Коррупционный бюджет как дополнительный налог на недвижимость

Борьба с коррупцией в строительной отрасли в Украине — это как сражение Дон Кихота с ветряными мельницами — с одной стороны, и глобальная схватка добра со злом — с другой. В первом случае бессмысленно и безрезультатно, во втором — ооочень сложно.

Глобально коррупция связана с двумя вещами:

▶️ Так устроена украинская реальность, что просто невозможно создать идеальный с точки зрения регулирования проект — и чем он у тебя не идеальнее, тем больше придется заплатить.

▶️ Коррупционеры просто хотят зарабатывать — что бы ты не делал, какой бы проект ни был, какие бы документы не собрал — с тебя все равно попытаются что-нибудь взять.

Чтобы побороть коррупцию, в первую очередь нужно убрать причины, которые ее вызывают — в нашем случае это зарегулированное законодательное и нормативное поле. Соответственно, когда не будет причин платить, можно просто обращаться в соответствующие органы, чтобы наказывать вымогателей.

Существует еще метафизическая причина коррупции. Застройщики на самом деле только звено, а не источник коррупции. Источник — при всем моем уважении — это примитивный рынок. Когда потребитель не зрел и готов получать что попало, лишь бы подешевле, рынок ему это и предлагает — так и возникает вся эта хаотичная застройка и ужаснейшие дома из непонятных материалов, которые не соответствуют ни одному техническому нормативу. И пока покупатель за это платит, застройщик это строит. Поэтому, кроме прочего, нам нужно как можно быстрее получить ответственного покупателя, под которого в свою очередь, подстроится и застройщик.

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Возвращаясь к зарегулированности. Чем меньше согласований, тем меньше коррупции. Почти год, как упразднили долевое участие — главный налог на инвестиции, недавно имплементировали 305 регламент, который призван гармонизировать правила на рынке строительной продукции, благодаря чему у нас перестанут строить из фальсификата, вскоре появятся комплексные планы пространственного развития территории общин, которые будут показывать, как стратегически нужно планировать территории.

Но вы себе даже не представляете, сколько регуляторных преград нужно убрать или сильно упростить еще. Это и генпланы, и зонинги, и ДТП, и ДБН, и абсолютно архаичные нормы в Земельном и Водном кодексах. Но если вы боитесь, что дерегулировав все, мы породим анархию, то я напомню, что сильнейшим и самым правильным регулятором является страхование.

Да, сегодня в Украине можно страховать профессиональную ответственность проектировщиков — по пальцам можно пересчитать, кто их страхует. Можно страховать объекты и профессиональную ответственность подрядчика — страхуют только там, где есть банковские кредиты или европейский заказчик, который по-другому не мыслит. Когда в Украину массово придут глобальные страховые компании и мы в обязательном порядке начнем страховать все и всех — и девелопера, и потребителя, и застройщика, и подрядчиков, и проектировщиков, — рынок обязательно изменится.

Коррупционный бюджет девелоперского проекта, по моим оценкам, составляет от 2 до 15% себестоимости проекта. Страховка же стоит доли процента на каждый этап, а в итоге 1-2% от общего бюджета. Только представьте, как можно с пользой применить эти деньги. Пора коррупции дать настоящий бой.