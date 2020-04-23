На кілька фронтів: керування бізнесом в умовах карантину

З першого дня введення карантину та жорстких обмежень роботи підприємств, десятки і сотні тисяч компаній по всьому світу перейшли в режим виживання та вимушеної реформації. Поки офісні працівники звикали до роботи вдома, а фінансові подушки поступово зменшувались, власники бізнесів шукали спосіб продовжити роботу із найменшими втратами. Тому що чіткої відповіді на питання "Скільки це все триватиме?" ніхто, на жаль, дати не може. Для багатьох це виявилось справжнім випробуванням. Для бізнесу це перевірка на виживання, а для менеджменту та власників — перевірка навичок виходу з кризи.

Але що робити, якщо у власника кілька бізнесів? І що, якщо бізнеси не тільки у різних сферах, але й в різних країнах? Власне, холдинг TECHIIA отримав вже такий досвід.

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Довіряйте своїм працівникам

Група компаній в технологічній галузі в умовах короткострокової пандемії (до 3 місяців) має безліч опцій для зміни фокусу і концентрації ресурсів на бізнес задачах. Це можна сприймати як експеримент, на який ви ніяк не наважувались піти, але тепер у вас немає вибору. В результаті виявилось, що для більш ніж переважної кількості співробітників налаштувати робочі процеси з дому є абсолютно реальною задачею. Так, їм треба допомогти — порадами як налаштувати месенджери та платформи для відео, як налагодити комунікацію і простір, щоб дні не виглядали як День Бабака.

Спілкуйтесь із вашим персоналом, особливо якщо ви — власник бізнесу чи СЕО. Розповідайте як справи із бізнесом, який у вас план. Відповіді на питання "А що робити, якщо щось піде не так?" від HR допоможуть співробітникам почуватись більш впевнено і захищеними. У часи кризи люди дуже вразливі та піддаються сильнішому інформаційному впливу, ніж зазвичай.

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Будь-які незрозумілі заяви чи, тим більше, мовчання, можуть дуже негативно вплинути на репутацію компанії та особисто на вас, як керівника. За перших 7 днів карантину наша команда WePlay! Esports організувала благодійний турнір We Play! Charity Play. Розробляємо нові продукти. Якщо комунікувати з командою, підтримувати її, то віддалена робота дуже мало вплине на швидкість роботи та реалізації поточних завдань.

Інші — не ви

Навіть в ситуації, коли сам бізнес зміг швидко трансформуватись, варто звернути увагу на тих, з ким відбувалась взаємодія до карантину. Чи змогли так само швидко трансформуватись партнери і чи вплине це на домовленості та роботу над спільними проектами? Чи змогли клієнти звикнути до нових умов та чи влаштовує їх продукт та сервіс за нових обставин?

Навіть найбільш невразливі до пандемії сфери та бізнеси, яким вдалось швидко пристосуватись, можуть постраждати через ці зовнішні чинники. Враховуйте ці нові обставини при взаємодії із партнерами, діліться досвідом і не очікуйте, що інші будуть такими ж динамічними.

Гнучкість у врахуванні різних факторів

Окрім швидкості трансформації бізнесу у ситуаціях як от карантин по всій планеті, надважливим є постійний моніторинг. Це стосується не тільки контролю над поступовим процесом переходу офісів на дистанційну роботу, але й моніторингу ситуації в державах, де знаходяться компанії та люди. Закони, правила роботи і таке інше. Ви, ваші партнери і клієнти можете працювати в різному правовому полі і за різними правилами. Та це ваш обов'язок дотримуватись законного порядку. Взаємодія із партнерами, де ви демонструєте не тільки знання, а й готовність враховувати умови різних країн, покаже також вашу гнучкість. Адже ви поступово змінюєте спосіб роботи, працюєте над вирішенням проблем та слідкуєте за ситуацією.

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Бізнеси холдингу знаходяться в різних країнах, та нам вдалось досить швидко та безболісно пристосуватись до нових умов роботи. Медіа та ІТ продукти створюються. Дистрибуція здійснюється виключно онлайн, з урахуванням обмежень введених законодавством різних країн. Ми зосередились на створенні нових продуктів і збільшили швидкість розробки як тих, що вже є в планах, так і тих, що можуть бути затребувані через сьогоднішні реалії.

Пандемію варто розглядати не тільки як кризу, але й як поштовх до великих змін, можливостей та прихованого потенціалу. Подібні ситуації вчать думати швидко, ефективно вирішувати проблеми та намагатись знаходити вигоду там, де просто вижити — вже здобуток. Це дуже цінний період, щоб перевірити компанію та її відділи на стійкість, підтягнути власні навички та здобути унікальний досвід, якого немає на жодних тренінгах, мастер-класах чи лекціях.