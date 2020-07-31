Найбільша загроза нацбезпеці України — це Лисий з Brazzers

У нас було 2 законопроекти про пропаганду гомосексуалізму, 75 петицій про заборону ЛГБТ акцій в Чернівцях, 1 віртуальний х***й на карті міста, мішок скрєп, сила-силенна ікон, серпів-молотів, портретів Мілонова та Авакова всіх сортів і забарвлень, а також анальні пробки, стрінги, страпони, наручники, протоколи, пачка довідок про моральну й фізичну шкоду, штрафи за розлучення та дюжина ухвал про блокування Pornhub.

Не те щоб це був необхідний запас для роботи народного депутата від "Слуги народу", але якщо почав будувати Російську Федерацію, зупинитися стає складно. Єдине, що мене турбувало, це ухвала на блокування Pornhub. Ніщо в світі не буває більш безпорадним, безвідповідальним і порочним, ніж народні депутати від "Слуги народу", які намагаються наслідувати Росію. Я знала, що рано чи пізно ми скотимося до рівня регіоналів і комуністів.

Думаємо ввести рубрику, присвячену ініціативам депутата "Слуги народу" Георгія Мазурашу. Якщо ви думаєте, що на забороні "пропаганди гомосексуалізму і трансгендеризму" він зупинився, то ні, ви недооцінюєте чернівецького живчика. У пояснювальній записці законопроєкту №3916 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони сім'ї, дитинства, материнства і батьківства" приховані ще дві пропозиції із рубрики "Back in the USSR".

По-перше, депутат нарікає на велику кількість розлучень в Україні. "Серед основних причин розірвання шлюбу є непідготовленість молоді до подружнього життя, небажання проявляти терпіння одне до одного, насильство в сім'ях, а також надто доступна процедура розлучення". І який же висновок робить депутат? Потрібно запровадити програму боротьби з домашнім насильством? Та ні, треба зробити розлучення надто дорогим!

"Суттєве подорожчання суми сплати державного мита у разі подання заяви про розірвання шлюбу з побутових причин без факту подружньої зради чи насильства одного з подружжя надасть додатковий час і можливість добре обдумати своє рішення щодо розірвання шлюбу". Немає грошей, живіть і терпіть. Цікаво, чи буде наступною ініціативою пана Мазурашу? Примотувати молодят одне до одного оптоволоконним кабелем? А, може, в майбутньому дозвіл на розлучення видаватиме міськрада? Чи потрібно буде зібрати голоси під петицією? Чи дозвіл видаватиме Мазурашу особисто? І яким чином потрібно буде доводити "факт подружньої зради"? Приносити в РАЦС фото і відеофіксацію процесу зради? А якщо це зрада не фізична, якщо це зрада спільних мрій, ідеалів та цінностей?

Сьогодні розлучитися в Україні коштує 8 грн 50 коп. Цікаво, яке подорожчання нам готує Мазурашу, з огляду на запропонований ним розмір штрафів за "пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму" від 17 тисяч грн. І чи не є це фінансовим насиллям з боку народного депутата до українських громадян? Я переконана, що подібні фінансові "батоги" в законодавстві призведуть лише до одного: люди стануть рідше реєструвати стосунки офіційно. Справа ризикована, а якщо доведеться розійтися? Брати на розлучення споживчий кредит?

Ну і на десерт друга ініціатива: пропозиція депутата від "Слуги народу" заблокувати PornHub. Світло в залі гасне, на екрані шрифтом із Зоряних Воєн з'являється напис "Серед аморальних загроз сучасності варто відмітити поширення порнографії. Громадяни України, в тому числі й діти, мають змогу безперешкодно переглядати всесвітні ресурси з порнографічними матеріалами, які знаходяться у вільному доступі в мережі інтернет. Це призводить до руйнування морально-етичних та сімейних цінностей українців та ставить під загрозу національну безпеку України". Ну звісно, на шостий рік війни загроза національній безпеці становить, наприклад, не заборона вести розвідку з безпілотників, ні. Найбільша загроза нацбезпеці України — це Лисий з Brazzers.

Депутат Мазурашу пропонує заблокувати іноземні та українські сайти, "що містять кіно- та відеопродукцію, комп'ютерні програми та ігри порнографічного характеру через мережу інтернет на території України" та погрожує провайдерам адміністративною відповідальністю. Уявляю, як депутат Мазурашу ночами переглядатиме сотні тисяч порносайтів та ігор, звірятиме їх із критеріями "віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер", щоб відділити еротику від порно, та складатиме списки для українських провайдерів. Можливо, йому варто залучити до цієї почесної місії колег та екс-колег по фракції: Антона Полякова, Богдана Яременка та Олександра Дубінського? Вони точно в темі розбираються. А Іллю Ківу на засіданнях Верховної Ради доведеться одразу закривати чорними прямокутниками. Хоч щось хороше.

Спочатку вони прийшли за геями.

Я мовчав, бо я не був геєм.

Потім вони прийшли за транс*людьми.

Я мовчав, бо я не був транс*людиною.

Потім вони прийшли за розлученими.

Я мовчав, бо не збирався розлучатися.

Потім вони прийшли за тими, хто дивиться Pornhub.

Я мовчав, бо я не дивлюся... Ой, та кому я брешу?