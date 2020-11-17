Мировой бизнес vs Covid-19: выводы прошлого и ожидания инвесторов в будущем

2020 — год потрясений для одних и, как показал опыт, возможностей для других. С одной стороны, мир вместо ранее озвученных аналитиками 3% роста экономики в этом году получил рецессию — падение мирового ВВП прогнозируют примерно на уровне 4-5%. К примеру, США потеряет примерно 4%, развивающиеся страны — около 3%, а Испания — почти 13% своего ВВП, по мнению МВФ. Большое количество бизнеса, особенно малого и среднего, в разных странах не пережило первых весенних локдаунов.

Но, с другой стороны, были компании — в первую очередь, онлайн-сервисы — которые получили отличный толчок для развития и рост спроса на свой продукт. Виртуальная жизнь и надежда на фармацевтов определили новые реалии и правила инвестирования.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Реакция фондового рынка

Как ничто лучше настроения, ограничения и страхи проиллюстрировал фондовый рынок США, которой с начала года раскачивался в разные стороны под напором новостей и неутешительной пандемической статистики.

Акции некоторых компаний "взлетали" на глазах на фоне очередного сообщения в СМИ. Например, акции Regeneron Pharmaceuticals, Novavax, Pfizer, Johnson&Johnson и Moderna в разное время на протяжении года были в ТОПах по уровню роста. Все эти компании либо производят тест-системы на Covid-19, либо занимаются разработкой препарата для лечения вируса, либо активно трудятся над созданием вакцины.

Также стремительный рост был у Zoom и Netflix, спрос на использование которых на карантине значительно увеличился. Росла стоимость акций Wayfair — людям дома хотелось уюта и удобства удаленной работы. Ожидаемыми были и скачки цен вверх на акции китов электронной коммерции — Amazon, Etsy. Кроме этого, тема видеоигр стала как никогда актуальной, что ускорило рост акций, к примеру, Electronic Arts. Хотя список лидеров роста в зависимости от периода и инфоповода значительно менялся.

При этом 2020 год дал много возможностей для спекулятивного заработка тем, кто понимал азы инвестирования и причинно-следственные связи происходящих событий.

На тех же акциях фармгигантов можно было хорошо приумножить капитал. Но было во всем этом немного "дегтя" — на них же можно было много потерять. В какой-то степени это была рулетка. При производстве вакцины те же Novavax, Pfizer, Johnson&Johnson сильно могут нарастить выручку и чистую прибыль.

Это подразумевает собой открытие длинной позиции по данным акциям, то есть возможности купить акции по одной цене, выждать какое-то время и продать их дороже. Период ожидания может быть очень долгим — например, 1-2 года или даже 5 лет. Но залогом успеха тут должна стать хорошая точка входа — то есть цена акций, при которой будет перспектива на хороший прирост.

Инвестиционные перспективы

Реалии мировой экономики сейчас таковы, что многие компании из реального сектора уже сейчас близки к банкротству. Поэтому перед тем, как рассматривать какие-либо перспективы для инвестирования нужно понимать варианты развития событий и принимать на себя риски.

Что можно говорить о будущем фондового рынка, когда появится вакцина? Логично сделать ставку в долгосрочном периоде на компании из авиа, кино и ритейл-секторов. Например, можно присмотреться к акциям Alaska Airlines, Carnival, Cinemark и других крупных игроков. А вот при длительном отсутствии вакцины все также будут расти компании из IT-сектора — Zoom, Square, UpWork, Fiverr, Fastly.

Но при любом из этих двух сценариев вкладывать все свои средства в эти компании не стоит. Необходимо найти компании, которые в скором времени могут стать вторым Amazon или Tesla, но сейчас о них почти никто не знает. Например, это может быть немецкая компания-маркетплейс Jumia, которая работает в Африке. Или китайская компания по производству электромобилей Nio, у которой есть такое преимущество перед Tesla, как замена аккумулятора на станциях подзарядки.

И еще несколько особенностей сложившейся ситуации. С одной стороны, рынок в этом году иррационален. Множество инвестиционных фондов вышли из своих длинных позиций по акциям ввиду того, что акции стали культом 2020 года. Некоторые из них выросли настолько сильно, что для последующего падения их нужно лишь немного подтолкнуть.

С другой стороны, рынок растет дальше и такого падения отдельных акций, как было в марте, уже не будет. А все благодаря огромному количеству новых инвесторов, для которых покупка акций стала большим приоритетом, чем покупка кофе утром в McDonald’s.

Пришла пора новых инвесторов, покупающих то, что они любят и знают, а не то, что дёшево и может вырасти через 5 лет в 15 раз. Да, фундаментальные показатели по прежнему важны. Но мир меняется и вместе с ним — подход к приобретению активов. Инвестирование — это покупка части бизнеса, а это означает необходимо верить в его будущее развитие.