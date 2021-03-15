Налоги на табак: провести работу над ошибками никогда не поздно

Вопросы налогов на табакосодержащие изделия крайне актуальны для Украины. Сигаретная государственная политика во многом отражает ситуацию, сложившуюся в национальной налоговой системе. В последние годы часто неразумное фискальное поведение государства, обусловленное как желанием срочно пополнить казну и закрыть кассовые разрывы бюджета, так и евроинтеграционными обязательствами и борьбой за здоровье населения, кардинальным образом трансформировало национальный рынок табачных изделий.

Меньше чем за пять лет из достаточно благополучного сектора экономики с близким к однопроцентному уровню теневых оборотов и конкурентными, по сравнению с большинством государств — соседей (Молдавия, Беларусь, государство-агрессор) налоговыми ставками, рынок табака нарастил неформальный сектор более чем в 4 раза, а Украина заняла малопочетное место лидера контрабанды сигарет в Европейский Союз.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Речь идет о часто безсистемных, внезапных и слабо аргументированных поднятиях ставок акцизов на сигареты и другие никотиносодержащие изделия, как то последнее грубое нарушение в 2018 году со стороны государства восьмилетнего плана-графика постепенного повышения ставок акцизного налога на сигареты до уровня, эквивалентного 90 евро за тысячу штук (к плановому повышению ставок на 20% с июля 2019 года было добавлено еще 9%).

Также на горизонте еще несколько законодательных инициатив, способных существенно повлиять на рынок через усиливающуюся законодательную турбулентность:

подписан Президентом и вступил в действие проект 1210 (закон №466), не оптимально регулирующий налогообложение инновационных продуктов (электронные сигареты) и новые ставки акцизного налога на сигарилы;

зарегистрирован проект № 2719 и его два альтернативных варианта 2719-1 и 2719-2, осуществляющие попытку имплементации в украинское законодательство достаточно свежей европейской директивы 2014/40/ЕС и меняющей, кроме прочего, типологию табачных изделий; правила маркировки и нанесения предупреждений на них; нормы содержания никотина, смолы и монооксида углерода и т.д.

Это значит, что о прогнозируемой фискальной и регуляторной политике, прозрачном законотворческом процессе, открытом диалоге со всеми заинтересованными сторонами — речь не идет, и власть по-прежнему плохо слышит представителей бизнеса. Тут даже "инвестиционная няня" будет бессильна.

Читайте также: Яким буде вплив зменшення акцизів на тютюнові вироби на детінізацію сектору

В то же время у законодателей бывают и периоды просветления. Недавно к проекту №4278, который был принят парламентом за основу в феврале 2021 года — было подано и поддержано Комитетом по вопросам налоговой политики — правку по акцизам на изделия для нагревания табака. Обновленный график повышений акцизов, предусмотренный правкой — предлагает уравнивать налоговые ставки постепенно.

Объективно, предусмотренная год назад одинаковая ставка 1456,33 гривен за 1000 штук и на ТВЕН, и на сигареты с фильтром никак мотивируют производителей и курильщиков переходить из "классических" сигарет на менее вредные способы курения. В то время, как существенно различные ставки акцизов — высокие на сигареты, более низкие на ТВЕН и вейпы — должны повлиять на конечную цену продуктов и мотивировать потребителя выбирать альтернативные продукты. Также стоит отметить, что в странах ЕС в среднем разница между акцизами на сигареты и ТВЕН составляет 72%. По обновленным расчетам украинских ученых, которыми проведено сравнение ставок акцизного налога для ТВЕН на основе перевода единиц измерения в кг на тысячу единиц продукции — получены следующие результаты (в порядке возрастания налоговой нагрузки):

Ранее законом №466 депутаты ввели налогообложение табака для нагревания по тем же ставкам, что и сигареты. Это было сделано без надлежащего финансово-экономического обоснования с точки зрения рисков для рынка и производителей и без учета рисков, что усиление фискального давления на товаропроизводителей приведет к росту "теневого" сектора рынка. Акциз на ТВЕН в Украине уже больше чем акциз в соседних странах — Словакии, Венгрии, Молдавии, России, Беларуси — поэтому не сложно предположить, что нелегальный рынок стиков будет расти, вытесняя легальных продавцов.

Согласно мониторингу нелегальной торговли табачными изделиями в Украине от Kantar Украины: "В 2020 году мы наблюдаем не только крупнейший за последние 6 лет уровень контрафакта, а также его устойчивый рост":

Резюмирую описанное выше: никогда не поздно провести работу над ошибками — внедрить более стабильную модель налогообложения (в частности установление сравнительно невысоких ставок акцизного налога на ТВЕН и электронные сигареты в соответствии с практикой Евросоюза), как это предусмотрено законопроектом №4278, а также создать и внедрить автоматизированную систему контроля за оборотом табачных изделий "Электронная акцизная марка". Исходя их международного и украинского опыта — такие изменения можно рассматривать как good governance ("хорошее управление") для Украины.

Источник фото: Depositphotos