Конкуренція в екосистемі: Чому інновації потребують від нас певної швидкості

Стандартний бізнес-підхід із спартанською філософією про те, що виживає сильніший, вже не працює. Сьогодні стартапи та нові компанії ефективніше розвиваються у колаборації. Доповнюючи та підсилюючи один одного, вони врешті створюють унікальні продукти, які можуть конкурувати на ринку.

Процес створення інноваційної екосистеми є надзвичайно цікавим та динамічним. Адже екосистема — це різні елементи, які є взаємопов’язаними, і заміна одного або певні зміни всередині того чи іншого елементу системи впливають на всіх ключових гравців.

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Поясню на прикладі екосистеми UNIT.City. В її серці – інноваційні продукти. І якби не було тісної взаємодії між талантами та менторами, акселераційними програмами, університетами, інноваційними міжнародними хабами, посольствами, державними установами, розвиток був би занадто повільним. Звісно, була б природна еволюція. Але інновації потребують певної швидкості.

Те, що UNIT.City тримає зв’язки з різними міжнародними фондами, центрами, інкубаторами, допомагає багатьом компаніям-резидентам провалідувати, протестувати, масштабувати свої продукти та врешті вивести їх на інші ринки. Те, що всередині екосистеми йде постійний обмін ідеями, експертизою, дійсно працює нетворк, який вже часто ефективніше за 6 рукостискань створює сприятливий бізнес-клімат.

Наведу приклад співпраці з Фінляндією. Разом з організацією NewCo Helsinki ми проводимо серію івентів, які показують, як саме функціонує фінська екосистема. Українські стартапи мають можливість завести корисні знайомства, запітчити свої проекти експертам, інкубаторам та акселераторам та зробити перший крок до міжнародної експансії. Так, компанія PromoRepublic, що має офіс та R&D центр в Україні, відкрила свій офіс у Фінляндії, і разом із Максом Печерським та нашими партнерами ми допомагали компаніям знайти партнерів. А ми співпрацюємо з усім світом.

Наші міжнародні партнери, у свою чергу, отримують доступ до талантів та точку входу в Україну з глибоким розумінням кон’юнктури ринку та ключових гравців.

Промотування української стартап-екосистеми серед міжнародних хабів та центрів допомагає не лише виходу на нові ринки, але й сприяє залученню інвестицій у країну. З цією метою зараз наше IT-ком’юніті працює над створенням привабливого меседжу та ідеального пітчу про технологічну Україну.

Ми хочемо більше показувати приклади того, що в Україні є дуже класні та круті продукти, є таланти, є освіта, яка генерує ці таланти, є успішні кейси по масштабуванню продуктів, створених в Україні, до глобальних розмірів. Це дуже важливо для бренду країни. Коли фаундери технологічних українських стартапів говорять про те, що вони українська компанія і мають офіс та R&D центр в Україні, коли компанії, про які знає весь світ, розповідають про свої українські коріння та колаборації з українськими талантами, це допомагає не лише інноваційній екосистемі окремих міст або країни, це створює імідж інноваційної України на мапі світу.

Конкуренція у чистому вигляді вже давно не працює. Успіху досягає не той, хто один проти всіх, а той, хто вміє будувати партнерство, залучати до співпраці носіїв іншої експертизи, ділитися своїм досвідом та кооперуватися для створення чогось нового та потужного, бо разом ефективніше. Екосистема UNIT.City створена саме для цього.

Валентина Ракітіна, Head of Ecosystem Department at UNIT.City

Фото: Depositphotos