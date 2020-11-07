Не апгрейд, а революция: как появление 5G изменит интернет вещей

В октябре мы все наблюдали за презентацией новых iPhone. Apple, наверное, уже не такая инновационная, как раньше, но нельзя не признать — появление 5G в новых смартфонах компании означает то, что технология теперь стала по-настоящему массовой

В ближайшие год-два на новый стандарт связи перейдет огромная аудитория. Но дело в том, что обычный владелец телефона — вряд ли основное направление применения технологии. Она станет фундаментом для более масштабных вещей, и одна из главных областей — интернет вещей и смежные индустрии. Здесь случится настоящая революция.

Особенность 5G

Давайте вкратце опишем, чем так хороша связь нового поколения. Прежде всего, это, конечно, скорость. На бумаге она в сто раз быстрее, чем 4G, но это сравнение актуально для лабораторных условий. Из тех немногочисленных данных о реальном использовании 5G, можно сделать вывод, что новое поколение в два и более раза быстрее предшественника. Все равно впечатляет, правда?

Но 5G больше ценят за другие качества. Во-первых, у этого стандарта задержка составляет меньше 1 миллисекунды — в сравнении с 20 мс у 4G. Во-вторых, он может подключать в сто раз больше устройств на один квадратный километр. Наконец, технология на 90% более энергоэффективна. Все эти возможности открывают для компаний совершенно новые подходы для работы.

Производство

Сейчас одно из самых перспективных направлений для интернета вещей — это производство. Компании делают большой акцент на автоматизации и цифровизации, чтобы уменьшить затраты и улучшить качество продукта. И IoT-решения здесь как нигде кстати. Многие опросы и исследования показывают, что большинство производителей либо планируют использовать интернет вещей, либо уже начали его имплементацию.

Но в этом процессе есть ряд серьезных вызовов, и один из главных — связь. Даже сейчас, со всеми техническими достижениями, компании иногда не могут обеспечить стабильное и качественное подключение. Именно с этим поможет 5G.

Читайте также: Петиция против 5G на сайте президента Украины собрала нужное количество голосов

Возьмем, к примеру, контроль качества. На данном этапе компании могут использовать датчики, камеры и анализ данных, чтобы выявлять брак на ранних стадиях производства продукта. Но пока что этот процесс еще не до конца эффективен. Например, производитель электроники Jabil находит ошибки в изготовлении товара с точностью в 80%. При этом экономит почти 20% средств на переделывание 10% затрат на электроэнергию.

С помощью 5G этот показатель можно увеличить если не до 100%, то до близкого к нему значения — благодаря куда большему объему данных, который позволяет передавать стандарт. Можно представить, сколько в таком случае будет экономить компания.

Таким же образом технология поможет с профилактическим обслуживанием оборудования. Датчики и камеры будут смотреть за показателями устройств, а специальное ПО — анализировать данные и предупреждать о возможной поломке. По оценкам, новый стандарт связи — благодаря все тем же объемам и скорости — позволит реагировать на такие случаи буквально за миллисекунды.

McKinsey предполагает, что к 2030 году индустрия производства приобретет 22 млн IoT-устройств с поддержкой 5G — явный сигнал перспективности технологии.

Умные города

Умные города, наверное, одна из самых масштабных современных идей. И на пути к действительно подключенному месту жительства — с постоянным сбором и анализом данных, "общением" всех устройств между собой — есть много вызовов. Здесь и юридические аспекты, регуляторные преграды и нехватка технологических решений.

Все идет к тому, что 5G внесет огромный вклад конкретно в технологическую базу городов будущего — станет, можно сказать, их фундаментом — и станет таким необходимым "толчком" к развитию концепции.

Тут нужно остановиться на некоторых деталях. Есть популярный термин — межмашинное взаимодействие или machine-to-machine (M2M), который описывает связь двух устройств без участия человека. M2M считается либо смежным, либо более узким понятием интернета вещей, так как в последнем взаимодействие происходит сразу со всей сетью подключенных устройств.

Вместе с 5G человечеству открывается то, что стали называть массовым межмашинным взаимодействием (mMTC). Здесь между собой подключено сразу огромное количество устройств — миллиарды и десятки миллиардов машин — и именно этот концепт будет, скажем так, сердечно-сосудистой системой городов будущего. Его сферы применения — управления инфраструктурой и логистикой, мониторинг качества воздуха и воды.

Выделяют также критическое межмашинное взаимодействие (cMTC), где акцент идет на гарантированной передаче информации с нулевой задержкой. К нему относится беспилотные автомобили, контроль дорожного процесса и электрических сетей — то есть везде, где любые помехи нужно во что бы то ни стало избежать в целях безопасности.

Если говорить предметно, то связь нового поколения будет покрывать достаточную территорию, чтобы сообщать водителям, подъезжающим к торговому центру, о свободных местах на парковке. Минимальная задержка обеспечит "общение" машин на дороге — если две попали в аварию, остальные узнают об этом в течение миллисекунд. А скорость новой технологии позволит мгновенно передавать видео с камер (на дорогах или в общественных местах) на центральный сервер.

В общем, все то, что нам описывают в концепции города будущего, станет возможным во многом благодаря 5G.

Здравоохранение

Современная медицина все больше движется в сторону удаленного мониторинга за пациентами. Количество утвержденных властями носимых устройств пока что исчисляется десятками, но нет сомнений, что за этим будет будущее. По данным Anthem, четыре из пяти врачей считают, что такие девайсы помогают людям лучше следить за своим здоровьем.

Что даст 5G этой отрасли? Современные носимые устройства мониторят базовые показатели организма — пульс, дыхание, температуру. Но с учетом всех преимуществ нового типа связи, для разработчиков открываются новые двери. Почему бы, к примеру, не создать носимый девайс, который выполняет функции МРТ? По оценкам, размер одного такого файла может превышать 1 ГБ — но для 5G это не проблема. То есть, идея в том, что для компаний-производителей таких устройств пал важный барьер — связь и обмен файлами.

Кроме того, не стоит забывать и о телемедицине. Во время пандемии, по понятным причинам, она получила особое внимание: два из трех американцев хотя бы раз общались с врачами онлайн. До этого показатель составлял лишь 50%. Отрасль будет развиваться и дальше, а 5G здесь может предоставить стабильную видеосвязь в высоком качестве (особенно актуально для сельской местности) и все ту же передача крупных файлов. Добавьте сюда вышеописанные носимые устройства, и телемедицина станет серьезной альтернативой традиционному лечению.

По данным Ericsson, к 2025 году в мире будет насчитываться 2,8 млрд пользователей 5G — сюда входят как люди, так и устройства. К этому времени мобильным операторам нужно будет разобраться с рядом вызовов — получить нужные частоты, развить инфраструктуру — но мало у кого сейчас остаются сомнения: связь пятого поколения это новая технологическая итерация, которая случится несмотря ни на что.