Недвижимость в эпоху локдауна: как инвестировать и не прогореть

В условиях нестабильной ситуации в стране, "прыгающего" курса валют и постоянных карантинных ограничений люди ищут безопасные способы инвестирования. Одним из самых проверенных вариантов вложения денег в нашей стране была и остается покупка недвижимости.

Инвесторов всегда привлекали новостройки, так как на них можно больше заработать, особенно если инвестировать на раннем этапе строительства. Кроме того, новое жилье всегда ликвиднее и более привлекательно в глазах арендаторов по сравнению со "вторичкой".

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Но в современных реалиях покупать жилье в новострое очень рискованно. Во-первых, карантин сильно повлиял на первичный рынок. Во-вторых, инвесторы перестали доверять застройщикам из-за проблем с "Укрбудом" и "Аркадой". К тому же, инвестор может столкнуться с рядом других проблем:

1. Введение дома в эксплуатацию часто зависит не только от застройщика, но и от контролирующих органов;

2. Стройка иногда проводится за кредитные деньги;

3. На этапе строительства часто отсутствует необходимая разрешительная документация;

4. Нет никаких гарантий, что строительная компания выполнит свои обязательства перед инвесторами. Бывает, застройщики не хотят никого обманывать, но есть ряд факторов, которые не позволяют им гарантировать людям жилье вовремя. Тут нужно быть профессионалом, чтоб понять, что будет с застройщиком, с его финансовым состоянием.

В одном только Киеве более 60 скандальных ЖК: одни люди живут на стройке, которой не суждено закончиться, других принудительно выселяют в связи с арестом "незаконного сооружения", есть те, кто судится с застройщиком за несвоевременную сдачу дома в эксплуатацию и теряет все свои вложения.

Как минимизировать риски при покупке квартиры в новостройке

1. Для начала нужно проверить правовой статус и деловую репутацию юридических и физических лиц, которые имеют отношение к объекту, в первую очередь это касается застройщика и заказчика строительства.

Как минимум вы можете самостоятельно собрать информацию из общедоступных государственных реестров (реестр ЕГРПОУ, реестр исполнительных производств, реестр судебных решений, реестр банкротов, реестр вещных прав на недвижимое имущество). Изучите историю компании, узнайте статус других ее объектов строительства. Наличие успешно реализованных строительных проектов укрепляет доверие.

2. Очень важно проверить наличие разрешения на строительство, лицензии на ведение строительных работ, документов на земельный участок, убедиться в правильности его целевого назначения и в отсутствии споров, арестов и обременений в отношении земли.

3. При отсутствии стоп-факторов по вышеуказанным пунктам проверки, приступаем к анализу условий договора. Обращайте внимание на правильность и полноту описания объекта покупки, валюту договора, порядок формирования и механизм изменения цены, условия оплаты, обязательства сторон, предусмотрена ли ответственность продавца и что является обеспечением выполнения обязательств по договору.

К сожалению, часто покупатели даже не читают весь договор, а проверяют только свои реквизиты, площадь и цену квартиры. Иногда застройщики манипулируют, якобы "согласно политики компании" все договора являются типовыми и в них нельзя вносить изменения, особенно если у покупателя нет своего юриста.

4. В момент оформления сделки не забудьте проверить наличие у подписанта со стороны продавца достаточных полномочий на заключение договора от имени компании.

5. До подписания договора не осуществляйте никаких платежей. При оплате внимательно проверяйте реквизиты получателя денег.

Как видите, инвестировать в первичный рынок недвижимости выгодно, но рискованно. Все мы любим фразу "кто не рискует — тот не пьет шампанского". Но, согласитесь, она не сильно воодушевляет, когда на кону все ваши деньги.

Существенно минимизировать риски сделки возможно, но не все так просто, особенно если вы впервые покупаете жилье. Поэтому для составления объективного представления об объекте инвестирования и с целью минимизации рисков рекомендуется заказать комплексный юридический анализ и сопровождение сделки "под ключ" у профессионалов.