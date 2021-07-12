(Не)доверие к экономике страны и финансовая грамотность населения

Финансовая грамотность — это возможности конкретного человека понимать и эффективно использовать различные знания о финансах, включая управление личными финансами, финансовое планирование и инвестиции. Фактически это основы личных взаимоотношений с деньгами, и коль в современной украинской экономике и в большинстве других стран мира успех выражается именно в денежном эквиваленте, то уровень финансовой грамотности становится критически важным.

В Украине сейчас многие преувеличивают уровень финансовой грамотности, начитавшись статей в СМИ или специализированной литературе. А тем временем аспект грамотного применения не менее, а возможно, и более важен самих знаний, важно и отношение к деньгам как инструменту достижения долгосрочных целей.

Поэтому важно не только иметь знания и инструменты, но и быть в курсе основных финансовых событий в стране, иметь более детальные знания о потенциальном объекте для вложения средств, их сбережения и приумножения, с одновременной способностью выбора наиболее выгодного варианта или их комбинации.

Это важно не только для конкретного человека, но и для экономики страны в целом, поскольку позволяет ей более прогнозируемо и стабильно развиваться, сглаживать влияние внешних негативных факторов.

Чем большим становится охват финансовой грамотностью, чем больше повышается ее уровень, тем больше создается бизнесов, расширяются источники инвестиционных и кредитных ресурсов, развивается финансовая инфраструктура, а вслед за ними и экономика.

Можно отметить ключевую проблему населения Украины, впрочем, характерную не только для нашей страны, а и для многих постсоветских стран. Эта проблема — отсутствие желания брать на себя финансовую ответственность, и если с инициативой у нас ситуация лучше, то большинство граждан Украины не готовы отвечать за последствия своих зачастую спонтанных финансовых решений или бездействия.

Таким образом, ключевым препятствием на пути экономического развития страны можно обозначить в значительной степени отсутствие доверия.

Вопросы доверия — это ключевой аспект развития взаимоотношений экономических агентов. В итоге эти вопросы играют ключевую роль в развитии экономических процессов, создании новых бизнесов, принятии решений об инвестициях, наконец, своевременном исполнении своих финансовых обязательств.

По данным Национального банка Украины, на начало 2021 года объем наличных денег в обращении вне банков достиг 515,7 млрд гривен, увеличившись за год более чем на треть. Фактически это цена доверия населения и бизнеса к экономике. По разным оценкам, доля теневого сектора в украинской экономике составляет от 846 млрд до 1,4 трлн гривен.

Можно смело предположить, что значительная часть этих средств используется для коррупции, рейдерских схем, что в конечном итоге препятствует приходу инвестиций, в том числе зарубежных, в нашу страну.

В прошлом году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил $868 млн. До этого отток инвестиций происходил лишь однажды за последние 20 лет — в 2015 году.

Неопределенность экономических перспектив, невозможность рассчитаться за покупки картой, неразвитость инструментов реального сбережения накоплений являются основными, хотя и не исчерпывающими, причинами роста наличных в обращении.

Кроме того, по данным того же Нацбанка, капитал преимущественно сконцентрирован в отраслях с быстрым оборотом средств, а не в производстве. Более 40% от всех привлеченных инвестиций приходится на сферы торговли, финансов, операций с недвижимостью и телекоммуникации. Все это также говорит о неверии даже отечественных инвесторов в устойчивое развитие экономики Украины.

То есть фактически здесь переплетаются факторы недоверия и ожидания ухудшения экономической ситуации как со стороны граждан, так и со стороны компаний.

Поэтому властям Украины нужно развивать именно доверие к экономике страны, создавать долгосрочный привлекательный инвестиционный климат, снижать налоговое бремя для производства и сельского хозяйства. Но это дорога с двусторонним движением как со стороны властей, так и со стороны самих граждан.

Разумеется, это не быстрый путь преображения экономического ландшафта, и, возможно, он займет не одно десятилетие. Тем не менее, если обратить внимание на экономическое развитие европейских стран, то можно отметить устойчивую долгосрочную зависимость экономического развития и финансовой грамотности населения.

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Дмитрий Ротар, официальный представитель Центра биржевых технологий, финансовый эксперт, специально для Delo.ua