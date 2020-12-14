На что обратить внимание при ликвидации компании за границей

Пока Верховная Рада Украины в очередной раз откладывает рассмотрение законопроекта №4065 о переносе сроков по декларированию контролируемых иностранных компаний (КИК), собственники компаний за границей уже задумываются о возможных последствиях владения такими активами.

Для тех, кто более не хочет быть связан с нерезидентным бизнесом, особенно остро стоит вопрос ликвидации компании за границей. Ввиду приближающегося конца года, возможные сроки по завершению этого процесса особенно важны.

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Этапы ликвидации компании во всех юрисдикциях мало отличаются:

1. Решение собственников о ликвидации компании;

2. Расчет с кредиторами;

3. "Обнуление" балансов — выведение активов. В большинстве случаев — распределение средств на личные счета в рамках ликвидации. Этот способ особенно актуален с недавними изменениями в Налоговый кодекс согласно закону №466.

4. Подача документов на ликвидацию в реестр. Значительные отличия по срокам могут быть в оффшорных и оншорных юрисдикциях.

Бросить нельзя оставить

Ввиду отсутствия отчетности и налоговых обязательств перед местными органами во всех оффшорных юрисдикциях ликвидация не составляет особого труда. Исходя из нашего опыта, ликвидация компании, например, в Панаме может пройти за неделю. При этом возникает вопрос о рациональности принудительной ликвидации компании в офшорных зонах. Ведь платить налоги и налоговую отчётность подавать не требуется. Среди собственников распространена практика "бросания" компаний.

Однако, во избежание дальнейших проблем, мы все же рекомендуем пройти процедуру исключения из реестра, как только компания перестает быть необходима. В зависимости от юрисдикции после "бросания" компании и неуплаты сборов в реестр компания может быть исключена минимум через год. Все это время она формально принадлежит собственнику. А значит, такой факт владения может неожиданно повлечь негативные последствия.

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Ликвидация оншорных компаний обычно длительный и многоэтапный процесс, в котором следует обратить внимание на целый ряд особенностей.

1) Отчетные налоговые компании в отличие от оффшорных нельзя просто так "бросить" в реестре.

Вне зависимости от того, ведёт ли компания деятельность, она продолжает свое существование. Так, компания имеет обязательства по подготовке и подаче отчетности (пусть даже нулевой), оплате сборов в реестр, налогов. Ответственным лицом и официальным представителем компании выступает директор.

В случае использования номинального сервиса все претензии за невыполнение требований местных органов могут направляться номинальному директору. Во избежание лишних вопросов и минимизации рисков, агенты компании могут снять с себя полномочия по директорству и номинировать собственника официально как ответственного лица (директора) компании. Ввиду принятых поправок в Налоговый кодекс о КИК, такой шаг может быть крайне нежелательным для собственников.

2) Задолженности компании.

Процедура ликвидации компании предполагает погашение задолженности перед контрагентами. Для этих целей в официальном издании страны регистрации компании публикуется уведомление о намерении по ликвидации. В течение определенного периода кредиторы компании могут заявить свои требования о погашении задолженности.

В ситуации, когда иностранная компания имеет долги перед агентами за обслуживание (номинальный сервис акционера, директора, адрес) или за бухгалтерские услуги, оказанные компании за прошлые периоды, их также необходимо будет погасить. Агенты компании выступают такими же кредиторами, и также имеют право заявить требования по оплате задолженности.

3) Банковские счета компании.

До момента завершения процедуры ликвидации, компания не должна владеть какими-либо активами, в том числе банковскими счетами. Нередко возникают ситуации, когда компанию решают закрыть и достаточно формально относятся к соблюдению этапности процедуры ликвидации.

В такой ситуации нежелательным вариантом развития событий может быть запрос от банка о предоставлении обновленных документов по компании. В итоге оказывается, что компания ликвидирована и не может предоставить необходимые документы.

Если сумма остатка на банковском счете внушительная, это сулит процессом восстановления компании, возобновления полномочий управляющего по счету для возврата суммы в банке.

4) Налоговая отчетность.

При ликвидации компании в налоговой юрисдикции обязательно требуется подача налоговой отчетность за все периоды до момента закрытия компании. В случае отсутствия отчетов за какой-то период или возникновения вопросов у налоговых органов к отчетам прошлых периодов компании могут отказать в ликвидации или начать проверку.

В связи с этим, существует риск, что ликвидация компании затянется вплоть до нескольких лет. Поэтому мы рекомендуем клиентам при наличии нежелательных активов в виде иностранных компаний — избавляться от них наиболее корректным способом и рациональным способом.