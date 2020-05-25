На смену корона-кризису придет кризис инфляционный

Как известно, финансовые власти мира решили оказать беспрецедентные меры помощи экономике, в связи с пандемией COVID-19 и корона-кризисом, в виде вливания в экономику огромного объема необеспеченных денег.

Но так ли это надо было экономике и не нанесет ли "лечение" еще больше вреда, чем сам корона-кризис? В этом вопросе нет четкого ответа, потому что ничего подобного в истории еще не было. Но я все же осмелюсь предположить, что "лечение" экономики приведет к новому инфляционному кризису.

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Как я и писал ранее, финансовые власти западных стран с 2008 года привыкли печатать деньги в ответ почти на любые экономические проблемы, и привыкли делать это безнаказанно, поскольку сильной инфляции не было. В мире за последние десятилетия не возникло какой-либо новой экономической теории, сравнимой по значимости с появлением кейнсианства, которое было ответом на Великую Депрессию в 1929 году, которая бы усовершенствовала экономическую модель под вызовы времени. А потому экономическая мысль не решила структурные и системные болезни нынешнего этапа развития экономики мира, где опережающий рост производительности труда, в сравнении с потреблением, стал тормозом для развития экономики, стал причиной роста социального дисбаланса и придавил инфляционные процессы вниз.

С 2008 года инфляция в США, накопленным итогом, составила всего около 25%. Хотя баланс ФРС за этот период вырос в 5 раз. Если считать данные на февраль 2020 года, когда его величина составляла 4,2 трлн долларов, тогда как в 2007 году баланс ФРС составлял всего 800 млрд долларов.

Увидев опасность корона-кризиса ФРС США увеличил свой баланс до 7 085 млрд долларов к 21 мая текущего года, то есть более чем 1,5 раза всего за три месяца. Далее по оценкам экспертов, по инерции, баланс ФРС к концу года может составить 8 трлн долларов, что в 10 раз перевесит уровень 2007 года.

А такое существенное увеличение количества первичных денег должно оказать влияние на инфляцию. Тем более, что в текущий момент включение печатного станка немного отличается от того, что было в последнее десятилетние.

С 2008 года ФРС печатал деньги, и как говорил бывший глава ФРС Бен Бернанке: "Это должно было позволить запустить рост кредитования, что в свою очередь должно было оживить экономику. Но поскольку и до 2008 года население США было чрезмерно закредитовано, деньги ФРС не трансформировались в столь же бурный рост кредитования, а в большей части остались внутри финансовой системы, не попав в реальную экономику.

Этот фактор был еще усилен тем, что в 2010-11 годах было принято новое соглашение по банковскому регулированию Базель-3, которое ужесточало требования к капиталу банков и тем самым мешало росту кредитования.

Финансовые власти, испугавшись кризиса в 2008-09 годах, сделали две противоречивые вещи. С одной стороны, по опыту ипотечного кризиса в США они хотели оградить экономику от чрезмерного кредитования и роста пузырей в этом сегменте экономики, а потому ужесточили условия для кредитования реальной экономики.

С другой стороны, они печатали деньги для того, чтобы увеличить объем кредитования. Как результат деньги застряли внутри финансовой системы и не пошли в реальный сектор, а потому не было и роста инфляции, несмотря на то, что баланс ФРС вырос в 5 раз.

С корона-кризисом все немного по-другому. ФРС теперь в большей части печатает деньги для того, чтобы помочь бюджету США профинансировать возросший дефицит бюджета. В итоге сейчас деньги регулятора через бюджет вливаются в реальную экономику почти полностью. Плюс к этому мечта Бена Бернанке сейчас сбывается.

Банки внутри США всего за пару месяцев нарастили свой кредитный портфель на триллион долларов, хотя раньше для такого роста требовался целый год. То есть кредитные средства, в отличие от периода 2008-2020 годов, сегодня хлынули в экономику. А причина этого банальна, ведь никогда в истории ФРС не печатал деньги так быстро и поэтому даже жесткие правила соглашения Базель-3 не смогли помешать росту кредитования.

Деньги сейчас идут в реальную экономику огромной волной, но инфляции в период самого корона-кризиса так же нет. Напротив, цены даже падают. А происходит это из-за того, что многие отрасли экономики сейчас оказались в ситуации схожей с нефтяным рынком.

Потребитель сидит дома, и продаж просто нет. Складские запасы растут, и сбывать продукцию не получается. Поэтому до конца корона-кризиса инфляции и не будет. Она появится потом, после того как будет завершен карантин, и тогда, когда экономическая активность восстановится. Тогда наружу и выйдут избыточные деньги, которые сейчас вливаются в экономику.

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И тут можно на "коленке" в тетрадочке описать то, почему лечение может оказаться хуже самой болезни. Снизу я нарисовал "картинку" с двумя альтернативными вариантами. Верхний — это вариант, при котором финансовые власти не стали бы помогать экономике столь бурным включением печатных станков. Тогда после сильного провала, допустим, длиной в полгода, экономика бы ощущала на себе серьезные последствия еще дополнительно год. Из-за того, что люди, лишившись дохода в период корона-кризиса, не смогли бы быстро восстановить свою покупательную способность. Тогда непосредственно сам корона-кризис мог бы затянуться до конца 2021 года. И в моей модели на тетрадке общая площадь потерь составила бы 4 клетки. Где две клетки по площади — это провал в период самого карантина, и еще 2 клетки — потери от медленного восстановления. Площадь в клетках, в данном случае, отражает потери экономики в условных процентах от ВВП помноженное на время.

А внизу нарисован другой график — путь, который выбрал мир. В нем за счет огромных мер помощи эффект от самого корона-кризиса не будет растянут во времени и, возможно, экономикам развитых стран даже удастся выйти из кризиса "V-образно", что зарисовано красным цветом. Но после корона-кризиса, практически сразу может прийти новый инфляционный кризис, который будет уже носить системный характер и с которым невозможно будет бороться с помощью печатного станка, этот кризис я зарисовал серым цветом. И этот кризис может продлиться несколько лет. Он не будет таким глубоким как корона-кризис, но общие потери экономики из-за него могут значительно превысить потери от корона-кризиса. На рисунке снизу площадь серой зоны составляет 9 клеток.

И таким образом общие потери по верхнему графику составят всего 4 клетки, тогда как потери по нижнему 11 клеток. Конечно же, нарисованная мной картинка — это просто схема, а не точный график и по срокам, и по спаду экономики в процентах. В деталях все может быть не так, как на нарисованной схеме. Но в целом, думаю, эта схема отражает общую картину в экономике. И думаю, что такой рисунок будет наиболее прост для восприятия.

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Власти развитых стран, спасая экономику со своей "безудержной" помощью, возможно, уже нанесли ей огромный вред, который скажется в будущем в виде роста инфляции. Причем, когда я говорю об инфляции, я не имеют ввиду ее рост до 3-4% в год. Нет, такой уровень был бы только благом для экономики. Говоря про инфляцию, я говорю о росте ее темпов до 10% и более в год, что будет сопоставимо с уровнем инфляции, который был в США в период 70-х годов прошлого века, и который привел к стагфляции. Ведь чрезмерно сильная инфляция вредит экономике, и нам ли это не знать!

Самое главное в будущем кризисе заключается в том, что лечить инфляцию миру нечем. Мировая экономика сегодня практически полностью беззащитна против инфляции. Ведь мир по разным оценкам накопил долгов в размере от 300% до 400% от ВВП. Мир напечатал огромное количество денег, которые невозможно изъять.

Ведь даже если предположить, что ФРС резко поднимет свою ставку, это действие не уменьшит баланс ФРС, ведь ФРС на напечатанные доллары купил долговые бумаги правительства США. И чтобы изъять эти доллары из экономки, регулятору придется продать госдолг США, а это действие обрушит долговой рынок Америки.

Однако возможно, что COVID-19 и корона-кризис в этом вопросе просто удобно "подвернулись". Ведь если вспомнить конец 2019 года, то в МВФ и во многих других финансовых институтах говорили, что мир столкнулся с проблемой огромного долга. И все то, что произойдет после корона-кризиса произошло бы и без него, но просто было бы более растянуто во времени.

Ведь китайская экономика и без корона-кризиса шла к долговому кризису, американский бюджет после налоговой реформы увеличил свой дефицит, и долг США стал расти опережающими темпами в сравнении с ВВП США, и ФРС рано или поздно все равно бы пришлось монетизировать долг США. Финансовые власти продолжали бы спасать экономику, печатая деньги, точно так же как они это делали в предыдущее десятилетие. И рано или поздно они бы превысили рамки дозволенного, и это привело бы к взрывному росту инфляции.

Корона-кризис выступил катализатором того, что и так намечалось в мире. А в этом ключе корона-кризис, как и "война", очень удобен, поскольку в будущем за счет него можно будет все списать.

Ведь, наверное, нет лучшего повода, чем COVID-19 для того, чтобы за несколько лет обесценить доллар США раза в два, а может и в три, с минимальными потерями для репутации США и главной резервной валюты мира. Корона-кризис, возможно, лучший повод для того, чтобы сжечь мировой долг в размере 300-400% от ВВП до приемлемого уровня 100-200%.

Делается ли это осознанно или стихийно не так важно, важно то, что, скорее всего, так и будет. И финансовая система мира в ближайшие годы пойдет в перезагрузку. Ведь если в ближайшие 5 лет инфляция в США, или точнее сказать инфляция доллара, составит 100% и более, то это будет перезагрузкой всей финансовой системы мира, которая выправит накопленные финансовые дисбалансы в экономике, и после этого мировая экономика снова будет готова к большому циклу роста.

Если предположить, что году к 2025 (на дне кризиса) доллар будет в три раза дешевле, чем сейчас, за счет чего все долги так же в три раза обесценятся, то мир будет готов расти сначала за счет запуска нового кредитного цикла. Затем этот рост будет усилен за счет нового технологического рывка, или как многие думают за счет перехода в новый технологический уклад, который даст новые товары, новые отрасли экономики.

И мир будет переваривать новые технологические рынки так же, как он это делал в 90-е годы прошлого века, переваривая всеобщую компьютеризацию, и нового экономического учения, наподобие кейнсианства, которое победило Великую Депрессию, на данном этапе не потребуется. За счет перезагрузки мировая экономика сможет развиваться очередные 30-40 лет и расти на старых знаниях экономики, а капитализм будет жить. Но возможно потом, уже к 2050-60 годам, мир снова обрастет долгами. Роботы, которые во многом заменят людей, еще более повысят производительность труда, и она опять будет расти, опережая возможности роста совокупного спроса.

И будет новый системный и структурный кризис, и нашим потомкам надо будет придумать что-нибудь новое в экономической теории, что поможет преодолеть эти проблемы. Но это будет потом. А сегодня, вероятно, миру даже нужна финансовая перезагрузка.