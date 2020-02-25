Легальний фріланс та швидкі звільнення. Чи це про найближчі трудові реалії в Україні?

"Цільова аудиторія — всі". Невдовзі парламент може дати світу новий закон про працю. Документ зачепить інтереси всіх громадян України. Його поява — кричуща необхідність: попередник, Кодекс законів про працю (так званий "КЗоТ"), "народжений" далекого 1971 року.

Відповідний проект документу вже ухвалений Кабміном. Проте суперечки навколо закону не вщухають, передусім через неоднозначність деяких його пунктів. Як зміняться трудові взаємини роботодавців та працівників, якщо новий документ таки ухвалять?

Привід радіти

Студентам — роботу! Новий закон модернізує види трудових угод. Зустрічайте нову класифікацію:

• терміновий — на строк не більше 5 років (стосується ряду професій: викладачів, артистів, журналістів, спортсменів, а також керівників);

• короткостроковий — на термін до двох місяців (на час відсутності постійного працівника);

• сезонний (сільське господарство, туризм);

• легальний фріланс (з нефіксованим часом роботи);

• учнівський (для студентів, дозволяє легально поєднувати роботу і навчання);

• з домашнім працівником (дозволяє легально найняти няню, кухарку, прибиральницю тощо).

За затримку зарплати — штраф

Невчасна невиплата зарплати й компенсацій вже не буде грою в одні ворота. Працівник зможе вимагати переглянути контракт та внести пункти про штрафи та компенсації. Розмір такої компенсації залежатиме від подвійної ставки НБУ у розрахунку на рік за кожний день затримки. Отже, роботодавець повинен буде сплатити працівникам всю заборговану зарплату з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення. А також проценти річних від суми прострочення.

Ненормований робочий день

Відтепер цей неприємний момент допускається лише раз на місяць. Оплачується така робота у підвищеному розмірі. Повторне залучення до роботи понад норму оформлюється як надурочні роботи. Кожна година такого формату оплачується в подвійному розмірі, а понад 120 годин на рік — у потрійному.

За роботу працівника у важких, шкідливих і небезпечних умовах праці роботодавці відтепер мусять доплачувати не менше 4% від зарплати. І погані новини для роботодавців, які полюбляють розраховуватися з працівниками умовним цукром і борошном: нова версія закону скасовує будь-яку натуральну оплату праці.

Відмова від продовження роботи

Якщо на робочому місці виникли умови, небезпечні для життя чи здоров'я робітника, він має законне право наполягати на цьому. Це ж саме стосується ситуації із затримкою нарахованої заробітної плати протягом 7 днів. В обох випадках за працівником зберігається робоче місце і середня заробітна плата за кожний день вимушеного простою.

Гнучкий графік та віддалений формат роботи

Відтепер це формально зафіксована реальність в межах 40-годинного робочого тижня. А от випробувальний термін офіційно тепер становить не більше 3-х місяців для усіх професій та посад. Термін відпустки за свій рахунок збільшений до 30 календарних днів.

"Заборона булінгу"

На цей пункт вже встигли звернути увагу ЗМІ: новація передбачає сувору заборону будь-якої дискримінації та цькування в сфері трудових відносин.

Привід сумувати?

Звільнення: швидше, гнучкіше, лояльніше. Нове законодавство змінює підходи щодо звільнень робітників. Лише оцініть:

• За 15 днів до звільнення роботодавець має попередити того робітника, який відпрацював півроку, за місяць — тих, які рік і більше. Якщо безперервний термін на одному місці становить 5 років і більше, попереджати необхідно буде за 60 днів, а старожилів, що працюють понад 10 років — за 90 днів.

• Вихідна допомога для працівника зі стажем до десяти років складе 2 зарплати, а більше десяти — 3.

• Роботодавець тепер може звільнити працівника негайно і без його згоди (NB!). При цьому робітник отримує на руки подвійну зарплату.

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• За відсутність на роботі протягом 10 днів без відомої причини (не виходить на зв'язок, не шукає способу повідомити про себе) працівника можна звільнити без його згоди.

• Відтепер робітник може вимагати звільнення за строковим трудовим договором. Головна умова: роботодавець не виконує умови договору (затримує зарплату).

Безальтернативний туризм

Роботодавець може перевести працівника на тимчасову чи постійну роботу в іншу місцевість, не запитавши його згоди. При чому або на те ж саме підприємство, або на інше.

Більше оптимізму

Попри деякі болючі новації, головний документ країни про працю все ж таки має низку переваг для усіх працездатних українців. Так, працівники зможуть швидше найматися та звільнятися з роботи. Коли спрощується процедура заміни працівника, з часом зростає кількість кваліфікованих кадрів.

Ще один позитивний наслідок: чітко прописані терміни та правила сприятимуть зменшенню бюрократії, а вартість кадрового супроводження працівника знизиться. Завдяки появі строкових трудових договорів можна буде офіційно залучати працівників до проектної роботи.

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Крім того, можливість легалізації працівників, які працюють "в тіні", знижує ризики перевірок і відповідних штрафів. Сучасні та гнучкі форми організації праці без фіксованого робочого місця та часу роботи дадуть потужний імпульс для розвитку сучасних професій (передусім, у digital-напрямку).

Підсумую: в Україні чи не вперше з'‎явиться підґрунтя для чесного оподаткування та формування стабільних пенсійних накопичень. Новий Закон сприятиме зростанню можливостей для кредитування та масштабування бізнесу, а також виходу підприємництва з тіні. Одним словом, ми ще на кілька кроків станемо ближчими до цивілізованих країн.