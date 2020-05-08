Нематериальная мотивация — черный ящик в период кризисных изменений

Хотим мы того или нет, но мы (по сути все мировое бизнес-сообщество) находимся в ситуации вынужденных изменений. Абстрагируемся от происходящего с пандемией коронавируса и экономической рецессии, в которую сейчас погрузилась мировая экономика и посмотрим на ситуацию изменений как на изменение бизнес-процессов компании, с которыми в принципе бизнес сталкивается регулярно и без коронакризиса.

Изменения — это всегда стресс. Ну вот такая природа человека. Изменения в компании — это стресс, помноженный на количество человек в ней работающих. И, кстати, совершенно не имеет значения положительную или кризисную тональность несут изменения. Ошеломительный рост компании, продажа, слияние, поглощение, рецессия компании в следствие внешних факторов (как политические, мировые кризисы, экономические рецессии, прогресс, изменение рынков) или внутренних факторов (ошибочная стратегия развития, несовершенная политика управления персоналом), или даже банкротство. Изменения — это всегда стресс для собственников, для менеджмента, для сотрудников, для клиентов, для партнеров.

Что помогает справляться с изменениями, проходить их с наименьшими финансовыми, эмоциональными, ресурсными потерями? Однозначного ответа нет, каждая ситуация, компания, как и человек — это очень индивидуальная система, для которой подходят индивидуальные решения. Но есть инструменты, которые собственники и ТОП-менеджеры конечно используют, они очевидны:

Стратегия/план действий изменений Решения и реализация изменений Коммуникация изменений клиентам, сотрудникам, партнерам, рынку

Я бы хотел остановиться именно на 3-м инструменте, так как уже отмечал выше — стратегия и решения индивидуальны под каждую систему, универсальных "таблеток" тут нет и быть не может.

Так что же с коммуникацией изменений. Скажу честно, что для меня как собственника бизнеса, который работает со своей командой, для специалиста, который помогает компаниям с коммуникациями изменений (а ивент-менеджмент есть неотъемлемая часть процесса), это самая сложная, порой болезненная, самая ответственная и трудная с точки зрения поиска правильных и эффективных решений часть всего процесса изменений. Найти, принять и реализовывать стратегические решения изменений гораздо легче, чем коммуницировать "новую жизнь", например сотрудникам компании. И я, как собственник бизнеса набиваю "шишки" и себе, и сотрудникам, и поверьте, я вот вообще не одинок в ошибках. По моему многолетнему опыту работы как с международными, локальными, украинскими компаниями, маленькими и большими — ну практически 90% собственников и ТОП-менеджеров компании имеют сложности именно с правильными и эффективными коммуникациями в период изменений.

Объясню почему. М-мотивация. А точнее формирование мотивации в ситуации изменений для других работать и работать эффективно в состоянии жесточайшего стресса и неопределенности — это ответственность 80 уровня для собственников бизнеса и ТОП-менеджеров. "Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы? — Обязательно! Каждый здравомыслящий человек просто обязан время от времени это делать!". Барон Мюнхаузен прав — себя за волосы поднять можно, других — вот это стресс-задача с ответственностью 80 уровня.

Мотивация в условиях кризиса как таковая делится на 2 типа — материальная и нематериальная. С материальной все понятно, и понятно то, что в условиях положительных изменений она играет ведущую мотивационную роль, в условиях кризисных изменений она становится материальной демотивацией — страх потери работы, сокращение оплаты труда, сокращение бонусов и премий для сотрудников, повышение цен, сокращение количества "материальных плюшек" для клиентов и партнеров. А вот нематериальная мотивация в кризисных изменениях как раз является паровозом и основой коммуникаций изменений. Потому что по сути вокруг нематериальной мотивации выстраиваются новые отношения между клиентами, партнерами, сотрудниками в периоды сложных кризисных изменений.

Поэтому так важно создание нематериальной мотивации включать в план действий изменений, поэтому так важно коммуникацию изменений формировать с мыслью "можем ли мы с помощью такой коммуникации повлиять на мотивацию "бежать, совершенствовать, делать лучше, быть более лояльным" и т.д.

Какие форматы нематериальной мотивации в связке с правильной коммуникацией важно и стоит рассматривать в периоды кризисных изменений:

Для клиентов, партнеров:

Службы поддержки. Ведут коммуникацию с клиентами для информирования, объяснения изменений, решения вопросов по планированию, антикризисным действиям, даже в случае необходимости психологической помощи. Клиентам важно давать ощущение 24/7 поддержки и внимания со стороны компании, вне зависимости от формы бизнеса и сегмента. Информационные материалы — видео, рассылки, онлайн/оффлайн (понятно, что сейчас в случае с карантином — это онлайн-форматы) семинары, даже марафоны, идут в помощь службе поддержки. Образовательные форматы. Создание специальных образовательных активностей, в которых будет и профессиональная информация, и обязательно мотивационная составляющая.

Для сотрудников:

Служба доверия. Помогает сотрудникам с самомотивацией, поиском антикризисных решений. Такую роль может выполнять и HR — отдел, и внешние временные консультанты. Важно также, чтобы служба вела регулярную коммуникацию (видео, рассылки, опросники) внутри компании для формирования общего информационного внутреннего пространства. Сотрудники, даже если не обратятся за помощью, будут находиться в информационном поле доверия со стороны компании, и это поможет им преодолеть собственные стрессы и настроиться на эффективную волну. Мотивационные активности. Внутренние челленджи, марафоны, мастер-классы. Эмоциональное объединение людей является не только мощной эмоциональной поддержкой и мотивацией, но и может быть платформой для рождения нестандартных и полезных для компании идей, и решений со стороны сотрудников. Совместные социальные и волонтерские активности. Как это не парадоксально, но в кризисные изменения корпоративные социальные/волонтерские инициативы выполняют роль сильного антистресса для сотрудников. Переключение внимания на помощь тем, кто находится еще в большей кризисной ситуации, на решение важной социальной проблемы дает эмоциональные силы на преодоление собственных кризисов и мощную мотивацию добиваться профессиональных успехов в реальности изменений.

Ко всем выше перечисленным пунктам хочется добавить одно уточнение — все активности должны быть вовремя — важно четко чувствовать ситуацию, настроение клиентов/сотрудников/партнеров и внедрять активности, когда "температура близка к нагреванию". Например, сотрудники уже сильно в "истерике" и создали втихаря параллельные рабочие чаты, клиенты лениво отвечают на звонки, партнеры присылают откровенно провальное предложение. Пропустив точку кипения, будет еще сложней "исправлять и выводить в конструктивное" направление коммуникацию. Особенно это критично в условиях кризисных изменений. Если изменения плановые — объединения, продажа компании, реструктуризация и прочие, то есть запас времени, так как обычно такие изменения носят более плавный, растянутый во времени спланированный процесс.

Изменения — это всегда стресс. Но, к счастью, у нас, сегодняшних предпринимателей, у бизнеса есть выбор среди различных инструментов, которые помогают в кризисных изменениях и работают на дальнейшее развитие компании. Использование не только рациональных, но и эмоциональных инструментов, таких как нематериальная мотивация и коммуникации для прохождения кризисных изменений важная часть кризисных действий компании как внутренних, так и внешних. Доказывать эффективность нет смысла, надо просто брать и делать.