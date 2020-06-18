Муниципальные облигации прибыльнее депозитов и ОВГЗ

Национальный Банк Украины понизил основную ставку до 6%. МВФ одобрил программу помощи Stand-By Украине, а следом рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до уровня "B3" с "Caa1" с прогнозом — "стабильный". Вся эта последовательность событий приведет и уже приводит к существенному снижению доходностей по ОВГЗ Украины и процентам по депозитам.

Ставки доходностей в стране будут падать по всем фронтам, это хорошо, но не для всех. Низкие ставки лишат украинцев, которые ранее держали деньги на депозитах и в ОВГЗ, высокого процентного дохода. В данный момент реальная доходность по депозитам и ОВГЗ уже упала до 7,5-10% и эта тенденция продолжится. В обозримом будущем ставка 7-8% будет нормой.

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Вкладчики, конечно же, вряд ли довольны таким развитием событий, многие из них сейчас, наверно, находятся в раздумьях о том, где можно сохранить высокий процентный доход, и не находят ответа. Ведь других столь массовых и относительно легких финансовых инструментов по размещению денег почти нет. Нет никакого смысла покупать валюту и валютные активы, поскольку за пределами Украины, в основной массе, доходность еще ниже.

Взамен депозитам и ОВГЗ люди могут вложить деньги в бизнес, где можно получить высокий процент дохода, но там можно и потерять деньги, также там нужно работать. Люди могут найти высокую доходность в так называемых рисковых активах в лице акций западных компаний или купить иные активы, торгуемые на бирже, но за такими операциями кроется высокий риск, такими активами надо управлять, что подразумевает наличие финансовых знаний, это опять же труд. Люди могут обратить свой взор на недвижимость как альтернативу депозитам, но это опять же риски, ведь цены на недвижимость изменчивы и не гарантируют дохода.

Для вкладчиков, в связи с улучшением финансовой стабильности в стране, ситуация меняется на глазах именно сейчас. Времена высокой доходности и высоких процентов уходят в прошлое. Но даже в этой ситуации все же можно найти наиболее высокие проценты по вложениям.

Доходность по муниципальным облигациям пока еще остается достаточно высокой и может дать инвесторам относительно высокую доходность при низком риске вложений. Данные облигации схожи с ОВГЗ, но выпускаются муниципалитетами, под свои бюджеты. Доходность по ним почти всегда выше, чем у ОВГЗ, поскольку долг регионов не может быть надежнее долга центральной власти. Но, тем не менее, их надёжность достаточно высокая, выше чем у депозитов. Потому что депозит — это долг банка, а муниципальная облигация — это долг регионального бюджета, а надёжность бюджета, пусть даже и регионального, выше, чем у банков.

Для примера, за всю современную историю Украины по муниципальным облигациям был один дефолт у Одессы в 1998 году. Но в итоге позже долги по предъявлению были полностью погашены. В то же время о количестве упавших за это время банков и безвозвратно "сгоревших" депозитов, наверное, можно не рассказывать.

И области, и города Украины являются надежным должником, а их долговые бумаги по надежности можно разместить на втором месте в стране, сразу же после ОВГЗ Украины. Это не просто слова, это подкреплено и законодательным регулированием. После проведенной децентрализации в стране, местные бюджеты по закону обязаны погашать долги в приоритетном порядке, по сравнению с другими расходами бюджета, кроме социальных. Это значит, что регион не сможет осуществлять почти никакие покупки, ни строить дороги, ни осуществлять какие-либо другие траты или финансирование своих программ, пока не расплатится по проблемным долгам.

К примеру, в данный момент одной из самых ходовых муниципальных облигаций являются облигации города Харькова. По ним на данный момент можно получить 12,5-13,5% годовых. Что немаловажно, так же как и Украине в целом, на днях кредитное агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Харькова с уровня "Саа1" до уровня "В3" с прогнозом "стабильный". А это означает, что агентство Moody's оценивает город Харьков и риски вложений в его облигации, так же как и вложения в ОВГЗ Украины.

Любой человек или компания могут купить муниципальные облигации, так же как и ОВГЗ. Их так же можно купить и продать в любой момент. Процесс приобретения примерно схож с покупкой ОВГЗ, но доходность по ним выше, чем в ОВГЗ. Однако этот тип облигаций нельзя назвать массовым продуктом. Люди в Украине по большей части и не слышали о возможности подобных инвестиций, и вложения в муниципальные облигации для украинцев не так привычны как вложения в депозиты или ОВГЗ.

Но сейчас, когда финансовая ситуация в стране меняется в сторону уменьшения доходностей, инвесторам в целях максимизации своих доходов нужно меняться, становясь более гибкими в вопросах инвестиций, расширять свой финансовый кругозор. Тогда за счет этого, в будущем люди смогут получать дополнительные 3-4% дохода, в сравнении с привычными инструментами инвестирования.