Кризис критики и нетерпимость. Вопросы, которые поднимает реакция на The Last of Us part 2

Вчера состоялся первый украинский онлайн-марш равенства — около 1300 человек оставили метки на виртуальном Хрещатике в Google Maps. Множество хороших слов вроде "Бунтуй! Кохай! Права не віддавай!", "We are stronger together!" и "Мы разные, но мы равные". Интересно, что к тому моменту пользователи популярного агрегатора отзывов Metacritic уже третий день наблюдали феноменальную дискуссию, тесно связанную с ЛГБТ-вопросом.

Немного контекста. 2020-й даже без короновируса и карантина для игровой индустрии был бы знаковым. В декабре прошлого года Microsoft представила игровую консоль нового поколения Xbox Series X. Она должна выйти осенью. Неделю назад Sony показала следующую PlayStation — пятая версия приставки появится на прилавках до конца года. Создатели большинства крупных игр, запланированных на этот год, оказались в интересном положении, ведь многие ожидают от них достойного конца консолей нынешнего поколения.

В этой ситуации оказалась и студия Naughty Dog. Хотя для нее она не нова. В 2013 году жизненный путь PlayStation 3 номинально подходил к концу — не за горами был релиз PlayStation 4, самой продаваемой на сегодняшний день приставки (106 млн штук на 31 декабря 2019-го). Тогда "Доги" готовили игру The Last of Us ("Последние из нас") и выпустили ее летом 2013-го, в разгар перехода между поколениями. Главная особенность TLOU, как для простоты ее называют поклонники, в том, что она относится к кинематографическим играм.

Подобные игры, условно, можно разделить на два типа. Первый — игрок смотрит компьютерное кино с актерами и в определенный момент жмет кнопку, чтоб выбрать сценарный поворот. Пойти по главной улице или свернуть в подворотню? Какой эпизод смотреть следующим — схватку с противником или бегство от полиции? Второй тип отличается тем, что игроку нужно принимать активное участие в прохождении. Стрелять, драться, карабкаться, бегать, скакать на лошадях и что там еще по сюжету понадобится.

TLOU относится ко вторым. Если не вдаваться глубоко в сюжет игры, The Last of Us — очередной зомби-апокалипсис. Люди массово заражаются грибком, который делает их агрессивными мутантами. Миллионы жертв, мировой кризис, миграции, голод, катастрофа. В центре истории — суровый и бородатый контрабандист Джоэл, двадцать лет назад, в самом начале эпидемии, трагически потерявший дочь. Ему нужно переправить из одного города в другой дерзкую и обаятельную девочку-подростка Элли. В ходе опасного путешествия между ними возникает трогательная и крепкая связь.

Хорошо срежиссированная история, актерская игра и интересный геймплей сделали "Последних из нас" хитом. За первую неделю было продано 1,3 млн копий, за год — 8 млн, за 5 лет — 17 млн. У списка наград The Last of Us — отдельная страница на Википедии, где главная премия индустрии "Игра года" соседствует с чопорной BAFTA. Учитывая открытый конец и оглушительный успех, вопрос делать ли сиквел перед Naughty Dog не стоял. Вторую часть анонсировали в декабре 2016.

Выпустить игру планировали 21 февраля 2020-го, но автор проекта Нил Дракманн взял еще пару месяцев, чтобы закончить игру без спешки и перенес релиз на 29 мая. В апреле коронакризис заставил студию отодвинуть продолжение на 19 июня. Ближе к дате вокруг игры начал сгущаться скандальный фон. Во-первых в сеть слили подробности игры. Во-вторых, оказалась что она запрещена в странах Ближнего Востока и Китае. При этом в КНР можно было заказать кредитные карты с дизайном TLOU. Такая вот ирония запретов.

Июнь начался с осторожных заметок игровых журналистов. Многие к тому времени, уже получили ключ от игры, но на полноценные рецензии действовало эмбарго. Реакцию СМИ и блогеров можно было описать, как осторожный восторг. За неделю до выхода, 12 июня, эмбарго ослабло и восторг из осторожного перерос в бурный. Журналисты не скрывали удовольствия, хвалили игру в целом, ее сюжет и то, как авторы поработали с материалом первой части. За несколько часов "Последние из нас часть 2" стала третьей самой высокооцененной игрой на PS4. Сайт Metacritic учел 79 рецензий различных изданий, большая часть которых болталась в районе 90-100 баллов, и выдал 96 баллов. Выше забрались только Red Dead Redemption 2, в которой британские компании проводят рабочие конференции, и абсолютный суперхит GTA V. Обе игры получили по 97 баллов.

В ночь на 19 июня у игровых магазинов по всему миру выстраивались очереди из желающих получить TLOU2. В таком флешмобе поучаствовали Бразилия, Великобритания и даже Беларусь. Количество отзывов рядовых игроков на Metacritic поразило даже самого Даркманн. Шутка ли, за первые сутки после релиза — 13 тысяч рецензий, за вторые — еще плюс 32. У той же Red Dead Redemption 2 — чуть больше 11 тысяч. За два года! Правда, произошло неожиданное. Пользовательский рейтинг игры на Metacritic составил сначала 3,4 из 10, а потом упал до 3,2. Несколько тысяч пользователей оценили игру на ноль баллов.

Все претензии можно разделить на две части. Первая — недовольство ЛГБТ-тематикой. Еще в конце первой части мы узнаем, что Элли нравятся девушки. Из апрельской утечки было известно, что тема получит продолжение. Во второй части у главной героини появляется подруга, создатели не собираются скрывать однополые отношения и пара без проблем целуется "в кадре". Более того, среди второстепенных персонажей — бисексуальная девушка и трансгендерный парень-подросток. Весной, к слову, эта информация стала поводом для петиции в РФ. Ее авторы требовали запретить игру, поскольку она "нарушает закон о пропаганде гомосексуализма и может негативно повлиять на молодое поколение россиян". Оказалось, подобная логика не ограничивается российской глубинкой и многих игроков подобные детали могут легко оттолкнуть и настроить против игры.

"Нет, мэм! Я мужчина, и эта игра не для меня. Это для ЛГБТ-сообщества и сильных независимых женщин. Нил Дракманн мужчина-феминист. Нельзя быть большим лицемером, чем это. Лучше мусор, чем эта игра", — отметил один из пользователей с оценкой "ноль".

Недовольны сторонники этой позиции и новой героиней — Эбби. Молодая девушка настоящий продукт грибного зомби-апокалипсиса. Отчаянная, безжалостная, с развитой мускулатурой она играет одну из ключевых ролей в сюжете и отлично вписывается в категорию сильной независимой женщины. Эти качества Эбби стоили игре не одну сотню негативных комментариев. Критику усугубил и тот факт, что в TLOU2 есть достаточно откровенная сцена секса этого персонажа с молодым человеком. Самые невнимательные игроки, сбитые с толку физической подготовкой Эбби спутали все на свете, окрестили ее трансгендером и праведным гневом выступили против студии.

"The Last Of Us закончилась на первой игре. Это какое это извращенное фетиш-порно от сценаристов этой игры", — пишет другой "ноль".

Вторая претензия — сюжетная. Многих возмутило, что один из главных героев умирает практически в самом начале и история структурно не повторяет первую часть, а только опирается на нее, иногда даже переопределяя мотивы некоторых поступков и решений из прошлого. Более того, сюжет второй части нельзя называть линейным — отношения раскрываются во флешбеках и, например, только к концу игры полностью понятно почему в первых эпизодах у Джоэл и Элли проблемы с общением. Сценарные эксперименты, которые пришлись по вкусу профессиональным критикам, игроки встретили с негодованием. Они жаловались на смутную мотивацию персонажей, невнятность сюжетных решений и нежелание работать над сценарием в угоду тезису "белый мужчина — зло, разнообразие — добро".

Тут стоит сделать важную оговорку. Чтобы пройти весь сюжет от начала до конца нужно потратить 25-30 часов, а многие из обзорщиков еще на этапе эмбарго обращали внимание — чтобы полноценно насладиться сюжетом, нужно пройти игру полностью. Первые же придирки к сценарию появились уже через 5-7 часов после релиза игры. На нелепость подобной ситуации указали украинский киберспортивный комментатор Виталий "v1lat" Волочай и киберспортивный журналист Ричард Льюис, намекая, что многие из комментаторов делают поспешные выводы, не пройдя до конца игру.

Вот так, одна из ключевых игр эпохи очередного перехода между консольными поколениями поддерживает дискуссию сразу на несколько уровнях. Во-первых, что делать с кризисом главного принципа интернет-критики, когда есть вердикт профессионального сообщества и другой, нередко противоположный по настроению, от рядового пользователя? К моменту написания этого текста рейтинг The Last Of Us 2 начал понемногу расти (до 3,8 баллов) и нет сомнений, что со временем, когда большинство пройдет игру до конца, оценка окажется не такой низкой. Но скольких потенциальных покупателей зомби-драмы отпугнула волна негатива от игроков, разругавших сюжет еще до того, как успели его пройти? Любой здравомыслящий человек, который решает, куда ему потратить 80 долларов, дважды подумает, увидев, что количество отрицательных отметок превышает число положительных вдвое. Возможно, подход, который активно использует большинство агрегаторов мнений и рецензий, уже в ближайшем будущем придется пересмотреть или, как минимум, трансформировать?

Во-вторых, что делать с тем, что большинство поклонников компьютерных игр остаются достаточно нетолерантно настроенными к ЛГБТ-сообществу? Даже когда эти вопросы не выходят на первый план и служат только интересным атрибутом истории. Иногда создается впечатление, что геймеры — это прогрессивная часть населения планеты, у которой нет предрассудков такого характера. Об этом же говорят и сами игры! Вот, в популярном онлайн-шутере Overwatch есть как минимум два гей-персонажа. Представлены они и в культовой серии Mass Effect. Однополой любовью на экране, вроде, никого удивить или оскорбить уже нельзя. Однако ситуация с The Last Of Us 2 говорит об обратном. Пользователи готовы тратить время и заводить аккаунты на Metacritic, просто чтобы оставить развернутую, гомофобную рецензию длиной в 3 тысячи знаков. Что делать, если TLOU2 получит в конце года звание "Игры 2020 года" и из социальных глубин снова всплывет дискуссия под условным названием "хочешь "Оскар" — снимай про геев"?