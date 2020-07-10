Лес, который мы теряем: почему Украине не удается противодействовать незаконным вырубкам

Сегодня 30% земной суши покрыто лесами, но их площадь постоянно уменьшается. Обезлесение, которое началось на заре индустриальной эры, продолжается. Только в 2015-2020 годах его темпы составляли 10 млн гектаров в год. Леса гибнут от пожаров, хронических заболеваний и изменения климата, но наибольший вред наносит деятельность человека. Печальную пальму первенства в нелегальных вырубках держат Камбоджа, Перу, Демократическая республика Конго.

Ведущие государства мира осознали пагубность политики хищного истребления лесов. В 2003 году Евросоюз принял План действий по совершенствованию практики правоприменения и управления в лесном секторе (ФЛЕГ). Он, в частности, предусматривает запрет импорта и экспорта древесины, добытой в результате незаконных рубок. Во исполнение плана ЕС утвердил Регламент по предупреждению проникновения на рынок нелегального дерева, основой которого является так называемая система должной добросовестности. Операторы, которые закупают древесину за пределами Европейского Союза, требуют от поставщиков надежного подтверждения ее легальности. За нарушение этих принципов предусмотрены жесткие санкции вплоть до уголовной ответственности.

США в 2008 году приняли поправки к так называемому Закону Лейси, предусматривающие уголовное наказание за ввоз древесины с нарушением законодательства той страны, где ее заготовили. Речь идет не только о лесе-кругляке, но и о товарах перерабатывающей промышленности, например, бумаге или картоне. Декларирование импортируемого древесного сырья контролирует Служба обеспечения здоровья животных и растений.

А незаконным вырубкам внутри страны эффективно противодействует Лесная служба США. В своей структуре она имеет Службу правопорядка и расследований, сотрудники которой вооружены, могут проводить рейды и обыски, а также осуществлять аресты. Хотя часть инспекторов передвигается на лошадях, в своем арсенале они имеют все современные технические средства — внедорожники, вертолеты, снегоходы. Незаконно заготовленная древесина на время следствия и суда находится на специальных складах, а после доказательства вины Лесная служба ее продает, а средства направляет на самообеспечение.

Жесткое законодательство ввели и в Австралии. Оно устанавливает широкие полномочия для инспекторов, которые осуществляют мониторинг и ведут расследования нарушений закона. На уровне каждого штата действуют свои структуры, уполномоченные следить за недопущением незаконных рубок. В штате Виктория это, например, Департамент окружающей среды, земли, воды и планирования, осуществляет ежегодный экологический аудит для оценки законности лесных вырубок. Текущий контроль осуществляется за счет объединения полевых инспекций, лесных проверок и расследований. Штрафуют не только "черных лесорубов", но и тех, кто обрабатывает нелегальное сырье. Штрафы достигают 90 тысяч австралийских долларов для физических лиц и 450 тысяч — для предприятий. В случае значительных убытков предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.

В Украине, к сожалению, отсутствует эффективная система противодействия незаконным вырубкам, масштабы которых возрастают. По официальным данным, в прошлом году их объем увеличился почти в семь раз до 118 тысяч кубометров, что нанесло ущерб государству на сумму 814,2 млн грн. И это только верхушка айсберга, потому что часто под видом легальной санитарной вырубки скрывается уничтожение здоровых деревьев. Обозначая их как дрова и официально продавая за копейки, реальную сумму коррумпированные работники лесхозов кладут себе в карман. К сожалению, ни мораторий на экспорт леса-кругляка, ни существенное повышение штрафов за самовольные вырубки, ни снижение размера существенного вреда, после чего наступает уголовная ответственность, ситуации не изменили.

В чем же причина такой наглости и безнаказанности "черных лесорубов"?

Во-первых, недостаточно высокая оплата труда работников лесхозов и их руководителей провоцирует коррупцию. Средняя заработная плата директора лесхоза сейчас достигает 24 тысяч гривен, что несопоставимо с коррупционными рисками.

Во-вторых, отсутствие ответственности за переработку незаконно заготовленного древесного сырья. При таких условиях покупка краденого дерева всегда будет процветать, потому что дельцы смогут коррумпировать персонал лесных хозяйств.

В-третьих, электронная система учета лесных ресурсов до сих пор не охватывает весь лесной массив страны. Она позволит отследить путь каждого дерева от места сруба на предприятие, которое его переработало.

В-четвертых, незавершенный процесс сертификации лесов. По состоянию на начало 2020 года, сертификаты Forest Stewardship Council получили только 42% лесных участков. Полная сертификация не только гарантирует экологичность лесоматериалов, но и помешает продаже нелегально срубленной древесины.

В-пятых, несовершенная система государственного контроля лесного фонда. Сегодня этим занимается как Госэкоинспекция, так и Гослесагентство. При этом последнее фактически контролирует само себя.

Законопроект 3091 о государственном экологическом контроле, который сейчас находится на рассмотрении парламента, устраняет это противоречие. Экологический контроль передается в одни руки — в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по осуществлению государственного экологического надзора. В настоящее время таким органом является Госэкоинспекция.

Большим позитивом является принятие Верховной Радой во втором чтении законопроекта 2379, который направлен на проведение национальной инвентаризации лесов. Это будет система избирательно-статистических обследований лесного фонда Украины. Ее цель — получить обоснованную информацию о лесах для нужд планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга.

Опыт последних лет свидетельствует — побороть "черных лесорубов" можно только комплексными изменениями законодательства и правоприменительной практики. Это тщательный учет и контроль всей древесины, системные проверки лесных хозяйств, ответственность не только продавцов нелегального сырья, но и тех, кто ее обрабатывает, концентрация функции контроля и надзора в едином центре и достаточное его материально-техническое обеспечение.

На посту главы Госэкоинспекции уже дал поручение всем структурным подразделениям усилить противодействие нелегальным заготовкам и обороту древесины. В частности, во время проведения плановых и внеплановых проверок тщательно фиксировать, сколько древесины было заготовлено, сколько реализовано лесхозами, как работает государственная служба охраны, а все материалы проверок передавать в прокуратуру, чтобы была оперативная реакция правоохранителей.

Леса Украины будут в безопасности только тогда, когда мы реализуем принцип неотвратимой ответственности каждого нарушителя природоохранного законодательства. И Государственная экологическая инспекция приложит максимум усилий, чтобы достичь этой цели.