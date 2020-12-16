Мнения 30 минут назад

Кто должен платить за услуги риэлтора

Ищущие жилье украинцы часто должны заплатить 50% месячной арендной платы риэлтору, хотя никаких услуг от него не получали

Фото: Рixabay Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Есть два основных пути поиска квартиры: первый — вы не хотите погружаться в процесс и нанимаете риэлтора, который избавит вас от этой головной боли, второй — самостоятельно начинаете изучать тысячи объявлений на специализированных сайтах и ходить на просмотры. Парадокс в том, что, даже пойдя по второму пути, вы все равно столкнетесь с риэлтором и скорее всего будете вынуждены заплатить ему деньги, хотя, как таковой услуги он вам не предоставил.

Риэлторы говорят: за то, что мы вас свели с арендодателем, мы хотим 50% месячной арендной платы. У очень многих арендаторов возникает вопрос: а за что? Нередки случаи, когда брокер даже не приходит на показ, не знает, кто этот арендодатель, не проверил ни квартиру, ни документы, не составил грамотно договор, и вообще непонятно, на чьей он стороне — торгуется за вас, за уменьшение цены, за доукомплектование квартиры какими-то фишками. Или он вообще не торгуется и на стороне арендодателя, но тогда возникает вопрос, почему платит ему арендатор.

Кратко и по делу в Telegram

Такая практика в Украине сложилась исторически. Представьте себе ситуацию 30 лет назад: вы хотите сдать квартиру и пишете объявление в газету или просто вешаете на столб. Вдруг появляется какой-то человек, который говорит: я риэлтор и помогу вам сдать квартиру. Вы отвечаете: почему я должен платить деньги за то, что вы попробуете сдать мою квартиру, которую я и так сдам, вот сейчас только напишу объявление в газету.

А он говорит: нет, вы ни за что не заплатите, я возьму деньги с арендатора, просто отдавайте мне свои квартиры, а я гарантирую, что обеспечу вас хорошими арендаторами. То есть получается, что риэлторы исторические вклинились в пару арендатор-арендодатель — эта ситуация с годами так зацементировалась, что сейчас найти прямые объявления от арендодателя практически нереально.

Платить за услуги должен тот, кто нанимает риэлтора. Если я сдаю квартиру и хочу, чтобы мне туда привели арендатора, я плачу риэлтору за то, что он нашел хорошего арендатора, который будет приносить мне доход. Если я, как арендатор, не хочу разбираться с тысячами объявлений на сайтах, ходить на просмотры, предварительно изучать все нюансы, я плачу риэлтору за его услуги: за то, что он все отфильтрует, проверит, поторгуется, докопается к документам. Я схожу не на 23 просмотра, а на два и на втором выберу ту квартиру, которая максимально мне подходит.

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Существуют отдельные истории, когда сдается не самая дешевая квартира, среднего или высокого уровня и арендодатель, нанимая квалифицированного риэлтора, сразу готов заплатить комиссию. И вот мы видим на сайтах такие объявления на квартиру без комиссии — казалось бы, вот он цивилизованный рынок, когда риэлтор получает деньги от заявителя услуги, но странным образом эти же объявления можно найти от имени других риэлторов на других сайтах, но уже с комиссией. Если вы не найдете первоначальное объявление без комиссии, то из профессиональной солидарности, первый риэлтор вам никогда не скажет, что за сдачу квартиры уже заплатил арендодатель.

Как сделать, чтобы платил заказчик услуги? К сожалению, только эволюционно, путем формирования цивилизованного рынка. Потому что, например, на рынке коммерческой недвижимости это уже давно так. Когда работают юрлица, они привыкли: кто заказывает услугу, тот и платит. Думаю, со временем и с диджитализацией рынок аренды жилой недвижимости тоже придет к такой практике.

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Уже сейчас вкладываются очень большие средства в разработку специализированных сайтов, которые упрощают коммуникацию между арендодателями и арендаторами, в искусственный интеллект, который делает правильные выборки, исключает фейки и проверяет рисковые моменты и так далее, и тому подобное. Поэтому надеюсь, что уже в ближайшем будущем рынок аренды жилья станет ясным, безопасным и цивилизованным.

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