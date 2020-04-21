Миллион за вакцину? Почему украинской науке нужны долгосрочные инвестиции

При этом если изначально речь шла о том, что на вакцину от коронавируса потребуется год-полтора, то теперь говорят о паре месяцев. Наука наполнилась сенсационностью, и в связи с отменой песенных европейских конкурсов и футбольных баталий, люди направили свой азарт и внимание только на вирус. Это объяснимо. Вопрос в том, какое место Украины в этом новом чемпионате?

Президент Владимир Зеленский пообещал миллион долларов за разработку вакцины. Звучит очень ярко, но только так это не работает. Наукоемкий сектор экономики требует денег не после, а до. Именно на разработку нужны миллионы, ведь это не дикий запад и речь не о поимке преступника.

Если проанализировать многочисленные сообщения о разработках вакцины, то видно, что в борьбу включились крупные центры, поддерживаемые государством, либо же университетами или фармакологическими гигантами. Разработки вакцин для них — не старт с нуля, а продолжение системной работы. Показательный пример — заявление международной группы разработчиков, координируемых ВОЗ. Более 120 подписей от ученых из разных стран мира — это свидетельство того, что достижение оперативных результатов требует серьезной координации и объединения усилий. Именно такие процессы позволяют ускориться и направить больше ресурсов на данное направление. Наука не работает как оперативный штаб — ее нельзя собрать под задачу и быстро получить результат. Она опирается на длительные исследования и перепроверку данных.

Развитие наукоемкого сектора экономики (и речь, разумеется, не только о создании вакцин, а намного шире) требует больших средств и умения мыслить на больших дистанциях. В Украине же даже поддержка IT была сосредоточена на быстрых достижениях, но для безопасности страны важна системная поддержка науки, которая пригодится в критический момент. В итоге украинские стартапы, которые за последние годы выходили в биотех, искали инвестиций преимущественно на североамериканском рынке. И речь идет не просто о финансировании от компаний из США, но о регистрации самих стартапов, размещении лабораторий и многом другом.

Если Украина в чем-то и выигрывала, то в скорости и дешевизне проведения тестирований. Старые шутки о том, что наша страна — сырьевая база для мира (от продукции АПК до металлургии) на этом фоне приобретает новое звучание. Украина еще и база для недорогих тестирований, которые национальное законодательство позволяет провести проще и быстрее, чем в США.

Постоянное повторение мысли, что ставку на технологический сектор нельзя откладывать "на будущее" наконец утратило смысл. Будущее в виде вируса наступило. И украинская наука встретила его безоружной. Теперь нужно думать над тем, какие уроки извлечь из этих ошибок, и станет ли наука приоритетом для государства. Если принять во внимание продолжающееся падение промышленного производства, которое началось еще задолго до карантина, то о науке стоит думать уже совсем в критические сроки.

Впрочем, при общих неблагоприятных обстоятельствах, есть и хорошие новости. В Офисе президента поделились новостями, что тестируют аппараты ИВЛ двух украинских производителей. Что это за компании, чьи комплектующие используют и где налажена производственная база — не сообщалось. Но хочется верить, что если тесты будут успешными, то этот кейс может стать началом для более системного развития наукоемких производств в Украине.

Государству же важно понять, что мир сегодня не зря борется именно за вакцину, а не лекарство. Вакцина — это то, что спасает от заражения, превентивное средство. И работа с наукой устроена именно таким образом. Сначала поддержка — потом результат.