока обращают мало внимания. Среди прочего, в условиях эпидемии коронавируса они могут получить право:

- привлекать предприятия к выполнению мероприятий по локализации и ликвидации эпидемии; привлекать для временного использования транспортные средства, здания, сооружения, оборудование, другое имущество для борьбы с коронавирусом с последующим полным возмещением его стоимости или расходов на восстановление;

- устанавливать особый режим въезда/выезда в карантинную зону транспорта, при необходимости 一 проводить санитарный досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов; создавать контрольно-пропускные пункты, привлекать для работы в этих пунктах военнослужащих, работников и транспорт предприятий;

- вводить более жесткие требования к качеству, условиям производства, изготовления и реализации продуктов питания, режима обработки и качества питьевой воды.

Если такие полномочия будут все же предоставлены, за невыполнение их требований также будет наступать уголовная ответственность по обновленной ст. 325 УК.

Кроме того, до конца дня 19 марта Кабмином должен был быть разработан и внесен в парламент законопроект по экономической и социальной защите населения на период действия карантина, в том числе с использованием мер воздействия административного и уголовно-правового характера, где перечень "антикоронавирусных правил и норм" должен был быть расширен. Но этого не произошло.

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Что не так с ограничениями?

Конституция Украины гарантирует гражданам целый ряд важных прав, которые ограничиваются законом и постановлениями о карантине и борьбе с коронавирусом. Это право на свободу перемещения, право частной собственности и на предпринимательскую деятельность; право на труд и на образование. Ограничение этих прав возможно только в исключительных случаях, то есть в условиях военного или чрезвычайного положения, ни одно из которых (пока) не объявлено. Хотя правительство уже поручило разработать законопроект о поручении права вводить ЧП единолично Президенту.

Таким образом, привлечение к уголовной ответственности за невыполнение заведомо незаконных ограничений — крайне сомнительно.

Интересно, что согласно закону "О чрезвычайном положении", эпидемии являются одним непосредственных оснований для объявления ЧП, а объявление карантина рассматривается как следствие ЧП. Это же касается ограничений движения транспорта, проведения собраний и мобилизации ресурсов предприятий на нужды борьбы с эпидемией. Таким образом, несмотря на фактическую правильность вводимых ограничений, уголовная ответственность за нарушение карантина до введения ЧП будет вне закона и может впоследствии стать основанием для компенсаций тем, кого к ней привлекут.