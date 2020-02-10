Лучшая партнерская программа: 13 лет лидерства

Целью компании SAP является трансформация бизнес-процессов компаний и их превращение в Intelligent Enterprises, то есть в предприятия, которые интегрируют технологии в бизнес-процессы, чтобы избавить сотрудников от рутинных операций и повысить производительность. Реализовать эту цель без партнеров невозможно, поэтому расширение партнерской сети — важная составляющая стратегии SAP.

Как все начиналось, или если хочешь сделать лучше, начни "с нуля"

В начале 2000-х в компании SAP еще не было партнерской программы мирового класса, но требовалась удобная модель взаимодействия с преимуществами для партнеров. Именно так мы создали нашу партнёрскую систему, которая получила название SAP PartnerEdge.

Мы понимали, что лучшая партнерская программа — это, прежде всего, поддержка выхода на рынок, соблюдение международных стандартов и законов, предоставление преимуществ и возможностей для построения бизнеса. Она должна включать привлечение, удержание и развитие каждого партнера.

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Учитывая это, была создана партнерская программа, охватывающая все фазы жизненного цикла партнера от начала партнерства к наращиванию компетенций и подтверждения статуса на глобальном уровне. В самом начале, при старте программы, партнеры могли работать только по двум продуктам компании SAP, сейчас — по более 65 продуктовым направлениям из портфеля решений.

Четкие правила и равные условия для всех

У SAP — абсолютно прозрачный процесс присоединения к партнерской сети, с четкими требованиями и равными возможностями для каждой компании.

Менеджер по работе с партнерами помогает потенциальному партнеру определить направление развития и увеличить проникновение на рынке, ведь в SAP PartnerEdge существует множество программ, разработанных с учетом специфики деятельности партнеров (консультационные услуги по внедрению, продажи, разработка решений, хостинг).

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SAP предъявляет к партнерам несколько важных требований: понимание и четкое видение развития рынка, наличие бизнес-плана (ибо партнерство должно быть взаимовыгодным), наличие квалифицированной команды для организации процесса продаж и внедрения решений, а также прозрачное ведение бизнеса в рамках законодательства (Due Diligence).

SAP PartnerEdge в Украине

На данный момент партнерская система в Украине состоит из 18 компаний и охватывает все модели взаимодействия: продажи, сервис, поддержка и хостинг. SAP открыта к привлечению новых партнеров и сейчас мы ведем переговоры с 5 потенциальными партнерами.

Признание и оценка

С момента запуска программы в 2005 году произошло много изменений. Программа развивалась, модернизировалась и трансформировалась в программу последнего поколения, отвечающую потребностям партнеров и оперативно реагирующую на изменения рынка.

Сегодня SAP PartnerEdge объединяет более 17 тысяч партнеров и многократно получила награды за лучшую в классе программу партнеров с момента выхода в 2006 году (5* мировой оценочный приз, который получают лучшие партнерские программы международных ИТ-компаний). Мы гордимся, что 13 лет удерживаем первенство с программой, которая дает партнерам максимально полную возможность для развития.