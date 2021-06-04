Комерційна таємниця: як не втратити свої бізнес-секрети?

Сьогодні захист комерційної таємниці підприємства є одним з головних факторів, від якого залежить успіх, конкурентоспроможність на ринку та дохід бізнесу. Проте не завжди вдається захистити секретну інформацію, що призводить до її витоку, потрапляння в руки конкурентам та навіть блокування роботи бізнесу.

Як показує практика, краще вчасно подбати про захист секретної інформації, аніж потім боротися з негативними наслідками.

Чому це варто робити?

Нерідко трапляються випадки, коли звільнені працівники компанії крадуть документи, файли з базами даних, інформацією про процеси виробництва тощо та зливають їх конкурентам, або ж самі створюють конкуруючий бізнес.

Звертаємо увагу, що комерційну таємницю компанії можуть розповсюджувати і діючі працівники. Це може бути як цілеспрямовано, коли працівник свідомо краде базу клієнтів, передає дані про переговори конкурентам тощо, або випадково, коли працівник просто не знав, що така інформація є закритою та не може бути повідомлена третім особам.

Однією з причин, чому так відбувається, є те, що не всі розуміють наслідки таких дій, а у працівників немає страху притягнення їх до відповідальності, у тому числі й кримінальної.

Це призводить до великих збитків, що негативно впливає на подальшу роботу підприємства.

Саме тому і потрібно захищати комерційну таємницю, аби не втратити важливу для бізнеса інформацію.

Для того, щоб визначити, яка саме інформація є секретною, та належним чином забезпечити її захист, необхідно розуміти, що ж таке комерційна таємниця?

Так, комерційна таємниця включає в себе будь-яку інформацію та відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, які є секретними, оскільки вони є відомими та доступними лише для чітко визначеного кола осіб.

До комерційної таємниці можуть відноситися бази даних, технічні проекти та розробки, унікальні технології та процеси, паролі доступу, інформація про переговори, бізнес-стратегії, умови договорів, дані про контрагентів, фінансова та інша документація компанії тощо.

Тобто комерційна таємниця включає в себе великий арсенал інформації, яка потребує належного захисту, що в свою чергу забезпечує розвиток та захист бізнесу.

Кому надано право визначати, що є комерційною таємницею на підприємстві?

Всі питання щодо захисту комерційної таємниці компанії вирішуються власниками бізнесу. Саме власники бізнесу та керівництво компанії ухвалюють рішення про те, яка інформація в їх бізнесі вважається комерційною таємницею, визначають її склад та об’єм, порядок та способи її захисту, приймають рішення щодо її розкриття. Це підтверджується і в правових позиціях Верховного Суду, зокрема у постанові від 23.11.2020 року по справі №910/1759/19.

Тобто власник бізнесу повинен розуміти, що успіх бізнесу багато в чому залежить саме від рівня захисту комерційної таємниці підприємства.

Як забезпечити захист та мінімізувати ризики?

По-перше, спочатку необхідно визначити, яка саме інформація Вашого бізнесу є комерційною таємницею.

По-друге, розробити та затвердити необхідний пакет документів щодо захисту комерційної таємниці на підприємстві, а саме:

положення про захист комерційної таємниці, в якому детально розписати, що саме належить до комерційної таємниці, визначити обов’язки працівників, порядок доступу до неї та порядок її захисту, вказати строк, протягом якого заборонено розголошувати таку інформацію тощо;

договір про нерозголошення комерційної таємниці, який варто підписувати як з працівниками, так і з контрагентами;

зобов’язання про нерозголошення комерційної таємниці, яке зобов’язані підписати всі працівники;

наказ про запровадження таких документів на підприємстві.

По-третє, ознайомити всіх працівників з Положенням про захист комерційної таємниці, роз’яснити його положення. Після цього підписати з кожним працівником договір та/або зобов’язання про нерозголошення комерційної таємниці.

По-четверте, періодично проводити тренінги персоналу та пояснювати важливість захисту комерційної таємниці та відповідальність за її розголошення.

Тому, щоб не втратити свої бізнес-секрети та бути спокійним за те, що вони не потраплять в руки конкурентам, варто вже зараз подбати про їх захист, адже сьогодні питання захисту комерційної таємниці є запорукою успішного бізнесу та нормою життя.

Артеменко Юлія, молодший юрист практики контрактного права

АО "Вдовичен та партнери"

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