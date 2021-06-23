Назад к жизни: с какими вызовами сталкиваются организаторы офлайн-ивентов после карантина

Украина в "зеленой зоне". Остальной мир также постепенно выходит из жестких локдаунов: количество вакцинированных растет, бары открываются и даже футбол можно снова посмотреть на стадионе.

Для организаторов ивентов это, разумеется, хорошие новости. Но последние полтора года для индустрии были настоящим адом — и чтобы выйти из него, нужно решить (или пережить) несколько неприятных проблем.

Организаторы будут конкурировать за гостей

Если открыть любую афишу Киева, можно увидеть, что следующие месяц-два буквально расписаны: на каждый день запланирован либо концерт, либо масштабная конференция, либо крупный фестиваль. Как только город отошел от очередной волны коронавируса и началась вакцинация, тут же появилось много ивентов, куда можно пойти в свободный вечер. И кажется, что сейчас их несоизмеримо много.

Потенциальная аудитория офлайн-ивентов сейчас ниже, чем до пандемии. Кто-то все еще не хочет подвергать себя риску, кто-то — ждет вакцинации, а часть людей окончательно приноровилась к онлайн-формату. По данным международного опроса почти на 10 000 человек, около 10% людей не готовы встречаться физически еще в течение полугода.

Соответственно, организаторам придется работать в условиях ограниченной ЦА. Но, вероятно, это история на краткосрочную и среднесрочную перспективу — когда мир и Украина доберутся до нужного уровня вакцинации, желающих провести вечер в шумной компании станет больше.

Ивент-рынок уменьшился

Почти полтора года индустрия мероприятий не просто стагнировала, а умирала. Переход в онлайн частично стал спасением, но — подчеркиваю — только частично. И сейчас организаторы на деле могут столкнуться с последствиями этой стагнации.

Немного цифр. Уже к марту 2020 года глобальная индустрия бизнес-ивентов (MICE) потеряла $16 млрд. В первые месяцы пандемии почти все специалисты сталкивались со случаями закрытия компаний на рынке. В Великобритании около 400 000 человек покинули ивент сектор к концу года.

Сфера ивентов не могла пережить такой удар без последствий. На рынке стало меньше подрядчиков и грамотных специалистов. Возможно, со временем они вернутся. Но в ближайшие месяцы вариантов для потенциальных партнерств для организаторов будет точно меньше. И за них придется конкурировать также.

Роль онлайна останется прежней

За время пандемии ивент-индустрия пережила, наверное, главную трансформацию за последние десятилетия. Еще два года назад мы вряд ли бы могли представить, что будет смотреть онлайн музыкальные шоу, бизнес-конференции, презентации и даже фестивали вроде Гластонбери. Кажется, что когда все закончится, мы все вернемся к привычному оффлайн-формату — но это заблуждение.

Дело в том, что онлайн-ивенты нашли свою аудиторию — и она огромная. По данным LinkedIn, 85% компаний проводили виртуальные мероприятия в 2020 году. Для организаторов это способ выйти на международную аудиторию, привлечь новых клиентов и снизить расходы на ивент-маркетинг. А для участников — возможность получить информацию в комфортных для себя условиях.

По данным все того же опроса LinkedIn, 4 из 5 компаний уверены, что онлайн останется с нами надолго. Половина менеджеров считает, что конкретно B2B-мероприятия полностью переместятся в сеть. В то же время главным форматом будущего считаются гибридные ивенты — мероприятия, которые объединят виртуальный и "реальный" формат.

С одной стороны, "гибриды" дают возможность встретиться лично и получить от присутствия максимальную пользу — нетворкинг, эмоции, уникальный опыт. С другой стороны, онлайн-участники тоже не жертвуют многим, но при этом экономят время и, возможно, деньги.

Что это значит для организаторов, которые заточены исключительно под офлайн? Теперь нужно будет тратить больше усилий на привлечения гостей на площадку — это прежде всего актуально для бизнес-ивентов. Либо же есть другой способ — делать отдельный акцент на собственные виртуальные форматы.

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Все не так плохо

Несмотря на серьезные вызовы, важно помнить — личные встречи наконец вернулись, а это первый шаг к восстановлению индустрии. Вакцинация продолжается, люди хотят и готовы ходить на концерты и конференции, а многие компании и специалисты возвращаются в сферу.

Восстановление точно не будет быстрым и простым — но ведь оно того стоит, не так ли?

Дарья Сёма, руководитель ивент-пространства PMHUB

Фото: Depositphotos