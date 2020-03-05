"Совок" неискореним: как в Киеве умасливали чиновников, презентующих "диджитализацию" школ

В прошлую среду, 26 февраля в Киеве, в специализированной школе №80 на бульваре Дружбы Народов, что в Печерском районе, представили новые пластиковые ученические, которые работают как е-билет. Как корреспондент Delo.ua я приехал на место узнать, что они дают и как ими пользоваться. Но помимо, а может даже вместо этого, я убедился в том, что даже глобальная диджитализация не способна искоренить из нас "совок".

Заменить старые картонные ученические на новые из пластика столичные власти обещали еще летом 2019 года. К началу учебного года все школьники Киева должны были получить новые карточки, а с 1 ноября 2019 года (первоначальная дата запуска е-билета) учащиеся могли бы бесплатно ездить в коммунальном общественном транспорте столицы, лишь приложив свой ученический к валидатору в наземном транспорте или к турникету в метро.

В КГГА тогда же объявили тендер на изготовление и закупку электронных ученических. Согласно тендерной документации, заказали тогда 300 тысяч карт, которых должно хватить для всех столичных школьников. Ожидаемая стоимость — 31,3 млн грн.

Но проект, как и само внедрение е-билета сорвался, на полгода, и только под конец учебного года киевские "избранные" школьники смогут получить свои долгожданные удостоверения.

К концу февраля видимо из-за спешки с внедрением е-билета горвласти решились представить новый е-ученический публично и рассказать о его преимуществах. В актовом зале школы №80 26 февраля было около сотни учеников. Для них проводили викторину по внедрению современных технологий в городе, учили пользоваться новым ученическим.

По старой традиции, особенно популярной в советские времена, в школе подготовили коровай на рушныке, а дети в коридорах репетировали заученный текст благодарности КГГА за "диджитализацию" в школах: "Дякуємо КМДА за зміни в місті", "Щиро раді вітати в стінах нашої школи начальника департаменту інформаційно-комунікаційних технології", — повторяли ученики смотря в папку с набранным текстом.

Без коровая с рушныком не обойтись — ведь в школе чиновник из КГГА. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Позже, после начала мероприятия с чиновниками из КГГА, 5 новых ученических карточек раздали примерным ученикам — призерам городских олимпиад. "Счастливчиками" стали ученицы средних и старших классов. Все, как в советские времена. Отличникам все — остальным потом. Нет, нельзя было раздать ученические всем школьникам без шоу и конкурсов. Нужно подчеркнуть важность сего события — выдачи пластиковой карты вместо картонки с печатями...

Даже смарт-продвижение в столице превращается в советский спектакль. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Выглядит новый ученический очень просто. Небольшая карточка желтого цвета, на лицевой стороне которой написано "Ученический билет", а на обратной — фото ученика, его инициалы, название учебного заведения, штрих-код и срок действия документа. На лицевой стороне документа есть возможность добавлять всевозможные наклейки. В КГГА предложили каждой школе придумать свой фирменный набор наклеек. Так что ученикам начальной школы с новым документом будет явно не скучно, но будут ли заморачиваться в школах над дизайном наклеек — непонятно. У них своих проблем хватает. Например, раздать новые ученические всем детям.

Так будет выглядеть новый ученический билет. Фото: КГГА

Первый раз новый ученический всем школьникам выдадут бесплатно, а вот в случае утери карточки родителям нужно будет выложить 90 гривен.

Но пока новый документ получат не все школьники. Дело в том, что е-ученический будут тестировать учащиеся 36 школ города, а это — всего около 28 тысяч детей. "Ученические билеты получат 28 тысяч школьников. Хочу подчеркнуть, что ученический билет — это не просто проездной для учащихся. Карточка многофункциональная, и постепенно в ней будут появляться новые сервисы. Ведь пользоваться преимуществами жизни в умном городе должны как взрослые, так и подрастающие киевляне", — заявил Юрий Назаров, директор Департамента информационно-коммуникационных технологии КГГА.

Кроме того, горвласти обещают, что уже к 1 апреля (новая дата перехода Киева на автоматизированную систему оплаты проезда, не используя разовые талоны и жетоны) обеспечат новыми карточками всех столичных детей.

Дело в том, что еще не все школы города подали в КГГА данные про учеников, из-за этого уже с 1 марта родители смогут внести данные про своего ребенка в "Личный кабинет киевлянина" по адресу.

В очень отдаленной перспективе школьники смогут использовать свой ученический также как ключ на входе в школу, вести электронный дневник и получат доступ к системе е-школа.

Также журналистам в конце февраля показали другие примеры диджитализации в столичных школах. Например, в школе №80 есть класс, в котором ученики используют на уроках планшеты "iPad". Таких в учебном заведении больше 30. С их помощью ученики изучают иностранные языки и выполняют несложные математические задачи.

А в директорской комнате расположены мониторы, передающие информацию с 22 камер, установленных внутри школы и на заднем дворе. "У нас нет закрытой территории, поэтому контролировать всех тех, кто здесь проходит у нас нет возможности. Специализированной охраны у нас нет, из-за чего три года просили городские власти установить в школе систему видеонаблюдения", — рассказала Наталия Максимова, директор специализированной школы №80. По ее словам, камеры помогают даже в мелочах, очень часто дети теряют свои куртки и вещи, но благодаря видеонаблюдению их теперь быстро находят.

И все это очень хорошо, но такие блага общества есть далеко не во всех школах Киева, не говоря уже о стране в целом. Ведь даже в школе №80 есть свои нюансы. Например, ради обустройства кабинета для первоклашек пришлось лишиться читального зала школьной библиотеки. Теперь дети читают книги в коворкинге, обустроенном в коридоре.

А тем временем в КГГА решили распространить е-билеты и для студентов. Киевским ВУЗам предложили е-студенческий с функцией автоматизированного оплаты проезда. Экономия на проезде должна составить 50%.

Правда, неясно, успеют ли столичные ВУЗы управиться с внедрением новых студенческих билетов, учитывая, что все ВУЗы сегодня автономные и имеют право решать, нужны им такие студенческие или нет, и сами выбирают дизайн и функционал студенческих документов.

В КГГА еще не всем детям раздали ученические, но уже взялись делать е-студенческие.

И даже в истории со студенческими столичные власти "бегут впереди паровоза", забывая, что смарт-технологии — не самый главный приоритет города, а лишь один из инструментов для облегчения жизни киевлян. Им куда важнее хорошие дороги, безопасный город и чистота. А об этом столичные власти далеко не всегда думают в первую очередь.