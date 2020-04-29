Коронакризис: чего ожидать телеком-операторам Украины в недалеком будущем

К примеру, если говорить об операторах и провайдерах, которые работают в сегменте B2C (услуги интернет для домашнего использования) — они определенно ощущают прилив новых клиентов. В первую очередь это связано с тем, что люди возвращаются в регионы из столицы, приезжают из-за границы, а поэтому провайдеры получают новые заявки на подключение услуг. Также интернет-пользователи в домашних условиях стали потреблять больше трафика в условиях карантина. Согласно анализу интернет-трафика компании "Укртелеком", каждый домашний пользователь в среднем использует интернет-услуги на 30% больше, чем до момента введения карантина. Можно сказать, что кризис внес "оживление" в телекоммуникационный сегмент B2C.

Что касается сегмента B2B — то картина не такая однозначная. Рост трафика здесь не наблюдается. Наоборот, количество запросов на телекоммуникационные услуги снизились, в связи с закрытием и приостановлением деятельности большинства компаний. Пытаясь выжить, владельцы бизнеса оптимизируют расходы и "замораживают" использование интернет-сервисов на время карантина.

Да, для некоторых сфер бизнеса карантин создал неплохие условия для "процветания". Продуктовая розница, сфера медиа, онлайн-бизнес — безусловно, здесь присутствует определенный рост и сегодня такие компании находятся в более выигрышной позиции. Но повышение потребления трафика таких игроков рынка не оказывает большое влияние на телеком-сферу в целом.

Какие "правила игры" задает карантин

Сфера телекоммуникаций очень тонко реагирует на любые изменения рынка. Можно сказать она является "зеркалом" экономики.

Безусловно, учитывая сегодняшнюю ситуацию в стране и появление кризиса, телеком-отрасль переживает не лучшие времена. Примерно 29% бизнеса приостановили свою деятельность (в первую очередь это касается сферы развлечения, horeca, туризм), а другие 6% компаний и вовсе закрылись. Многим сферам деятельности карантин практически не оставил шансов для функционирования.

Данная ситуация отражается и на нашем бизнесе — сегодня объем реализации услуг телеком-оператора GigaTrans уменьшился приблизительно на 10%. Такое снижение не критично, но при уменьшении прибыли также наблюдается рост себестоимости наших услуг. Ведь, как и любая другая компания, мы обязаны выдерживать карантинные меры, а это в свою очередь приводит к росту такой статье расходов как административные затраты (к примеру, средства защиты для сотрудников во время карантина, оплата транспорта).

Взаимное сотрудничество и поддержка — ключ к "выживанию"

Если говорить о ситуации с ключевыми игроками телекоммуникационного рынка, то можно сказать, что больших изменений тут не наблюдается. Все роли здесь давно определены. Провайдеры, которые являлись конкурентами до карантина, продолжают бороться за потенциальных клиентов (компаний, которые продолжают вести свой бизнес). Но все же сказать, что на рынке присутствует чистая конкуренция нельзя.

Ведь в телекоме всегда есть вопросы, которые можно закрыть только прибегая к сотрудничеству и сервисам других телеком-операторов и провайдеров (к примеру, при использовании услуги "последняя миля"). Так что мы продолжаем тесно сотрудничать с телеком-операторами и провайдерами не только на территории Украины, но и Европы. У телеком-оператора GigaTrans более 150-ти партнеров. Безусловно, их взаимная помощь и поддержка важна не только для нас, но и для сервиса наших клиентов. Такое сотрудничество не зависит от карантина или прочих обстоятельств, для сферы телеком — это неизменная рыночная солидарность.

Размер бизнеса не имеет значения в условиях кризиса

На мой взгляд, размер компании не имеет значения в процессе преодоления кризиса. Тяжело сегодня как малым, так и крупным предприятиям. Более важную роль в таком вопросе играет понимание тонкостей своего бизнеса: насколько грамотно владелец управляет расходами и "чувствует" компанию. Важно понимать всю структуру расходов и всегда находить статьи бюджета, которые можно оптимизировать. И делать это не только в период пандемии или кризиса. По моему мнению именно те, кто не погружались в структуру расходов и доходов компании столкнулись сегодня с проблемами оптимизации затрат.

Кроме того, крупный бизнес столкнулся с наиболее сложной задачей — организацией удаленной работы сотрудников компании. И учитывая, что на украинском IT-рынке есть игроки, у которых количество специалистов может достигать нескольких тысяч — можно только представить масштабы и ресурсы, необходимые для ее решения.

Но также карантин оказал позитивное влияние на внутренние процессы компаний. И, в первую очередь, это касается "головной боли" большинства владельцев бизнеса — вопроса автоматизации. Порой, кажется, что решать данную задачу можно вечно и здесь всегда есть незакрытые вопросы. Карантин создал условия, при которых автоматизация отыгрывала ключевую роль в эффективной организации бизнеса на "удаленке". И думаю, что у многих компаний появился ценный ресурс — время, которое позволило закончить процессы в данном направлении.

Недавно у меня состоялся разговор с одним из наших клиентов. И он отметил, что за 3 недели карантина ему вместе с командой удалось выполнить в процессах автоматизации то, что не удавалось сделать за последние несколько лет. Речь шла об электронном документообороте.

Будущее рынка: к чему готовиться и чего ожидать

По моему мнению, выход из состояния кризиса будет происходить в два этапа. Во-первых, очевидно, что для восстановления бизнесу потребуется определенное время. Не стоит сразу после окончания карантина ожидать всплеска заказов, как минимум лето уйдет на восстановление сил. Но все же, спустя некоторое время, оживление экономики таки наступит. И по моим прогнозам рост в телекоммуникационную сферу вернется уже к началу осени (август-сентябрь).

Во-вторых, после выхода рынка из кризиса потребление телекоммуникационных услуг вырастет (в основном за счет объема трафика). В целом это связано с тем, что многие стороны деятельности компаний за период карантина активно диджитализируются (к примеру, электронный документооборот, хранение документов в облачных ресурсах). Также формат удаленного доступа к ресурсам компаний останется актуальным после карантина, хоть и не в полном объеме. Да, ничто не заменит нам живое общение — вернувшись в родные стены офиса, сотрудники станут меньше использовать сервисы для онлайн-коммуникаций. Но все же мы предвидим, что спрос на "удаленные" IT-сервисы будет возрастать. Внутри нашей команды мы уже сегодня активно работаем в этом направлении и разрабатываем продукты, которые смогут эффективно удовлетворить такую потребность в будущем.

Несомненно, карантин внес свои изменения в жизнь многих компаний. И несмотря на множество минусов, он все же помог бизнесу улучшить некоторые стороны своей деятельности. Условия карантина изменили и привычную жизнь нашей команды. Мы переосмыслили многие ценности, идеи, нашли время для решения задач, которые всегда откладывались на потом. Но самое важное — нам удалось внедрить в компании те процессы, которые станут важной частью нашей новой "посткарантинной жизни".