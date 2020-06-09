Косметологическая клиника с нуля: с чего начать, где искать деньги и ключевых специалистов

"Ты что, с ума сошла открывать клинику в такое время?", "Ты курс доллара видела?", "Да ты в жизни кредит не выплатишь", — такой была реакция моих друзей и коллег вместо ожидаемого "Лена, давно пора!", когда я рассказывала им об идее открыть свою косметологическую клинику.

Это еще больше подпитывало мой внутренний страх: "Реально — а я вытяну? Я же не управленец. А вдруг квалификацию потеряю и не смогу колоть?". У страха глаза велики. Пока ты думаешь — ты боишься. Когда начинаешь что-то делать, то правильный способ находится сам собой.

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Я 13 лет не решалась стать предпринимателем, а сегодня достраиваю третий этаж клиники в 500 квадратов и расширяю команду, в которой уже есть 15 сотрудников, 7 из них — врачи.

Вот как я перешла от специалиста к руководителю:

В моей семье династия серьезных врачей. Папа — дерматолог, мама — кардиолог, дядя — хирург. Раньше, чем научилась говорить, я слышала от родителей, что тоже буду врачом. Да, я стала дерматологом-венерологом. Но никогда до конца не была уверена, что это мое. Потом начала косметологическую практику. По большей части меня все устраивало, но было ощущение, что я чего-то не доделываю, что могу больше.

Я поняла, в чем дело, когда начала учиться не только косметологии, но и разным бизнес-вещам, психологии. Это очень перестраивает мышление — делает его более хватким, предприимчивым. Ты общаешься с состоявшимися управленцами и бизнесменами, наблюдаешь за их логикой, перенимаешь их опыт. И волей-неволей примеряешь на себя деловой пиджак.

Например, в 2017 году в рамках обучения в OLOS-Academy я поехала на инновационный терминал "Новой Почты". Когда меня приглашали в эту поездку, я задала вопрос: "Зачем мне, косметологу, туда ехать? Где я, а где "Новая Почта"? У нас нет вообще ничего общего. Мне никогда не достичь подобных масштабов! У меня даже команды нет".

Тогда мне ответили: "Мы хотим показать малым и средним предпринимателям, что все возможно. Поперешнюк когда-то тоже был студентом и тоже начинал с нуля. Его компания выросла не сразу".

Эта поездка где-то на подсознательном уровне и задала мне вектор — я хочу, я могу быть предпринимателем! Но внутреннее стремление открывать что-то свое имеет побочные эффекты. Я очень переживала, что стану плохим доктором, растеряю навыки, если уйду в управление. Но решила перебороть свой страх. Самый надежный гарант твоей профессиональной востребованности — hard skills высокого уровня.

За год я посетила почти все косметологические выставки: Париж, Монако, Питер, Нидерланды, Корея. На них расширяется кругозор методик и аппаратов, задаются тенденции и проводится обучение от мировых гуру. Например, в Амстердаме я попала в клинику Яни Ван Логхема (это топовый специалист в мире косметологии). Там прошла кадавер курс — нам дали отрезанную голову трупа и мы делали на ней инъекции окрашенным в красный цвет силиконом.

Сначала все это кажется немного диким. В Украине такого нет. Даже в универе мы работали с черепом, а не плотью. А тут тебе дают в руки реальную голову, ты ее переворачиваешь, смотришь, как расходится по тканям препарат, как он застывает и как меняется лицо. Немного жутковато, но это дает понимание 3D-модели лица. А для Европы это нормально — люди завещают свои тела для развития медицины.

Все эти поездки стали моей подстраховкой для серьезного шага — решение открывать клинику было принято окончательно и бесповоротно. Но где взять столько денег, чтобы его реализовать?

У меня нет "кубышек" под матрасом. Для покупки хоть одной медицинской машины мне нужно либо отказаться от обучения, либо брать кредит в банке. Один медицинский аппарат в среднем стоит 50 тысяч евро. А мне нужно было больше 10. Поэтому, ни первый, ни второй вариант мне не подходил. Тогда я начала задумываться об инвесторе. Я понятия не имела, как его искать, и просто начала рассказывать людям, у которых были деньги, о своей идее. Она понравилась сразу четырем.

Конечно, всех интересовали цифры. В них не особо понимала. Для составления финплана наняла финансиста. Но те показатели и реальные не совпали. Например, мы посчитали стоимость стройки, взяв среднюю цену за метр квадратный из интернета. А по факту мы вылезли из бюджета больше, чем в два раза. Изначально проект предполагался гораздо меньше — максимум 6 кабинетов. Ремонтные работы тоже оказались гораздо дороже.

Инвестор, с которым мы в итоге ударили по рукам, убедил купить здание в 500 квадратов. На третьем этаже мы делаем ремонт и пока не представляем, что там будет. Но через 1,5-2 года мы точно начнем расширяться. Вот тогда и пригодится незадействованная площадь.

Многие медицинские и эстетические клиники допускают ошибку: покупают много аппаратов и ставят в один кабинет несколько штук. Получается, если одному пациенту делают процедуру на одном аппарате, то второй пациент не может в это же время сделать другую процедуру — ему приходится ждать. Оборудование простаивает и недозарабатывает. Поэтому, важно на 3-5 лет вперед понимать, как вы планируете развиваться.

После покупки помещения начался весь "головняк" — выбор оборудования, поиск подрядчиков, и самое сложное для меня — найм персонала. Выбрать подрядчиков было просто. У меня есть правило, которое работает безотказно со времен поиска семейного врача или парикмахера: если мне порекомендуют какого-то специалиста трое авторитетных людей, скорее всего, я буду работать именно с ним.

Так мне посоветовали дизайнера. Он построил уже более 20 клиник. В некоторые из них я съездила. Мне все понравилось, и мы начали разработку проекта.

А вот с оборудованием ситуация получилась куда интереснее. Был такой момент, что мы покупали у одного поставщика две машины. За одну дали предоплату, за вторую вообще не заплатили. Мне звонит менеджер этой компании, говорит, что получили деньги и оборудование уже едет в Днепр — два аппарата сразу. А мы даже еще договор не подписывали! Цена вопроса — 65 тысяч евро. Я говорю: "Да, да, конечно мы вам чуть позже заплатим".

Такая же ситуация была с фотокамерами для съемки лица. Мы заказали из Америки три, но оплатили только две. Но снова нам доставили весь заказ. Я в этот период шутила, что живу в раю. Конечно, когда ты действительно в своем проекте, полностью в него вовлечен и горишь идеей, то жизнь за тебя.

Но вот, настал тот момент, когда мне нужно переходить к управлению. Я объективно оцениваю свои навыки и понимаю, что здесь нужны люди, которые реально разбираются в этом. Поэтому мы наняли бизнес-консультантов, чтобы выстроить систему мотивации, развивать сотрудников.

Но все же ключевых сотрудников я нашла по старым связям. Например, с одним из докоторов — Лидией — мы работали раньше, когда у меня был частный кабинет. Лидия устроилась ко мне на четвертом курсе и работала великолепно. Пришло время ей поступать в аспирантуру. Она не хотела туда идти, чтобы продолжать работу. Я настояла на том, чтобы она пошла — иначе она стала бы "недо"-косметологом без высшего образования. Я понимала — от меня уйдет очень хороший сотрудник. Но мой, наверное, гуманизм взял верх. Так мы разошлись.

Когда я открывала клинику, то вспомнила про нее. Она уже закончила аспирантуру и работала в другой косметологии. Мы месяц переманивали ее к себе. Что я понимаю — она согласилась перейти из престижной клиники ко мне, еще не понимая ее масштабов и уровня, во многом потому, что мы очень хорошо расстались.

Постепенно мы набрали команду. Но я долго не могла выстроить дни, когда я — врач, а когда — управленец. Из-за этого происходило много накладок, я постоянно уставала, принимала клиентов после 10 вечера, а на следующее утро приезжала в клинику в 7, чтобы проконтролировать все ремонтные работы, которые еще шли. В итоге, я заболела — это был хороший повод отдохнуть и придумать более рабочую схему. Тогда для себя решила так: в понедельник, среду и пятницу я — врач, а во вторник и четверг — решаю управленческие вопросы, суббота — день сверки недели. Это идеальный график, хотя, иногда бывают отклонения.

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У меня было все для того, чтобы стать предпринимателем раньше и заниматься тем, что мне действительно близко и вдохновляет. Но внутренние ограничения не давали это сделать. Даже сейчас не до конца верю, что все получилось. Но точно верю, что возможностей столько, сколько ты их можешь позволить в своей голове.