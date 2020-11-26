Маркетинг для рекрутеров: как использовать рекламу в Facebook для поиска кандидатов

Facebook перестал быть вотчиной только маркетологов. Популярность этой соцсети и обилие инструментов для работы с аудиторией позволяют неплохо решать задачи, связанные с рекрутингом. Украинский сегмент аудитории насчитывает более 13 млн пользователей, эта социальная сеть уверенно держится в ежемесячных рейтингах самых посещаемых ресурсов, по версии ІнАУ.

Facebook, в первую очередь, социальная сеть, а не, к примеру, сайт по трудоустройству. Поэтому говорить об альтернативе специализированным ресурсам по поиску персонала не приходится. И все же это неплохое дополнение к набору источников для получения потока кандидатов.

Целевая аудитория

Чтобы успешно запустить рекламу, важно знать свою целевую аудиторию. В контексте работы рекрутера речь будет идти о портрете кандидата. И если, к примеру, задача маркетолога конвертировать переход пользователя из соцсети в лиды, то рекрутеры будут смотреть на конверсии в собеседования.

Изначально нужно изучать ЦА, а потом запускать рекламу. Подумайте, кто эти люди, где они живут, чего хотят, какие у них поведенческие паттерны. Один из самых хороших способов проверить свои идеи и гипотезы — спросить у аудитории напрямую. В этом случае вы всегда почерпнете для себя маленькие открытия и неожиданные инсайты.

Например, ваша компания занимается охранными услугами и вам нужно нанять 30 охранников. Допустим, после общения с потенциальными кандидатами на вакансию, мы знаем, что охранники не ищут работу с помощью компьютера, а выполняют поиск с помощью смартфона. Зная эту информацию, мы настраиваем рекламу на наших охранников, используя соответствующие интересы, местоположения и, главное, — устройства/плейсменты.

Основы рекламного кабинета

В рекламном аккаунте есть "надстройка" — Business Manager. Она полезна, если вашим кабинетом будет пользоваться много сотрудников и у вас будут большие бюджеты. Зайдя в рекламный аккаунт вы сразу же имеете возможность приступить к созданию рекламной кампании:

• Настройки цели кампании — выбирайте необходимую цель исходя из своих KPI;

• После выбора целей, вы попадаете в настройки группы объявлений в плане таргетингов. В каждой кампании есть группа объявлений. Их можно создавать до 300 единиц в рамках одной кампании. В группах объявлений вы можете менять язык, местоположение, интересы аудитории. Тщательно все настроив, проверьте — вдруг не установилась правильная геопозиция и вместо Украины реклама будет показываться worldwide или, к примеру, язык будет выбран только английский. Такие ошибки стоят денег.

Изменяя настройки таргетинга вы можете выбрать тот сегмент аудитории, который соответствует вашим требованиям. Например, если вы ищете нового рекрутера в вашу команду, то в графе "Детальный таргетинг" укажите интерес "Подбор персонала" и Facebook подберет вам людей, которые интересуются этой темой;

• Бюджеты кампаний. Старайтесь делать их безлимитными и управлять кампаниями с помощью цены клика, опираясь на конечную цель и затраты. То есть, если у вас есть постоянная потребность в поиске кандидатов, то не нужно все время создавать новые кампании при поиске нового сотрудника, можете использовать одну кампанию на протяжении месяцев.

• Креатив. Представьте, что вы — ваша ЦА. Подумайте, понимаете ли вы, глядя на свою картинку или просматривая видео, что от вас хотят? Порой красивая графика с супергероем может работать хуже, чем простая надпись на обычной картинке "Горячая вакансия". В любом случае без тестов не обойтись.

Пять советов по работе с рекламным кабинетом Facebook

1. Запускайте рекламу на повышенном бюджете в первые дни, так вы охватите большее количество пользователей.

2. Тестируйте абсолютно разные креативные гипотезы. Недавно Facebook убрал ограничение на использование текста в рекламных баннерах и теперь вы можете запустить в рекламу картинку с надписями "ИЩЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ" хоть на всю площадь картинки. А вдруг сработает?

3. В платежных настройках аккаунта можете выбрать валюту, у которой на данный момент имеет сравнительно низкий курс по отношению к доллару. Таким образом, вы сможете более гибко регулировать бюджеты и ставки по вашим кампаниям. У вас будет больше пространства для изменения ваших затрат.

4. Не стесняйтесь использовать emoji. Везде. Иногда они очень изменяют ситуацию.

5. Регулярно узнавайте новое из мира рекламы на Facebook. В этом вам помогут такие блоги, как AdEspresso, Jon Loomer, Social Bakers.