Налоговая амнистия или 1002-я ночь Шахерезады

Шахерезада Степановна была замужем уже почти три года. Брак был удачным, муж Тархун — красивым, любящим и заботливым. Но уж очень страдал от бессонницы. И потому Шахерезада Степановна каждую ночь рассказывала ему сказки, которые выдумывала накануне вечером. Сказки были "по специальности": Шахерезада Степановна работала налоговым консультантом. И тема сегодняшней сказки была — "Налоговая амнистия". Все дело в том, что по законопроекту о налоговой амнистии дом (площадью не больше 240 метров), считался таким активом, с которого полностью удержаны все налоги. И его не нужно было декларировать при этой неожиданной напасти. А площадь коттеджа, в котором проживали Шахерезада с Тархуном, составляла 240,5 квадратных метра. И эти "лишние полметра" не давали спать обожаемому Тархуну уже третью ночь…

1002-я ночь Шахерезады

Шахерезада сказала: "Рассказывают, о счастливый муж, что был один купец среди купцов, и был он очень богат и вел большие дела в разных землях. Однажды он отправился в какую-то страну взыскивать долги, и жара одолела его, и тогда он присел под дерево и, сунув руку в седельный мешок, вынул 15-й айфон и стал читать посты в ФБ. И вычитал он, что в их царстве-государстве будет проводиться налоговая амнистия, и каждому, кто имел дворец больше 240 комнат — необходимо будет пройти спецдекларирование и заплатить специальный налог. А у купца была 241 комната во дворце…

И съел купец финик, и выбросил косточку — и попала она в грудь налогового инспектора. И больно было налоговому инспектору, и он закричал — и поклялся убить купца, если тот не заплатит спец налог… И заручился он клятвой купца, и отпустил его, и купец вернулся в свои земли и покончил все свои дела, и сел за расчеты спецналога… Разумеется, с привлечением своего бухгалтера и налогового консультанта Луки ибн Паччоли.

И эфенди Лука так сказал купцу: "Клянусь, о брат мой, твоя честность истинно велика, и рассказ твой изумителен, и будь он даже написан иглами в уголках глаза, он послужил бы назиданием для поучающихся!"

Потом старец сел подле купца и сказал: "Клянусь, о брат мой, я не уйду от тебя, пока не увижу, что у тебя случится с этим налоговым инспектором! И пока мы в точности не выполним требования великого налогового кодекса". И он сел возле него, и оба вели беседу, и вот что сказал мудрец-бухгалтер.

"Смотри, о брат мой, что нам говорит великий специальный указ великого визиря № 5153. В статье 10 его написано великим визирем, что "Состав и объем активов, источники приобретения которых в случае неиспользования лицом права на подачу одноразовой (специальной) добровольной декларации считаются такими, с которых полностью оплачены налоги и сборы в соответствии с налоговым законодательством, составляют:

— активы, кроме определенных пунктом 2 и 3, суммарная стоимость которых не превышает 400 000 динариев;

— недвижимость, принадлежащая лицу: дворец, у которого не более 240 комнат".

Волею всевышнего, твой дворец состоит из 241 комнаты, а стоимость его — 405 тысяч динариев (вот — записано в бухгалтерской книге). Значит, ты не сможешь воспользоваться милостью великого визиря, изложенною в этой статье.

Но посмотри, о брат мой! В самой первой статье великий визирь разъясняет нам, чтобы мы верно поняли его мудрость, что "Одноразовое (специальное) добровольное декларирование — это особый порядок декларирования лицом принадлежащих ему активов, если такие активы были приобретены за счет доходов, которые подлежали в момент их получения налогообложению, и с которых не были уплачены налоги".

Но разве ты, о брат мой, не платил налоги в соответствии с указаниями великого визиря?! Вот — расписки из казны об уплаченных тобой налогах за дворец стоимостью 404 тысячи динариев (эта стоимость дворца — до того как ты, стремясь ублажить прекрасную Фатиму, чьи глаза сияют как звезды, пристроил еще одну комнату с фонтаном — по ее просьбе).

Значит, с 404 000 динариев — налог был уплачен своевременно, и в полном объеме. И только с дохода в 1000 динариев, за счет которого была возведена пристройка с фонтаном — налог уплачен не в полном объеме.

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На мой взгляд, о бриллиант моей души, именно с этой суммы 1000 динариев, ты и должен заплатить специальный налог по указу великого визиря.

Мне рассказывал фейсбучный друг, да пошлет ему всевышний благоденствие и процветание о том, как в Калмыкии, в 2007 году, человек задекларировал по спец-декларации 600 рублей (и заплатил ранее неуплаченный налог в размере 78 рублей). И сколько я не размышлял над этой цифрой, иного обоснования, кроме как "доплата налога за лишние метры", — я придумать не могу".

И возблагодарил купец мудреца-бухгалтера за разъяснение мудрости великого визиря. И правильно составил спецдекларацию. И заплатил специальный налог, чему очень обрадовался налоговый инспектор. И все остались довольны, и пошли пить чай".

Шахерезада Степановна зевнула. Было два часа ночи. Муж не спал… "Так что, мы тоже заплатим только за лишние полметра?!" — радостно воскликнул Тархун.

"Нет необходимости, о бриллиант моего сердца, — промолвила Шахеризада. — Мы же не в средневековье живем. У нас с тобой заключен брачный контракт. Совместная долевая собственность. Твои полдома. И мои полдома. Каждому по 120,25 метра. А это меньше 240. Давай уже спать. У меня завтра важная встреча, и мне нужно выглядеть свежей и прекрасной — как белая роза из сада великого визиря!"