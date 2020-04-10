"Кредитные каникулы" — что это и на какой срок?

С середины марта 2020 года украинская экономика функционирует (или, точнее, не функционирует) в режиме карантина. Миллионы украинских граждан потеряли источники дохода, а сотни тысяч предпринимателей приостановили свою деятельность (многие из них уже не смогут ее восстановить).

Чем дольше продлится карантин, тем больше будут потери для бизнеса, граждан и экономики в целом. После постановки экономики на карантинный "стоп-кран" правительство начало бороться с последствиями своих же решений, пытаясь эти последствия хоть как-то смягчить.

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В рамках этой борьбы с последствиями, 30 марта Верховная Рада приняла антикризисный закон № 3275, предусматривающий, среди прочего, запрет во время карантина на повышение процентных ставок и применения штрафных санкций за просроченные платежи по потребительским кредитам, а Национальный банк, в свою очередь, рекомендовал банкам ввести "кредитные каникулы" для населения и бизнеса.

Многие восприняли "кредитные каникулы" как возможность не платить по своим обязательствам без каких-либо последствий. Это не совсем так, точнее, совсем не так.

Итак, что означают "кредитные каникулы" на практике или что предлагают банки заемщикам, как бизнесу, так и физическим лицам:

- отсрочка платежей по основному телу кредита;

- отсрочка платежей по процентам (предлагают не все банки);

- отсутствие штрафов и пени за просроченные платежи по кредитам;

- неповышение процентных ставок за просроченные платежи по кредитам.

Второй момент, чем не являются "кредитные каникулы"?

"Кредитные каникулы" не предусматривают списание долга. Также во время "каникул" продолжают начисляться проценты за пользование кредитом.

Другими словами, заемщики, будь то бизнес либо физическое лицо, не освобождаются от выполнения своих кредитных обязательств. Просто погашение кредита и выплата процентов переносятся на более поздний срок — без штрафов, пени и, в некоторых случаях, комиссий.

На какой период вводятся "кредитные каникулы"?

Банкам рекомендовано применять кредитные каникулы временно, на время действия карантина. Карантин до 24 апреля 2020 года, но банки пошли навстречу заемщикам и предлагают "кредитные каникулы" на срок от двух до трех месяцев (в разных банках по-разному).

Кстати, после окончания карантина и "кредитных каникул" многие банки будут вынуждены пойти на реструктуризацию кредитов в силу как минимум двух причин:

➡️ недопущение дальнейшего ухудшения качества кредитного портфеля, ведь и так огромная доля неработающих кредитов корпоративному сектору с начала 2020 года еще больше увеличилась — с 53,8% на 1 января 2020 до 55,0% на 1 марта 2020 (463,5 млрд грн). А просроченные кредиты физическим лицам, включая физлиц предпринимателей, находятся на уровне 34% (74,3 млрд грн);

➡️ конкуренции между банками за клиентов. Клиент всегда может выбрать более лояльный банк.