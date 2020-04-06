Конкуренция во времена пандемии коронавируса: каких ошибок нужно избежать

Карантин, закрытие границ и самоизоляция населения приводят к панике среди потребителей, снижению доходов и дефициту основных товаров. Закономерно, что в этих условиях компании адаптируют бизнес-модели для преодоления последствий экономического кризиса.

Однако в этой ситуации можно пересечь тонкую грань, которая отделяет необходимые экономические меры от злоупотребления положением на рынке. Мы живем в условиях свободного рынка, где цена устанавливается на основании спроса и предложения. Но существуют и правила конкуренции, которые возлагают особую ответственность на предприятия и регулирующие органы, обеспечивающие соблюдение этих правил.

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В этом отношении Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не исключение. За последние несколько недель регулятор сфокусировал внимание на нескольких отраслях, в которых вероятны потенциальные нарушения украинского конкурентного законодательства. Приведу примеры.

В СМИ много писали о том, что крупнейшая украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" значительно подняла цены на авиабилеты после решения правительства ограничить авиасообщение между Украиной и другими странами в связи с пандемией COVID-19. Согласно некоторым данным, цены на авиабилеты МАУ выросли в два раза. Регулятор изучает фактические обстоятельства и заявил, что если правила конкуренции нарушены, то компанию привлекут к ответственности.

2. С начала марта регулятором было отмечено резкое повышение цен на ряд основных продуктов в нескольких регионах Украины:

➡️ гречка на 50%;

➡️ пшено на 24%;

➡️ сахар на 16%;

➡️ картофель на 60%.

Чтобы выявить возможные нарушения, АМКУ обратился к предприятиям розничной торговли за предоставлением информации о закупочных и розничных ценах на соответствующие продукты. Были инициированы расследования в отношении ведущих ритейлеров Киева (например, METRO Cash & Carry, Novus, Auchan и Billa), а также их поставщиков.

Фармацевтические компании также предупредили о том, что необоснованное повышение цен или иные злоупотребления в отношении фармацевтических препаратов и средств личной гигиены тщательно проанализируют.

Регулятор также подчеркнул важность использования достоверной информации в рекламе фармацевтических препаратов. Иными словами, позиционировать продукцию как препарат для лечения или профилактики коронавируса можно только в том случае, если это подтверждается клиническими исследованиями.

Цены на нефть упали на 30%. В течение многих лет АМКУ рассматривал цены на нефть как один из основных факторов, лежащих в основе розничных цен на бензин и дизельное топливо. Сейчас регулятор проводит консультации с основными операторами рынка и ожидает, что АЗС снизят розничные цены на нефтепродукты.

Безусловно, регулятор дает понять, что не потерпит злоупотреблений во время кризиса. Соблюдение правил конкуренции становится как никогда важным. Компании должны быть максимально осторожны, принимая антикризисные бизнес-решения. Ведь то, что на первый взгляд может показаться разумным и практичным решением, может стать нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

На сегодняшний день пристальное внимание регулятора сосредоточено на нескольких видах нарушений. Ниже более детально остановлюсь на ценовых манипуляциях и молчаливом сговоре.

Завышение цен

Компании могут завышать цены по отдельности или совместно с конкурентами. Если цены повысит небольшая компания, скорее всего, это не приведет к существенным последствиям. Клиенты всегда могут перейти к другим продавцам конкурирующей продукции.

Однако для компаний, обладающих рыночной властью, ситуация иная. В Украине компания считается доминирующей, если, к примеру, её рыночная доля превышает 35%, за исключением случаев, если такая компания может доказать значительную конкуренцию на рынке. Считается, что компания злоупотребляет рыночным положением, если её действия ограничивают конкуренцию, препятствуют конкуренции или ущемляют интересы других компаний или потребителей.

Если доминирующая компания повышает цены без какой-либо объективной причины, регулятор может счесть такое поведение злоупотреблением доминирующим положением. На практике это ограничивает беспрепятственное необоснованное повышение цен. Поэтому, если цену повышать необходимо, то доминирующая компания должна продемонстрировать, что это оправданно и ни в коем случае не является чрезмерным.

Несмотря на то, что украинское антимонопольное законодательство не содержит четких указаний насчет того, какая именно цена является завышенной, компании могут отталкиваться от прецедентного права ЕС. Оно содержит ряд факторов и инструментов, которые позволяют оценить, является ли повышение цены злоупотреблением. Например:

➡️ цена должна обоснованно соотноситься с экономической стоимостью продаваемого товара. Доминирующая компания не может использовать своё доминирующее положение, получая коммерческую выгоду, которую она не смогла быть получить в случае наличия достаточно эффективной конкуренции.

➡️ сравните новую цену и себестоимость производства. Обратите внимание, чрезмерна ли разница между понесенными затратами и заявленной ценой.

➡️ проанализируйте цены на конкурирующие товары. Если ваша цена намного выше, скорее всего, она чрезмерно завышена.

Разумеется, это только базовые принципы. Методы могут отличаться в зависимости от позиции компании и продаваемой продукции. Но принятие вышеперечисленного во внимание, безусловно, снизит риск злоупотреблений, связанных с повышением цен.

Молчаливый сговор

Рассмотрим еще один пример антиконкурентных действий, распространенный в Украине. Несколько небольших компаний-конкурентов без предварительной договоренности одновременно совершают схожие действия (например, одновременно повышают цены), злоупотребляя коллективным рыночным положением. Согласно украинскому законодательству, АМКУ может квалифицировать подобные действия как молчаливый сговор, если для повышения цен не существует объективных причин.

На практике компания часто пытается доказать, что она действовала по своему усмотрению, исходя из объективных причин. Как правило, регулятор обращает внимание на макроэкономические факторы (например, цены на сырье), упуская при этом другие причины, влияющие на решения компании, поскольку последняя часто не может привести убедительные аргументы. Например, в случае с АЗС регулятор, в сущности, требует снизить цены на бензин и дизельное топливо в связи со снижением цен на нефть. В то же время есть и другие причины, которые могут повлиять на повышение цен (например, подобные рыночные условия, курс валют, затраты на маркетинг, прогнозы эффективности бизнеса, дефицит поставок и т.д.).

Поэтому участники рынка должны продемонстрировать четкую и объективную "формулу" своей ценовой политики, чтобы случайно не оказаться участниками молчаливого сговора. Одним из способов сделать это — имплементация и применение ценовой политики, которая включает все факторы, формирующие покупную цену. Такой документ может стать существенным доказательством независимого поведения компании на рынке.

Что делать

Штрафы за злоупотребление доминирующим положением и сговор существенные — до 10% от консолидированного оборота. В условиях усиленного контроля компании должны уделять больше внимания тому, как они устанавливают свои цены, и взаимодействию с конкурентами. Поэтому:

➡️ проводите экономическую оценку повышения цены;

➡️ убедитесь, что ваши цены обоснованы и не зависят в полной мере от поведения конкурентов;

➡️ воздержитесь от обсуждения бизнес-стратегий (или иной конфиденциальной информации) с конкурентами, поскольку даже невинная короткая встреча может рассматриваться как сговор;

И последнее — не забывайте о собственном здоровье и безопасности в это непростое время.