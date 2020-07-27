Коррекции иногда нужны: рынку США требуются новые меры поддержки

Прошлая неделя была богатой на новости и события для финансовых рынков мира. Самая приятная и важная из них это то, что лидеры Европейских стран в начале прошлой недели смогли прийти к согласию по бюджету ЕС и Фонду Восстановления ЕС. Курс евро на этом в буквальном смысле пошел на взлет и всего за неделю евро к доллару вырос до отметки 1,17 долларов за евро.

Однако я бы хотел напомнить инвесторам, что Европейский Союз не быстр в принятии своих решений и обременен множеством процедур.

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После одобрения на Саммите для окончательного одобрения Бюджет ЕС и Фонд Восстановления должны быть одобрены парламентариями Европы, а этот процесс может затянуться. Поэтому финальную точку в этом вопросе еще ставить рано, а курс евро из-за этого вопроса еще будет подвержен колебаниям.

Что касается других новостей, то в начале прошлой недели рынки получили основание для бурного роста в виде новостей об успехе по созданию вакцин от COVID-19 и новостей о новых мерах по стимулированию экономики США.

Но ралли рынка не получилось, поскольку уже в середине недели стало понятно, что республиканцы и демократы не могут прийти к согласию о новых мерах помощи, и этот вопрос может быть отложен до августа.

К середине недели рынок обратил внимание на все еще высокую динамику распространения COVID-19 в США, а в конце недели рынки были разочарованы ростом числа недельных данных по обращению за пособием по безработице впервые с марта. А это частично нивелировало позитив относительно успехов по созданию вакцины от коронавируса, поскольку напомнило рынку, что вирус продолжает оказывать негативное влияние на экономику.

Наконец, самым неприятным для рынков оказались события, связанные с американо-китайскими отношениями. 23 июля 2020 года госсекретарь США Майкл Помпео назвал Китай "Новой Тиранией". США распорядились закрыть дипмиссию Китая в Хьюстоне, а Китай в ответ закрыл консульство США в Чэнду. Финансовые рынки мира в первую очередь из-за этих новостей с четверга стали падать.

На этой неделе внимание рынка будет обращено к заседанию ФРС и переговорам республиканцев и демократов в Конгрессе США по новому пакету помощи экономики. Также выйдут данные по ВВП США и Еврозоны за второй квартал.

На мой взгляд, рынок США в данный момент немного перегрет, и если ни ФРС, ни Конгресс США не дадут рынку новых мер поддержки, то S&P500 может уйти в коррекцию до уровня 2900-2950 пунктов. А учитывая то, что меры поддержки экономики в данный момент являются в руках обеих партий инструментом в предвыборной борьбе, то легкого достижения компромисса ожидать не стоит.